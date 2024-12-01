Тур: 13. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Бонд Даррен
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
12.00 Точный счёт – 2:0
-
-
-
-
23
Порро
Педро
33
Дэвис
Бен
16
Вернер
Тимо
31
Диоп
Исса
16
Берге
Сандер
20
Лукич
Саша
17
Айуоби
Алекс
19
Нелсон
Райс
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Грэй АрчиЗащитник
-
24 Спенс ДжедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Лэнкшир УиллНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
20 Лукич СашаПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бенда СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кинг ДжошуаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тоттенхэм
Фулхэм
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 7 ничьих 3 победы
26 матчей
65.4%
15.4%
19.2%
17 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
38.5%
11.5%
13 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
2
1.36
Среднее время на гол
45
66
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1
0.58
Среднее время на гол
90
154
Всего голов
38
26
Голов в среднем за матч
1.46
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|5
|0.38
|Джонсон Бреннан
|5
|0.38
|Соланке Доминик
|4
|0.31
|Хын Мин Сон
|3
|0.23
|Кулушевски Деян
|2
|0.15
|Порро Педро
|2
|0.15
|Биссума Ив
|2
|0.15
|Бентанкур Родриго
|1
|0.08
|Ромеро Кристиан
|1
|0.08
|Вернер Тимо
|0
|0
|Сарр Пап Матар
|0
|0
|Ван де Вен Микки
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Удоджи Дестини
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|4 (1)
|0.31
|Айуоби Алекс
|3
|0.23
|Смит-Роу Эмиль
|3
|0.23
|Уилсон Гарри
|3
|0.23
|Траоре Адама
|1
|0.08
|Нелсон Райс
|1
|0.08
|Родриго Мунис
|1
|0.08
|Перейра Андреас
|1
|0.08
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Лено Бернд
|0
|0
|Тете Кенни
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|Ван де Вен Микки
|4
|0
|Биссума Ив
|3
|0
|Кулушевски Деян
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Сарр Пап Матар
|2
|0
|Порро Педро
|2
|0
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Удоджи Дестини
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Спенс Джед
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукич Саша
|4
|0
|Угелумба Кэлвин
|4
|0
|Тете Кенни
|3
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Траоре Адама
|2
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Уилсон Гарри
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Робинсон Энтони
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|1
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Смит-Роу Эмиль
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Фулхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
4
Тоттенхэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
8
8
Тоттенхэм
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Фулхэм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
15
7
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
4
27%
2
29%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
20%
2
18%
1-15
3
30%
4
36%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
4
50%
3
30%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Забито
25
18
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
4
16%
2
11%
1-15
5
20%
5
28%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
6
24%
5
28%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
5
33%
3
19%
31-45
5
33%
4
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Рома 2:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ипсвич 1:2 Галатасарай - Тоттенхэм 3:2
Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3
Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Вулверхэмптон 1:4 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Брентфорд 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1
Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0
Результаты матчей
Тоттенхэм
Фулхэм
Точный счет
4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
4
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
4
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
75
57
66
111
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 8
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|4.
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|7.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|27 - 13
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|26 - 23
|20
|9.
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 19
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|11.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|13.
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 24
|15
|15.
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 27
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|22 - 32
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 18
|9
|19.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 24
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 12
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|5.
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|8.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|11.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|12.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|13.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|12.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогноз на матч от Liveresult
-
12.00 Точный счёт – 2:0
-
-
-
-
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Фулхэм
Исход игры
Тоттенхэм
95.8% (114)
Ничья
4.2% (5)
Фулхэм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (69)
Меньше
37.84% (42)
Обе команды забьют
Да
56.76% (63)
Нет
43.24% (48)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
38.7% (46)
2:0 Тоттенхэм
25.2% (30)
1:0 Тоттенхэм
10.1% (12)
3:1 Тоттенхэм
9.2% (11)
3:0 Тоттенхэм
5% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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