Тур: 13. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Брукс Джон
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
24
Онана
Андре
16
Диалло
Амад
20
Далот
Диогу
37
Майну
Кобби
18
Янг
Эшли
14
Гомеш
Бету
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Диалло АмадЗащитник
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Полузащитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Эвертон
27 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.4%
29.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 10 побед
39 матчей
53.8%
25.6%
20.6%
21 победа 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
48.7%
35.9%
15.4%
19 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
35.9%
25.6%
15 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
1.86
1.39
Среднее время на гол
48
64
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.28
0.76
Среднее время на гол
70
118
Всего голов
62
41
Голов в среднем за матч
1.59
1.05
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
56
85
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарначо Алехандро
|3
|0.25
|Фернандеш Бруну
|2 (1)
|0.17
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.17
|Диалло Амад
|1
|0.08
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.08
|Каземиро Карлос
|1
|0.08
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.08
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.08
|Далот Диогу
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнил Дуайт
|3
|0.25
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.17
|Кин Майкл
|2
|0.17
|Ндиайе Ильман
|2
|0.17
|Гомеш Бету
|1
|0.08
|Янг Эшли
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лисандро
|4
|0
|Майну Кобби
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Далот Диогу
|3
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|1
|Эриксен Кристиан
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Де Лигт Маттейс
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Угарте Мануэль
|2
|0
|Диалло Амад
|2
|0
|Эванс Джонни
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Мазрауи Нуссаир
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Гарначо Алехандро
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кин Майкл
|4
|0
|Янг Эшли
|2
|1
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|Ироэгбунам Тим
|2
|0
|Шон
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Ндиайе Ильман
|1
|0
|О'Брайен Джейк
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Эвертон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Манчестер Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Эвертон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
4
3
Манчестер Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Эвертон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
4
50%
76-90
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
4
40%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
10%
76-90
Пропущено
14
17
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
6
43%
1
6%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
3
21%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Будё-Глимт 3:2 Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Манчестер Юнайтед - ПАОК 2:0
Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1
Эвертон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эвертон - Брентфорд 0:0 Вест Хэм - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Эвертон 1:0 Эвертон - Фулхэм 1:1
Ипсвич - Эвертон 0:2 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Точный счет
0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:3
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
39
48
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 8
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|26 - 23
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|27 - 13
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 19
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 24
|15
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 27
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|22 - 32
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 18
|9
|19.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 24
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 12
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Эвертон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
95.1% (117)
Ничья
4.1% (5)
Эвертон
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (57)
Меньше
48.65% (54)
Обе команды забьют
Да
51.35% (57)
Нет
48.65% (54)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
32.5% (40)
2:0 Манчестер Юнайтед
23.6% (29)
1:0 Манчестер Юнайтед
16.3% (20)
3:1 Манчестер Юнайтед
10.6% (13)
3:0 Манчестер Юнайтед
3.3% (4)
1:1 Ничья
3.3% (4)
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