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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Челси
0:0
Первый тайм: 3'
Астон Вилла
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 121
Челси 88.4% (107)
X 8.3% (10)
Астон Вилла 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Астон Вилла
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4.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Санчес
Роберт
25
Кайседо
Мойсес
29
Фофана
Уэсли
6
Колвилл
Леви
3
Кукурелья
Марк
45
Лавия
Ромео
8
Фернандес
Энцо
7
Нету
Педру
20
Палмер
Коул
19
Санчо
Джедон
15
Джексон
Николас
23
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
44
Камара
Бубакар
I
8
Тилеманс
Юри
19
Филоген-Байдейс
Джейден
27
Роджерс
Морган
11
Уоткинс
Олли
Челси
4-2-3-1
Астон Вилла
4-4-1-1

История личных встреч

Челси
Астон Вилла

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72%
20%
8%
18 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

34 матча

61.8%
17.6%
20.6%
21 победа 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

44.1%
35.3%
20.6%
15 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
18 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:2
К
1:3
К
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ТМК
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
КЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:3
ТМС
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
К
0:3
ПЛ
7:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:4

Голы

Всего голов

41
32

Голов в среднем за матч

2.28
2

Среднее время на гол

39
45

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

0.88
1.06

Среднее время на гол

102
85

Всего голов

55
51

Голов в среднем за матч

1.62
1.5

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

55
60

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 7 (1) 0.54
Джексон Николас 7 0.54
Мадуэке Нони 4 0.31
Нету Педру 1 0.08
Кайседо Мойсес 1 0.08
Фернандес Энцо 1 0.08
Нкунку Кристофер 1 0.08
Фелиш Жоау 1 0.08
Санчо Джедон 0 0
Лавия Ромео 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 6 0.46
Дуран Джон 4 0.31
Роджерс Морган 3 0.23
Баркли Росс 2 0.15
Онана Амаду 2 0.15
Конса Эзри 1 0.08
Тилеманс Юри 0 0
Динь Люка 0 0
Бэйли Леон 0 0
Рамси Джакоб 0 0
Макгинн Джон 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кукурелья Марк 6 0
Фофана Уэсли 6 0
Нету Педру 4 0
Джексон Николас 4 0
Санчес Роберт 3 0
Палмер Коул 3 0
Кайседо Мойсес 3 0
Колвилл Леви 3 0
Мареска Энцо 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Гюсто Мало 2 0
Лавия Ромео 2 0
Вейга Ренату 2 0
Адарабиойо Олуватосин 1 0
Нкунку Кристофер 1 0
Фелиш Жоау 1 0
Санчо Джедон 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филоген-Байдейс Джейден 2 1
Баркли Росс 3 0
Динь Люка 3 0
Тилеманс Юри 3 0
Роджерс Морган 3 0
Онана Амаду 3 0
Макгинн Джон 2 0
Бэйли Леон 2 0
Унаи Эмери 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Карлос Диего Сантос 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Камара Бубакар I 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Матсен Ян 1 0
Дуран Джон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Богард Ламар 1 0

Результаты матчей

Челси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
3
Челси
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Астон Вилла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

13
9
Челси
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Астон Вилла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
3
33%
1-15
4
44%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
2
14%
5
56%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

23
18
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
13%
3
17%
1-15
5
22%
1
6%
16-30
3
13%
4
22%
31-45
6
26%
2
11%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
2
9%
6
33%
76-90

Пропущено

14
20
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
7%
3
15%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
1
7%
5
25%
61-75
2
14%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хайденхайм - Челси 0:2 Лестер - Челси 1:2 Челси - Арсенал 1:1 Челси - Ноа Ереван 8:0
Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Панатинаикос - Челси 1:4 Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Ювентус 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:2 Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Брюгге - Астон Вилла 1:0
Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0

Результаты матчей

Челси
Астон Вилла

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Челси
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
7
5
3
9
2.5
3
9
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 1 1 24 - 8 31
2.
Арсенал
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
3.
Манчестер Сити
 Заявка 12 7 2 3 22 - 17 23
4.
Челси
 0:0 Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
5.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
7.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 13 6 2 5 27 - 13 20
8.
Брентфорд
 Заявка 13 6 2 5 26 - 23 20
9.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 13 5 5 3 19 - 19 20
10.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 4 4 14 - 14 19
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 13 5 4 4 17 - 17 19
12.
Борнмут
 Заявка 13 5 3 5 20 - 19 18
13.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 13 4 5 4 13 - 13 17
14.
Вест Хэм
 Заявка 13 4 3 6 17 - 24 15
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 13 2 6 5 10 - 17 12
16.
Лестер
 Заявка 13 2 4 7 16 - 27 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 2 3 8 22 - 32 9
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 1 6 6 11 - 18 9
19.
Ипсвич
 Заявка 13 1 6 6 13 - 24 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 1 2 10 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 7 4 1 2 16 - 6 13
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
9.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
10.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
12.
Челси
 0:0 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
13.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 0:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
12.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Эвертон
 0:0 Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    2'
    Третий фол за две неполные минуты от хозяев. На этот раз в середине поля.
  • Фол, нарушение
    2'
    Аналогичное нарушение совершил Уэсли Фофана на противоположном фланге.
  • Фол, нарушение
    1'
    Николас Джексон нарушил правила впереди на левом фланге, попытавший отобрать мяч у Эзри Консы.
  • 1'
    "Челси" играет в преимущественно синей форме (только гетры белые), у "Астон Виллы" полностью белая экипировка.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 78 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Челси 0:0 Астон Вилла

Исход игры
Челси
88.6% (109)
Ничья
8.1% (10)
Астон Вилла
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
69.64% (78)
Меньше
30.36% (34)
Обе команды забьют
Да
73.21% (82)
Нет
26.79% (30)
Популярный счёт
2:1 Челси
52% (64)
2:0 Челси
13.8% (17)
1:0 Челси
9.8% (12)
3:2 Челси
4.1% (5)
1:1 Ничья
3.3% (4)
3:1 Челси
2.4% (3)
1:2 Астон Вилла
2.4% (3)
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