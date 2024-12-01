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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 120
Манчестер Юнайтед 95% (114)
X 4.2% (5)
Эвертон 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Эвертон
4.50
4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
3
Мазрауи
Нуссаир
4
Де
Лигт
Маттейс
6
Мартинес
Лисандро
16
Диалло
Амад
20
Далот
Диогу
18
Каземиро
Карлос
37
Майну
Кобби
10
Рэшфорд
Маркус
8
Фернандеш
Бруну
11
Зиркзее
Джошуа
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
16
Дукуре
Абдулай
27
Гуэйе
Идрисса
29
Линдстрём
Йеспер
7
Макнил
Дуайт
10
Ндиайе
Ильман
14
Гомеш
Бету
Манчестер Юнайтед
3-4-2-1
Эвертон
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Эвертон

27 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.4%
29.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 10 побед

39 матчей

53.8%
25.6%
20.6%
21 победа 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

48.7%
35.9%
15.4%
19 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
35.9%
25.6%
15 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ТМК
4:0
ПЛ
3:3
КЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:0
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

1.86
1.39

Среднее время на гол

48
64

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.28
0.76

Среднее время на гол

70
118

Всего голов

62
41

Голов в среднем за матч

1.59
1.05

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

56
85

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарначо Алехандро 3 0.25
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.17
Рэшфорд Маркус 2 0.17
Диалло Амад 1 0.08
Зиркзее Джошуа 1 0.08
Каземиро Карлос 1 0.08
Де Лигт Маттейс 1 0.08
Хёйлунн Расмус 1 0.08
Далот Диогу 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Дуайт 3 0.25
Калверт-Льюин Доминик 2 0.17
Кин Майкл 2 0.17
Ндиайе Ильман 2 0.17
Гомеш Бету 1 0.08
Янг Эшли 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лисандро 4 0
Майну Кобби 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Далот Диогу 3 0
Фернандеш Бруну 1 1
Эриксен Кристиан 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Де Лигт Маттейс 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Диалло Амад 2 0
Эванс Джонни 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Мазрауи Нуссаир 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Гарначо Алехандро 1 0
Эрик тен Хаг 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кин Майкл 4 0
Янг Эшли 2 1
Тарковски Джеймс 3 0
Ироэгбунам Тим 2 0
Шон 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Ндиайе Ильман 1 0
О'Брайен Джейк 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Эвертон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Манчестер Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Эвертон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

4
3
Манчестер Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Эвертон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
4
50%
76-90

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
4
40%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
10%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
6
43%
1
6%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
3
21%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Будё-Глимт 3:2 Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Манчестер Юнайтед - ПАОК 2:0
Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1
Эвертон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эвертон - Брентфорд 0:0 Вест Хэм - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Эвертон 1:0 Эвертон - Фулхэм 1:1
Ипсвич - Эвертон 0:2 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Эвертон

Точный счет

0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:3
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
4
8
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 1 1 24 - 8 31
2.
Арсенал
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
3.
Манчестер Сити
 Заявка 12 7 2 3 22 - 17 23
4.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
5.
Челси
 Заявка 12 6 4 2 23 - 14 22
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
7.
Брентфорд
 Заявка 13 6 2 5 26 - 23 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 12 6 1 5 27 - 13 19
9.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 4 3 19 - 19 19
10.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 4 4 14 - 14 19
11.
Фулхэм
 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
12.
Борнмут
 Заявка 13 5 3 5 20 - 19 18
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
14.
Вест Хэм
 Заявка 13 4 3 6 17 - 24 15
15.
Эвертон
 Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16.
Лестер
 Заявка 13 2 4 7 16 - 27 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 2 3 8 22 - 32 9
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 1 6 6 11 - 18 9
19.
Ипсвич
 Заявка 13 1 6 6 13 - 24 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 1 2 10 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
8.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
9.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
10.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
13.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
9.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2024, осталось 21 минуту.

    Главный судья: Брукс Джон

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    • Прогнозы 120
    Манчестер Юнайтед 95% (114)
    X 4.2% (5)
    Эвертон 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Эвертон
    4.50
    4.10
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    6.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Эвертон

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    95.1% (117)
    Ничья
    4.1% (5)
    Эвертон
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.35% (57)
    Меньше
    48.65% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    51.35% (57)
    Нет
    48.65% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    32.5% (40)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    23.6% (29)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    16.3% (20)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    10.6% (13)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
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