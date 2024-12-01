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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Бонд Даррен
Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 5'
Фулхэм
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 119
Тоттенхэм 95.8% (114)
X 4.2% (5)
Фулхэм 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Фулхэм
4.50
4.60
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4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Форстер
Фрейзер
23
Порро
Педро
6
Дрэгушин
Раду
33
Дэвис
Бен
13
Удоджи
Дестини
29
Сарр
Пап
Матар
8
Биссума
Ив
10
Мэддисон
Джеймс
22
Джонсон
Бреннан
7
Хын
Мин
Сон
16
Вернер
Тимо
1
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
31
Диоп
Исса
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
16
Берге
Сандер
20
Лукич
Саша
17
Айуоби
Алекс
32
Смит-Роу
Эмиль
19
Нелсон
Райс
7
Хименес
Рауль
Тоттенхэм
4-3-3
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Фулхэм

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

26 матчей

65.4%
15.4%
19.2%
17 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
38.5%
11.5%
13 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
КЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
К
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
К
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
3:1
К
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

2
1.36

Среднее время на гол

45
66

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1
0.58

Среднее время на гол

90
154

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

1.46
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
90

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 5 0.38
Джонсон Бреннан 5 0.38
Соланке Доминик 4 0.31
Хын Мин Сон 3 0.23
Кулушевски Деян 2 0.15
Порро Педро 2 0.15
Биссума Ив 2 0.15
Бентанкур Родриго 1 0.08
Ромеро Кристиан 1 0.08
Вернер Тимо 0 0
Сарр Пап Матар 0 0
Ван де Вен Микки 0 0
Ришарлисон 0 0
Удоджи Дестини 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 4 (1) 0.31
Айуоби Алекс 3 0.23
Смит-Роу Эмиль 3 0.23
Уилсон Гарри 3 0.23
Траоре Адама 1 0.08
Нелсон Райс 1 0.08
Родриго Мунис 1 0.08
Перейра Андреас 1 0.08
Робинсон Энтони 0 0
Лено Бернд 0 0
Тете Кенни 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 4 0
Ван де Вен Микки 4 0
Биссума Ив 3 0
Кулушевски Деян 3 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Сарр Пап Матар 2 0
Порро Педро 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Удоджи Дестини 2 0
Викарио Гульельмо 1 0
Ришарлисон 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Спенс Джед 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукич Саша 4 0
Угелумба Кэлвин 4 0
Тете Кенни 3 0
Перейра Андреас 3 0
Кэрни Том 2 0
Траоре Адама 2 0
Лено Бернд 2 0
Уилсон Гарри 2 0
Рид Харрисон 2 0
Робинсон Энтони 2 0
Марку Силва 2 0
Андерсен Йоаким 0 1
Айуоби Алекс 1 0
Диоп Исса 1 0
Нелсон Райс 1 0
Смит-Роу Эмиль 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Фулхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4
Тоттенхэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

8
8
Тоттенхэм
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Фулхэм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
20%
2
18%
1-15
3
30%
4
36%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
4
50%
3
30%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Забито

25
18
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
4
16%
2
11%
1-15
5
20%
5
28%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
6
24%
5
28%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
5
33%
3
19%
31-45
5
33%
4
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Рома 2:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ипсвич 1:2 Галатасарай - Тоттенхэм 3:2
Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3
Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Вулверхэмптон 1:4 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Брентфорд 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1
Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0

Результаты матчей

Тоттенхэм
Фулхэм

Точный счет

4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

4
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

4
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
3
4
2
2.5
1
5
3
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
7
5
1.5
5
7
6
6
2.5
1
11
4
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 1 1 24 - 8 31
2.
Арсенал
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
3.
Манчестер Сити
 Заявка 12 7 2 3 22 - 17 23
4.
Челси
 0:0 Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
5.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
7.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 13 6 2 5 27 - 13 20
8.
Брентфорд
 Заявка 13 6 2 5 26 - 23 20
9.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 13 5 5 3 19 - 19 20
10.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 4 4 14 - 14 19
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 13 5 4 4 17 - 17 19
12.
Борнмут
 Заявка 13 5 3 5 20 - 19 18
13.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 13 4 5 4 13 - 13 17
14.
Вест Хэм
 Заявка 13 4 3 6 17 - 24 15
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 13 2 6 5 10 - 17 12
16.
Лестер
 Заявка 13 2 4 7 16 - 27 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 2 3 8 22 - 32 9
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 1 6 6 11 - 18 9
19.
Ипсвич
 Заявка 13 1 6 6 13 - 24 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 1 2 10 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 7 4 1 2 16 - 6 13
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
9.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
10.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
12.
Челси
 0:0 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
13.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 0:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
12.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Эвертон
 0:0 Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Хын Мин Сон попытался пробить по воротам, но удар получился не сильно мощным и голкипер успешно отразил удар. 
  • 2'
    Хозяева матча сегодня предстали на поле в форме бело-синих цветов. "Фулхэм" же вышел на поле в форме черно-красного цвета.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал свисток к началу матча! Пожелаем удачи командам. Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 38.7% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Фулхэм

Исход игры
Тоттенхэм
95.8% (114)
Ничья
4.2% (5)
Фулхэм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (69)
Меньше
37.84% (42)
Обе команды забьют
Да
56.76% (63)
Нет
43.24% (48)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
38.7% (46)
2:0 Тоттенхэм
25.2% (30)
1:0 Тоттенхэм
10.1% (12)
3:1 Тоттенхэм
9.2% (11)
3:0 Тоттенхэм
5% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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