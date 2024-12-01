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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Винтертур
1:3
Конец матча
Сьон
0'
0:1
25' Гол
Шуареф Ильяс
40' Желтая карточка
Соргич Деян
45' Желтая карточка
Фрай Фабиан
45' Желтая карточка
Арнольд Ремо
1:1
54' Пенальти
Granit Lekaj
1:2
64' Гол
Theo Berdayes
1:3
67' Гол
Шмид Йоэль
84' Желтая карточка
Диаби Сулейман
90'+5

Ход матча

25'
0:1
Шуареф Ильяс
(Ali Kabacalman)
40'
 
Соргич Деян
45'
Фрай Фабиан
 
45'
Арнольд Ремо
 
46'
Фофана Бубакар
Лукембила Жозиас
 
54'
Granit Lekaj
1:1
59'
 
Theo Bouchlarhem
Чипперфилд Лиам
64'
1:2
Theo Berdayes
67'
1:3
Шмид Йоэль
(Theo Berdayes)
69'
 
Mouhcine Bouriga
Соргич Деян
72'
Labinot Bajrami
Буркарт Нишан
 
82'
Диаби Сулейман
Шеттин Тобиас
 
82'
Randy Schneider
Ди Джусто Маттео
 
82'
Стильхарт Базиль
Сидлер Сильван
 
84'
Диаби Сулейман
 
85'
 
Джокич Деян
Theo Berdayes
85'
 
Christian Souza
Шуареф Ильяс
85'
 
Крониг Ян
Ali Kabacalman

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 443 Количество передач 464
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Капино
Стефанос
24
Сидлер
Сильван
23
Granit
Lekaj
5
Мюль
Лукас
3
Шеттин
Тобиас
11
Фрай
Фабиан
16
Арнольд
Ремо
99
Буркарт
Нишан
10
Ди
Джусто
Маттео
90
Лукембила
Жозиас
28
Бароан
Антуан
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
4
Gora
Diouf
6
Сиприано
Маркос
Робсон
88
Ali
Kabacalman
21
Чипперфилд
Лиам
8
Бальтазар
29
Theo
Berdayes
9
Соргич
Деян
7
Шуареф
Ильяс
Винтертур
4-2-3-1
Сьон
4-1-2-1-2

История личных встреч

Винтертур
Сьон

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:3

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 4 0.25
Labinot Bajrami 3 0.19
Бароан Антуан 1 0.06
Randy Schneider 1 0.06
Фрай Фабиан 1 0.06
Арнольд Ремо 1 0.06
Granit Lekaj 1 (1) 0.06
Стильхарт Базиль 0 0
Ронер Фабиан 0 0
Буркарт Нишан 0 0
Гомис Кристиан 0 0
Лукембила Жозиас 0 0
Дуррер Адриан 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуареф Ильяс 5 0.31
Соргич Деян 4 0.25
Theo Berdayes 2 0.13
Ali Kabacalman 2 (2) 0.13
Шмид Йоэль 2 0.13
Джокич Деян 2 0.13
Буа Кевин 1 0.06
Christian Souza 1 0.06
Лаванши Нума 1 0.06
Фаюлу Тимоти 0 0
Чипперфилд Лиам 0 0
Theo Bouchlarhem 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Ремо 4 1
Granit Lekaj 3 1
Фрай Фабиан 4 0
Диаби Сулейман 3 0
Бароан Антуан 1 1
Стильхарт Базиль 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Randy Schneider 2 0
Гомис Кристиан 2 0
Кьяппетта Кармине 2 0
Дуррер Адриан 2 0
Араз Муса 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Красничи Альбин 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Лукембила Жозиас 1 0
Loic Luthi 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаюлу Тимоти 3 1
Соргич Деян 4 0
Theo Bouchlarhem 2 1
Лаванши Нума 3 0
Ali Kabacalman 3 0
Буа Кевин 2 0
Хефти Ниас 2 0
Бальтазар 2 0
Шуареф Ильяс 2 0
Шмид Йоэль 2 0
Соу Ноэ 2 0
Циглер Рето 1 0
Миранчук Антон 1 0
Русев Георги 1 0
Сиприано Маркос Робсон 1 0
Theo Berdayes 1 0

Результаты матчей

Винтертур
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сьон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Винтертур
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сьон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

3
13
Винтертур
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сьон
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

7
7
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
57%
1
14%
46-60
1
14%
4
57%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
8%
2
17%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
4
33%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
4
31%
1-15
2
33%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
38%
76-90

Пропущено

21
9
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
4
19%
2
22%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
4
19%
3
33%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
6
29%
2
22%
76-90

Забито

13
20
2 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
4
20%
1-15
2
15%
4
20%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
6
46%
2
10%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
3
23%
5
25%
76-90

Пропущено

34
21
15 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
15%
4
19%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
5
15%
1
5%
31-45
7
21%
7
33%
46-60
5
15%
2
10%
61-75
7
21%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Базель - Винтертур 5:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2
Винтертур - Базель 1:6 Лозанна - Винтертур 2:0 Винтертур - Виль 2:2 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0
Сьон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лозанна - Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1
Сьон - Цюрих 0:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Серветт - Сьон 3:0 Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0

Результаты матчей

Винтертур
Сьон

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
6
2
14
1.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 16 9 2 5 39 - 17 29
2.
Лугано
 0:0 16 8 5 3 25 - 16 29
3.
Цюрих
 16 7 6 3 24 - 20 27
4.
Люцерн
 16 7 5 4 28 - 23 26
5.
Серветт
 0:0 16 7 5 4 24 - 24 26
6.
Лозанна
 16 7 3 6 24 - 21 24
7.
Санкт-Галлен
 0:0 16 5 7 4 25 - 19 22
8.
Сьон
 16 5 5 6 21 - 20 20
9.
Янг Бойз
 0:0 16 4 6 6 19 - 24 18
10.
Ивердон
 16 4 4 8 15 - 26 16
11.
Винтертур
 16 3 3 10 12 - 35 12
12.
Грасcхоппер
 16 2 5 9 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 0:0 8 6 1 1 18 - 8 19
2.
Лозанна
 8 6 0 2 17 - 9 18
3.
Базель
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Серветт
 0:0 8 4 3 1 13 - 12 15
5.
Люцерн
 8 4 2 2 13 - 8 14
6.
Санкт-Галлен
 0:0 8 3 4 1 15 - 8 13
7.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
8.
Цюрих
 8 3 4 1 11 - 8 13
9.
Янг Бойз
 0:0 8 3 3 2 11 - 10 12
10.
Ивердон
 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
Винтертур
 8 3 1 4 6 - 14 10
12.
Грасcхоппер
 8 1 4 3 11 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 2 2 13 - 12 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Люцерн
 8 3 3 2 15 - 15 12
4.
Серветт
 0:0 8 3 2 3 11 - 12 11
5.
Лугано
 0:0 8 2 4 2 7 - 8 10
6.
Санкт-Галлен
 0:0 8 2 3 3 10 - 11 9
7.
Сьон
 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Лозанна
 8 1 3 4 7 - 12 6
9.
Ивердон
 8 1 3 4 7 - 13 6
10.
Янг Бойз
 0:0 8 1 3 4 8 - 14 6
11.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 4 - 12 4
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (4)
Лугано Штеффен Ренато 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 7
Грасcхоппер Абраши Амир 6
Грасcхоппер Giotto Morandi 6
Винтертур Арнольд Ремо 1 4
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    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Арнольд Ремо получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Фрай Фабиан получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Соргич Деян получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Ali Kabacalman сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Шуареф Ильяс бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Винтертур 1:3 Сьон онлайн

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