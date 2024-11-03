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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Козенца
1:1
Конец матча
Салернитана
0'
1:0
37' Гол
Флоренци Альдо
39' Желтая карточка
Стоянович Петар
40' Желтая карточка
Риччи Джакомо
47' Желтая карточка
Pietro Martino
1:1
64' Пенальти
Верде Даниэле
66' Желтая карточка
Куан Кристиан
67' Желтая карточка
Влодарчик Шимон
68' Желтая карточка
Браф Джейден
90'+5

Ход матча

37'
Флоренци Альдо
(Стриццоло Лука)
1:0
39'
 
Стоянович Петар
40'
Риччи Джакомо
 
46'
Маццокки Симоне
Стриццоло Лука
 
46'
Д'Орацио Томмазо
Риччи Джакомо
 
47'
Pietro Martino
 
58'
 
Lilian Njoh
Ярошински Павел
58'
 
Браф Джейден
Дальмонте Никола
64'
1:1
Верде Даниэле
66'
Куан Кристиан
 
67'
 
Влодарчик Шимон
68'
 
Браф Джейден
72'
 
Маджоре Джулио
Аматуччи Лоренцо
72'
Киерво Риккардо
Tommaso Fumagalli
 
78'
Санкох Мохамед
Manuel Ricciardi
 
79'
 
Руджери Фабио
Сориано Роберто
79'
 
Каллон Яя
Верде Даниэле
87'
Andrea Rizzo Pinna
Матеус Чарлис
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 341 Количество передач 365
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Микай
Алессандро
4
Pietro
Martino
15
Далле
Мура
Кристиан
17
Alessandro
Caporale
34
Флоренци
Альдо
31
Риччи
Джакомо
28
Куан
Кристиан
6
Матеус
Чарлис
16
Manuel
Ricciardi
10
Tommaso
Fumagalli
32
Стриццоло
Лука
55
Сепе
Луиджи
30
Стоянович
Петар
15
Бронн
Дилан
33
Феррари
Джанмарко
44
Ярошински
Павел
21
Сориано
Роберто
73
Аматуччи
Лоренцо
20
Влодарчик
Шимон
31
Верде
Даниэле
23
Дальмонте
Никола
8
Хрустич
Айдин
Козенца
3-4-2-1
Салернитана
4-3-3

История личных встреч

Козенца
Салернитана

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

История матчей

СB
0:0
СB
0:1
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:2
СB
0:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
КИЛП
1:0
ЛП
1:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.17
1

Среднее время на гол

540
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.5
0.6

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

180
150

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tommaso Fumagalli 3 (1) 0.25
Д'Орацио Томмазо 2 0.17
Manuel Ricciardi 2 0.17
Стриццоло Лука 1 0.08
Флоренци Альдо 1 0.08
Andrea Rizzo Pinna 1 0.08
Киерво Риккардо 0 0
Христов Андреа 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 2 (1) 0.17
Сими Нванкво 2 (1) 0.17
Браф Джейден 2 0.17
Тонгья Франко 2 0.17
Феррари Джанмарко 1 0.08
Тельо Андрес 1 0.08
Валенсия Диего 1 0.08
Данилюк Флавиус 1 0.08
Гильоне Паоло 0 0
Влодарчик Шимон 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0
Lilian Njoh 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матеус Чарлис 4 0
Христов Андреа 2 1
Вентури Майкл 2 1
Куан Кристиан 3 0
Флоренци Альдо 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Стриццоло Лука 2 0
Маури Хосе 2 0
Риччи Джакомо 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Alessandro Caporale 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Микай Алессандро 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Manuel Ricciardi 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Pietro Martino 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 5 0
Тельо Андрес 5 0
Каллон Яя 2 1
Торрегросса Эрнесто 3 0
Браф Джейден 3 0
Сориано Роберто 2 0
Феррари Джанмарко 2 0
Хрустич Айдин 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Аматуччи Лоренцо 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Верде Даниэле 1 0
Дальмонте Никола 1 0
Бронн Дилан 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Влодарчик Шимон 1 0

Результаты матчей

Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Салернитана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Козенца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Салернитана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

3
5
Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Салернитана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
3
30%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
18%
3
18%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
1
9%
5
29%
29%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
2
18%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Реджана - Козенца 0:1 Козенца - Юве Стабия 1:1 Читтаделла - Козенца 0:0 Козенца - Зюйдтироль 0:2
Бари - Козенца 1:1 Козенца - Сассуоло 0:1 Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1
Салернитана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Салернитана - Чезена 1:1 Кремонезе - Салернитана 2:1 Салернитана - Специя 0:2 Палермо - Салернитана 0:1
Салернитана - Катанзаро 0:0 Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2

Результаты матчей

Козенца
Салернитана

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Козенца
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
2
10
1.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 12 7 4 1 24 - 12 25
2.
Пиза
 12 7 4 1 20 - 12 25
3.
Специя
 12 6 6 0 16 - 8 24
4.
Кремонезе
 12 5 3 4 18 - 16 18
5.
Чезена
 12 5 3 4 20 - 18 18
6.
Брешия
 1:0 12 5 2 5 16 - 17 17
7.
Юве Стабия
 12 4 5 3 13 - 13 17
8.
Палермо
 12 4 4 4 12 - 10 16
9.
Сампдория
 0:1 12 4 3 5 16 - 15 15
10.
Козенца
 12 3 6 3 10 - 11 15
11.
Катанзаро
 12 2 8 2 11 - 9 14
12.
Бари
 12 2 8 2 13 - 11 14
13.
Зюйдтироль
 12 4 1 7 14 - 19 13
14.
Реджана
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Каррарезе
 12 3 4 5 11 - 13 13
16.
Салернитана
 12 3 4 5 13 - 16 13
17.
Мантуя
 0:1 12 3 4 5 11 - 15 13
18.
Читтаделла
 12 3 4 5 7 - 15 13
19.
Модена
 12 2 5 5 16 - 19 11
20.
Фрозиноне
 12 1 6 5 7 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
2.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
3.
Пиза
 6 4 2 0 11 - 5 14
4.
Сассуоло
 1:0 6 4 1 1 12 - 6 13
5.
Мантуя
 0:1 5 3 2 0 6 - 3 11
6.
Брешия
 1:0 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 7 2 4 1 10 - 6 10
8.
Каррарезе
 6 2 3 1 6 - 3 9
9.
Козенца
 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
Модена
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Сампдория
 0:1 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 6 2 1 3 9 - 11 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
20.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Пиза
 6 3 2 1 9 - 7 11
3.
Палермо
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
6.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
7.
Сампдория
 0:1 6 2 2 2 13 - 11 8
8.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
9.
Брешия
 1:0 6 2 1 3 5 - 8 7
10.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
11.
Козенца
 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Салернитана
 6 1 2 3 5 - 7 5
14.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Модена
 6 0 3 3 6 - 10 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 0:1 7 0 2 5 5 - 12 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 7
Специя Эспозито Франческо 5
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Салернитана Стоянович Петар 5
Салернитана Тельо Андрес 5
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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