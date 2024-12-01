Тур: 16. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
23
Granit
Lekaj
11
Фрай
Фабиан
16
Арнольд
Ремо
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фрай ФабианПолузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Loic Luthi
-
-
Главный тренер: Ognjen Zaric
- Основной состав
-
16 Фаюлу ТимотиВратарь
-
14 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крониг ЯнПолузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Толо Дидье
История личных встреч
Винтертур
Сьон
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|4
|0.25
|Labinot Bajrami
|3
|0.19
|Бароан Антуан
|1
|0.06
|Randy Schneider
|1
|0.06
|Фрай Фабиан
|1
|0.06
|Арнольд Ремо
|1
|0.06
|Стильхарт Базиль
|0
|0
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Буркарт Нишан
|0
|0
|Гомис Кристиан
|0
|0
|Лукембила Жозиас
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соргич Деян
|4
|0.25
|Шуареф Ильяс
|4
|0.25
|Джокич Деян
|2
|0.13
|Ali Kabacalman
|2 (2)
|0.13
|Theo Berdayes
|1
|0.06
|Буа Кевин
|1
|0.06
|Christian Souza
|1
|0.06
|Лаванши Нума
|1
|0.06
|Шмид Йоэль
|1
|0.06
|Фаюлу Тимоти
|0
|0
|Чипперфилд Лиам
|0
|0
|Theo Bouchlarhem
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Granit Lekaj
|3
|1
|Арнольд Ремо
|3
|1
|Фрай Фабиан
|3
|0
|Бароан Антуан
|1
|1
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Randy Schneider
|2
|0
|Гомис Кристиан
|2
|0
|Кьяппетта Кармине
|2
|0
|Дуррер Адриан
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Красничи Альбин
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Лукембила Жозиас
|1
|0
|Loic Luthi
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаюлу Тимоти
|3
|1
|Theo Bouchlarhem
|2
|1
|Соргич Деян
|3
|0
|Лаванши Нума
|3
|0
|Ali Kabacalman
|3
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Хефти Ниас
|2
|0
|Бальтазар
|2
|0
|Шуареф Ильяс
|2
|0
|Шмид Йоэль
|2
|0
|Соу Ноэ
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Русев Георги
|1
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0
|Theo Berdayes
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сьон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Винтертур
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сьон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
3
13
Винтертур
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сьон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
6
4
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
50%
1
25%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
4
31%
1-15
2
33%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
38%
76-90
Пропущено
21
9
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
4
19%
2
22%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
4
19%
3
33%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
6
29%
2
22%
76-90
Забито
12
17
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
4
24%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
5
42%
2
12%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
31
20
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
5
16%
4
20%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
5
16%
1
5%
31-45
7
23%
6
30%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
7
23%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Базель - Винтертур 5:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2
Винтертур - Базель 1:6 Лозанна - Винтертур 2:0 Винтертур - Виль 2:2 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0
Сьон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лозанна - Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1
Сьон - Цюрих 0:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Серветт - Сьон 3:0 Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0
Результаты матчей
Винтертур
Сьон
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Сьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
34
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
213
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|2
|5
|39 - 17
|29
|2.
|15
|8
|4
|3
|25 - 16
|28
|3.
|16
|7
|6
|3
|24 - 20
|27
|4.
|16
|7
|5
|4
|28 - 23
|26
|5.
|15
|7
|4
|4
|24 - 24
|25
|6.
|16
|7
|3
|6
|24 - 21
|24
|7.
|15
|5
|6
|4
|25 - 19
|21
|8.
|0:0
|16
|4
|6
|6
|18 - 19
|18
|9.
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|10.
|16
|4
|4
|8
|15 - 26
|16
|11.
|0:0
|16
|3
|4
|9
|11 - 32
|13
|12.
|16
|2
|5
|9
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|2.
|8
|6
|0
|2
|17 - 9
|18
|3.
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 12
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|7.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|14 - 8
|13
|8.
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|5 - 11
|11
|11.
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|12.
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|2.
|8
|4
|1
|3
|24 - 10
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|15 - 15
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|5.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|7.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|8.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|9.
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|10.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|11.
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|12.
|0:0
|8
|0
|2
|6
|6 - 21
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (4)
|Лугано
|Штеффен Ренато
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|2 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|7
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|6
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|6
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 4