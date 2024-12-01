Тур: 16. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
0:1
25' ГолШуареф Ильяс
40' Желтая карточкаСоргич Деян
45' Желтая карточкаФрай Фабиан
45' Желтая карточкаАрнольд Ремо
1:1
54' ПенальтиGranit Lekaj
1:2
64' ГолTheo Berdayes
1:3
67' ГолШмид Йоэль
84' Желтая карточкаДиаби Сулейман
90'+5
Ход матча
25'
0:1
40'
45'
45'
54'
1:1
64'
1:2
67'
1:3
84'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
443 Количество передач 464
-
48 Владение мячом, % 52
23
Granit
Lekaj
11
Фрай
Фабиан
16
Арнольд
Ремо
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фрай ФабианПолузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Loic Luthi
-
-
Главный тренер: Ognjen Zaric
- Основной состав
-
16 Фаюлу ТимотиВратарь
-
14 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крониг ЯнПолузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Толо Дидье
История личных встреч
Винтертур
Сьон
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|4
|0.25
|Labinot Bajrami
|3
|0.19
|Бароан Антуан
|1
|0.06
|Randy Schneider
|1
|0.06
|Фрай Фабиан
|1
|0.06
|Арнольд Ремо
|1
|0.06
|Granit Lekaj
|1 (1)
|0.06
|Стильхарт Базиль
|0
|0
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Буркарт Нишан
|0
|0
|Гомис Кристиан
|0
|0
|Лукембила Жозиас
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуареф Ильяс
|5
|0.31
|Соргич Деян
|4
|0.25
|Theo Berdayes
|2
|0.13
|Ali Kabacalman
|2 (2)
|0.13
|Шмид Йоэль
|2
|0.13
|Джокич Деян
|2
|0.13
|Буа Кевин
|1
|0.06
|Christian Souza
|1
|0.06
|Лаванши Нума
|1
|0.06
|Фаюлу Тимоти
|0
|0
|Чипперфилд Лиам
|0
|0
|Theo Bouchlarhem
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Ремо
|4
|1
|Granit Lekaj
|3
|1
|Фрай Фабиан
|4
|0
|Диаби Сулейман
|3
|0
|Бароан Антуан
|1
|1
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Randy Schneider
|2
|0
|Гомис Кристиан
|2
|0
|Кьяппетта Кармине
|2
|0
|Дуррер Адриан
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Красничи Альбин
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Лукембила Жозиас
|1
|0
|Loic Luthi
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаюлу Тимоти
|3
|1
|Соргич Деян
|4
|0
|Theo Bouchlarhem
|2
|1
|Лаванши Нума
|3
|0
|Ali Kabacalman
|3
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Хефти Ниас
|2
|0
|Бальтазар
|2
|0
|Шуареф Ильяс
|2
|0
|Шмид Йоэль
|2
|0
|Соу Ноэ
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Русев Георги
|1
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0
|Theo Berdayes
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сьон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Винтертур
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сьон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
3
13
Винтертур
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сьон
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
7
7
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
57%
1
14%
46-60
1
14%
4
57%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
8%
2
17%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
4
33%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
4
31%
1-15
2
33%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
38%
76-90
Пропущено
21
9
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
4
19%
2
22%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
4
19%
3
33%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
6
29%
2
22%
76-90
Забито
13
20
2 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
4
20%
1-15
2
15%
4
20%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
6
46%
2
10%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
3
23%
5
25%
76-90
Пропущено
34
21
15 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
15%
4
19%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
5
15%
1
5%
31-45
7
21%
7
33%
46-60
5
15%
2
10%
61-75
7
21%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Базель - Винтертур 5:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2
Винтертур - Базель 1:6 Лозанна - Винтертур 2:0 Винтертур - Виль 2:2 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0
Сьон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лозанна - Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1
Сьон - Цюрих 0:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Серветт - Сьон 3:0 Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0
Результаты матчей
Винтертур
Сьон
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Сьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
106
214
610
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|2
|5
|39 - 17
|29
|2.
|0:0
|16
|8
|5
|3
|25 - 16
|29
|3.
|16
|7
|6
|3
|24 - 20
|27
|4.
|16
|7
|5
|4
|28 - 23
|26
|5.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|24 - 24
|26
|6.
|16
|7
|3
|6
|24 - 21
|24
|7.
|0:0
|16
|5
|7
|4
|25 - 19
|22
|8.
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|9.
|0:0
|16
|4
|6
|6
|19 - 24
|18
|10.
|16
|4
|4
|8
|15 - 26
|16
|11.
|16
|3
|3
|10
|12 - 35
|12
|12.
|16
|2
|5
|9
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|2.
|8
|6
|0
|2
|17 - 9
|18
|3.
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|4.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 12
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|14 - 8
|13
|8.
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|9.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|10.
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|11.
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|12.
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|2.
|8
|4
|1
|3
|24 - 10
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|15 - 15
|12
|4.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|5.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|6.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|7.
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|8.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|9.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|10.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|11.
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|12.
|8
|0
|2
|6
|6 - 21
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (4)
|Лугано
|Штеффен Ренато
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|2 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|7
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|6
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|6
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 4