Тур: 13. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Позже
-
Главный тренер: Мареска Энцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Эмери Унаи
История личных встреч
Челси
Астон Вилла
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72%
20%
8%
18 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
34 матча
61.8%
17.6%
20.6%
21 победа 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
44.1%
35.3%
20.6%
15 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
18 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
32
Голов в среднем за матч
2.28
2
Среднее время на гол
39
45
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
0.88
1.06
Среднее время на гол
102
85
Всего голов
55
51
Голов в среднем за матч
1.62
1.5
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
55
60
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|7 (1)
|0.58
|Джексон Николас
|7
|0.58
|Мадуэке Нони
|4
|0.33
|Нету Педру
|1
|0.08
|Кайседо Мойсес
|1
|0.08
|Фернандес Энцо
|1
|0.08
|Нкунку Кристофер
|1
|0.08
|Фелиш Жоау
|1
|0.08
|Санчо Джедон
|0
|0
|Лавия Ромео
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|6
|0.5
|Дуран Джон
|4
|0.33
|Роджерс Морган
|3
|0.25
|Баркли Росс
|2
|0.17
|Онана Амаду
|2
|0.17
|Конса Эзри
|1
|0.08
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Бэйли Леон
|0
|0
|Рамси Джакоб
|0
|0
|Макгинн Джон
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кукурелья Марк
|6
|0
|Фофана Уэсли
|6
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Джексон Николас
|4
|0
|Санчес Роберт
|3
|0
|Палмер Коул
|3
|0
|Кайседо Мойсес
|3
|0
|Колвилл Леви
|3
|0
|Мареска Энцо
|2
|0
|Мадуэке Нони
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Лавия Ромео
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|Фелиш Жоау
|1
|0
|Санчо Джедон
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филоген-Байдейс Джейден
|2
|1
|Баркли Росс
|3
|0
|Динь Люка
|3
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Роджерс Морган
|3
|0
|Онана Амаду
|3
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Унаи Эмери
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Камара Бубакар I
|1
|0
|Рамси Джакоб
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Богард Ламар
|1
|0
Результаты матчей
Челси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
3
Челси
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Астон Вилла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
13
9
Челси
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Астон Вилла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
3
33%
1-15
4
44%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
2
14%
5
56%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
23
18
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
13%
3
17%
1-15
5
22%
1
6%
16-30
3
13%
4
22%
31-45
6
26%
2
11%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
2
9%
6
33%
76-90
Пропущено
14
20
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
7%
3
15%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
1
7%
5
25%
61-75
2
14%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хайденхайм - Челси 0:2 Лестер - Челси 1:2 Челси - Арсенал 1:1 Челси - Ноа Ереван 8:0
Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Панатинаикос - Челси 1:4 Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Ювентус 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:2 Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Брюгге - Астон Вилла 1:0
Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0
Результаты матчей
Челси
Астон Вилла
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Челси
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
33
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
57
75
39
39
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 8
|31
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 16
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|27 - 13
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 19
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 22
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 23
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 28
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 23
|9
|19.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 17
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|9 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогнозы на матч Челси - Астон Вилла
Исход игры
Челси
86% (37)
Ничья
7% (3)
Астон Вилла
7% (3)
Тотал 2.5
Больше
65% (26)
Меньше
35% (14)
Обе команды забьют
Да
70% (28)
Нет
30% (12)
Популярный счёт
2:1 Челси
48.8% (21)
2:0 Челси
23.3% (10)
1:2 Астон Вилла
4.7% (2)
1:1 Ничья
4.7% (2)
1:0 Челси
4.7% (2)
3:1 Челси
4.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!