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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Палермо
1:0
Второй тайм: 50'
Специя
0'
13' Желтая карточка
Анри Тома
16' Желтая карточка
Кассата Франческо
26' Желтая карточка
Чеккарони Пьетро
26' Желтая карточка
Феррер Сальвадор
1:0
35' Гол
Бания Раян
41' Желтая карточка
Раноккья Филиппо
45' Желтая карточка
Христов Петко

Ход матча

13'
Анри Тома
 
16'
 
Кассата Франческо
26'
Чеккарони Пьетро
 
26'
 
Феррер Сальвадор
26'
 
Бертола Николо
Виньяли Лука
35'
Бания Раян
(Чеккарони Пьетро)
1:0
41'
Раноккья Филиппо
 
45'
 
Христов Петко
46'
Ле Дуарон Жереми
Анри Тома
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
Специя
3.15
3.00
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3.60
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Все Коэффициенты
1
Депланше
Себастьяно
23
Диаките
Салим
4
Бания
Раян
43
Николау
Димитрис
32
Чеккарони
Пьетро
10
Раноккья
Филиппо
11
Инсинье
Роберто
8
Сегре
Джакопо
26
Верре
Валерио
17
Ди
Франческо
Федерико
20
Анри
Тома
66
Гори
Стефано
2
Висневски
Пшемыслав
55
Христов
Петко
37
Матею
Алеш
32
Виньяли
Лука
29
Кассата
Франческо
5
Эспозито
Сальваторе
8
Надь
Адам
7
Элия
Сальваторе
27
Солери
Эдоардо
9
Эспозито
Франческо
Палермо
4-1-4-1
Специя
3-5-2

История личных встреч

Палермо
Специя

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:0
СB
2:2
СB
2:2
СB
1:1
СB
0:0
СB
2:0
К
0:0
СB
1:1
СB
1:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.25

Среднее время на гол

64
360

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

81
135

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 4 0.27
Анри Тома 2 0.13
Бания Раян 2 0.13
Ди Франческо Федерико 1 0.07
Верре Валерио 1 0.07
Ди Мариано Франческо 1 0.07
Сегре Джакопо 1 0.07
Гомес Клаудио 1 0.07
Диаките Салим 1 0.07
Брунори Маттео 1 (1) 0.07
Раноккья Филиппо 0 0
Чеккарони Пьетро 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Франческо 7 0.47
Эспозито Сальваторе 3 (2) 0.2
Бертола Николо 3 0.2
Христов Петко 2 0.13
Солери Эдоардо 2 0.13
Ди Серио Джузеппе 1 0.07
Чолак Антонио-Мирко 1 0.07
Виньяли Лука 1 0.07
Аурелио Джузеппе 1 0.07
Матею Алеш 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Кассата Франческо 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккарони Пьетро 3 0
Пьероцци Никколо 3 0
Диаките Салим 3 0
Верре Валерио 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Анри Тома 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Блен Алексис 1 0
Шарич Дарио 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лунн Кристоффер 1 0
Педа Патрик 1 0
Депланше Себастьяно 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспозито Сальваторе 4 0
Ди Серио Джузеппе 4 0
Бертола Николо 4 0
Виньяли Лука 2 1
Солери Эдоардо 3 0
Надь Адам 3 0
Христов Петко 3 0
Висневски Пшемыслав 3 0
Реца Аркадиуш 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Кассата Франческо 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Дельи Инноченти Дуччо 2 0
Фальчинелли Диего 1 0
Матею Алеш 1 0
Элия Сальваторе 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Канделари Пьетро 1 0

Результаты матчей

Палермо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Специя
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Палермо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Специя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
12
Палермо
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Специя
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
3
27%
4
33%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
3
60%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

15
21
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
4
27%
5
24%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
4
27%
6
29%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
0
0%
3
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палермо - Сампдория 1:1 Фрозиноне - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Мантуя - Палермо 0:0
Палермо - Реджана 2:0 Модена - Палермо 2:2 Палермо - Салернитана 0:1 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1
Специя
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Специя - Зюйдтироль 3:0 Юве Стабия - Специя 0:3 Специя - Модена 1:0 Брешия - Специя 1:1
Специя - Бари 0:0 Салернитана - Специя 0:2 Специя - Реджана 1:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Кремонезе - Специя 1:1 Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1

Результаты матчей

Палермо
Специя

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Палермо
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
3
4
2
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
7
7
2
12
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 15 10 4 1 31 - 12 34
2.
Пиза
 2:0 15 9 4 2 25 - 13 31
3.
Специя
 0:1 15 8 6 1 22 - 9 30
4.
Кремонезе
 15 7 3 5 23 - 17 24
5.
Чезена
 1:2 15 6 4 5 24 - 21 22
6.
Палермо
 1:0 15 5 6 4 15 - 12 21
7.
Бари
 15 4 9 2 19 - 14 21
8.
Брешия
 15 5 4 6 19 - 21 19
9.
Козенца
 0:2 15 4 7 4 14 - 16 19
10.
Юве Стабия
 15 4 7 4 15 - 18 19
11.
Мантуя
 15 4 6 5 14 - 17 18
12.
Сампдория
 15 4 5 6 20 - 22 17
13.
Катанзаро
 15 2 11 2 18 - 16 17
14.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
15.
Модена
 15 3 7 5 19 - 20 16
16.
Реджана
 15 3 6 6 14 - 18 15
17.
Читтаделла
 15 3 5 7 11 - 22 14
18.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
19.
Зюйдтироль
 15 4 1 10 14 - 27 13
20.
Фрозиноне
 2:1 15 2 7 6 10 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 2:0 8 6 2 0 16 - 5 20
2.
Специя
 0:1 7 6 1 0 13 - 4 19
3.
Чезена
 1:2 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 7 4 3 0 7 - 3 15
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Брешия
 8 3 2 3 14 - 13 11
10.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
11.
Бари
 8 2 5 1 11 - 10 11
12.
Козенца
 0:2 8 2 4 2 6 - 7 10
13.
Палермо
 1:0 7 2 3 2 5 - 4 9
14.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Сампдория
 7 2 2 3 6 - 7 8
16.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
17.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
18.
Фрозиноне
 2:1 8 1 5 2 6 - 9 8
19.
Зюйдтироль
 8 2 1 5 9 - 16 7
20.
Читтаделла
 7 0 5 2 4 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Кремонезе
 8 4 1 3 16 - 10 13
3.
Палермо
 1:0 8 3 3 2 10 - 8 12
4.
Пиза
 2:0 7 3 2 2 9 - 8 11
5.
Специя
 0:1 8 2 5 1 9 - 5 11
6.
Юве Стабия
 8 2 5 1 8 - 8 11
7.
Бари
 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 0:2 7 2 3 2 8 - 9 9
9.
Читтаделла
 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Катанзаро
 7 0 6 1 6 - 8 6
15.
Чезена
 1:2 7 1 2 4 7 - 10 5
16.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
17.
Фрозиноне
 2:1 7 1 2 4 4 - 11 5
18.
Модена
 8 0 5 3 7 - 11 5
19.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 10
Катанзаро Йемелло Пьетро 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 8
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Брешия Адорни Давиде 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Анри Тома уходит с поля. Жереми Ле Дуарон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
Специя
3.15
3.00
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