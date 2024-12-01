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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Винтертур
0:0
Первый тайм: 19'
Сьон
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Сьон
3.60
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4.15
2.45
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Все Коэффициенты
1
Капино
Стефанос
24
Сидлер
Сильван
23
Granit
Lekaj
5
Мюль
Лукас
3
Шеттин
Тобиас
11
Фрай
Фабиан
16
Арнольд
Ремо
99
Буркарт
Нишан
10
Ди
Джусто
Маттео
90
Лукембила
Жозиас
28
Бароан
Антуан
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
4
Gora
Diouf
6
Сиприано
Маркос
Робсон
88
Ali
Kabacalman
21
Чипперфилд
Лиам
8
Бальтазар
29
Theo
Berdayes
9
Соргич
Деян
7
Шуареф
Ильяс
Винтертур
4-2-3-1
Сьон
4-1-2-1-2

История личных встреч

Винтертур
Сьон

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:3

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 4 0.25
Labinot Bajrami 3 0.19
Бароан Антуан 1 0.06
Randy Schneider 1 0.06
Фрай Фабиан 1 0.06
Арнольд Ремо 1 0.06
Стильхарт Базиль 0 0
Ронер Фабиан 0 0
Буркарт Нишан 0 0
Гомис Кристиан 0 0
Лукембила Жозиас 0 0
Дуррер Адриан 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соргич Деян 4 0.25
Шуареф Ильяс 4 0.25
Джокич Деян 2 0.13
Ali Kabacalman 2 (2) 0.13
Theo Berdayes 1 0.06
Буа Кевин 1 0.06
Christian Souza 1 0.06
Лаванши Нума 1 0.06
Шмид Йоэль 1 0.06
Фаюлу Тимоти 0 0
Чипперфилд Лиам 0 0
Theo Bouchlarhem 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Granit Lekaj 3 1
Арнольд Ремо 3 1
Фрай Фабиан 3 0
Бароан Антуан 1 1
Диаби Сулейман 2 0
Стильхарт Базиль 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Randy Schneider 2 0
Гомис Кристиан 2 0
Кьяппетта Кармине 2 0
Дуррер Адриан 2 0
Араз Муса 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Красничи Альбин 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Лукембила Жозиас 1 0
Loic Luthi 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаюлу Тимоти 3 1
Theo Bouchlarhem 2 1
Соргич Деян 3 0
Лаванши Нума 3 0
Ali Kabacalman 3 0
Буа Кевин 2 0
Хефти Ниас 2 0
Бальтазар 2 0
Шуареф Ильяс 2 0
Шмид Йоэль 2 0
Соу Ноэ 2 0
Циглер Рето 1 0
Миранчук Антон 1 0
Русев Георги 1 0
Сиприано Маркос Робсон 1 0
Theo Berdayes 1 0

Результаты матчей

Винтертур
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сьон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Винтертур
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сьон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

3
13
Винтертур
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сьон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

6
4
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
50%
1
25%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
4
31%
1-15
2
33%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
38%
76-90

Пропущено

21
9
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
4
19%
2
22%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
4
19%
3
33%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
6
29%
2
22%
76-90

Забито

12
17
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
4
24%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
5
42%
2
12%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

31
20
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
5
16%
4
20%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
5
16%
1
5%
31-45
7
23%
6
30%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
7
23%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Базель - Винтертур 5:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2
Винтертур - Базель 1:6 Лозанна - Винтертур 2:0 Винтертур - Виль 2:2 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0
Сьон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лозанна - Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1
Сьон - Цюрих 0:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Серветт - Сьон 3:0 Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0

Результаты матчей

Винтертур
Сьон

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
4
2
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
6
2
13
1.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 16 9 2 5 39 - 17 29
2.
Лугано
 15 8 4 3 25 - 16 28
3.
Цюрих
 16 7 6 3 24 - 20 27
4.
Люцерн
 16 7 5 4 28 - 23 26
5.
Серветт
 15 7 4 4 24 - 24 25
6.
Лозанна
 16 7 3 6 24 - 21 24
7.
Санкт-Галлен
 15 5 6 4 25 - 19 21
8.
Сьон
 0:0 16 4 6 6 18 - 19 18
9.
Янг Бойз
 15 4 5 6 19 - 24 17
10.
Ивердон
 16 4 4 8 15 - 26 16
11.
Винтертур
 0:0 16 3 4 9 11 - 32 13
12.
Грасcхоппер
 16 2 5 9 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 8 6 1 1 18 - 8 19
2.
Лозанна
 8 6 0 2 17 - 9 18
3.
Базель
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
5.
Люцерн
 8 4 2 2 13 - 8 14
6.
Санкт-Галлен
 8 3 4 1 15 - 8 13
7.
Сьон
 0:0 8 3 4 1 14 - 8 13
8.
Цюрих
 8 3 4 1 11 - 8 13
9.
Янг Бойз
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Винтертур
 0:0 8 3 2 3 5 - 11 11
11.
Ивердон
 8 3 1 4 8 - 13 10
12.
Грасcхоппер
 8 1 4 3 11 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 2 2 13 - 12 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Люцерн
 8 3 3 2 15 - 15 12
4.
Серветт
 8 3 2 3 11 - 12 11
5.
Лугано
 7 2 3 2 7 - 8 9
6.
Санкт-Галлен
 7 2 2 3 10 - 11 8
7.
Лозанна
 8 1 3 4 7 - 12 6
8.
Ивердон
 8 1 3 4 7 - 13 6
9.
Янг Бойз
 8 1 3 4 8 - 14 6
10.
Сьон
 0:0 8 1 2 5 4 - 11 5
11.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 4 - 12 4
12.
Винтертур
 0:0 8 0 2 6 6 - 21 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (4)
Лугано Штеффен Ренато 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 7
Грасcхоппер Абраши Амир 6
Грасcхоппер Giotto Morandi 6
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Сьон
3.60
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4.15
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