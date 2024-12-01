Тур: 15. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
13' Желтая карточкаАнри Тома
16' Желтая карточкаКассата Франческо
26' Желтая карточкаЧеккарони Пьетро
26' Желтая карточкаФеррер Сальвадор
1:0
35' ГолБания Раян
41' Желтая карточкаРаноккья Филиппо
45' Желтая карточкаХристов Петко
Ход матча
13'
26'
26'
35'
1:0
41'
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
20
Анри
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Анри ТомаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Матею АлешЗащитник
-
32 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Палермо
Специя
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.25
Среднее время на гол
64
360
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
81
135
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Роберто
|4
|0.27
|Анри Тома
|2
|0.13
|Бания Раян
|2
|0.13
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.07
|Верре Валерио
|1
|0.07
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.07
|Сегре Джакопо
|1
|0.07
|Гомес Клаудио
|1
|0.07
|Диаките Салим
|1
|0.07
|Брунори Маттео
|1 (1)
|0.07
|Раноккья Филиппо
|0
|0
|Чеккарони Пьетро
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Франческо
|7
|0.47
|Эспозито Сальваторе
|3 (2)
|0.2
|Бертола Николо
|3
|0.2
|Христов Петко
|2
|0.13
|Солери Эдоардо
|2
|0.13
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.07
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0.07
|Виньяли Лука
|1
|0.07
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.07
|Матею Алеш
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккарони Пьетро
|3
|0
|Пьероцци Никколо
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Верре Валерио
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Анри Тома
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Шарич Дарио
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Лунн Кристоффер
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
|Депланше Себастьяно
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|Ди Серио Джузеппе
|4
|0
|Бертола Николо
|4
|0
|Виньяли Лука
|2
|1
|Солери Эдоардо
|3
|0
|Надь Адам
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Висневски Пшемыслав
|3
|0
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|Кассата Франческо
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|2
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Элия Сальваторе
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Специя
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Палермо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Специя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
10
12
Палермо
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Специя
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
3
27%
4
33%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
3
60%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
15
21
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
4
27%
5
24%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
4
27%
6
29%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
0
0%
3
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палермо - Сампдория 1:1 Фрозиноне - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Мантуя - Палермо 0:0
Палермо - Реджана 2:0 Модена - Палермо 2:2 Палермо - Салернитана 0:1 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1
Специя
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Специя - Зюйдтироль 3:0 Юве Стабия - Специя 0:3 Специя - Модена 1:0 Брешия - Специя 1:1
Специя - Бари 0:0 Салернитана - Специя 0:2 Специя - Реджана 1:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Кремонезе - Специя 1:1 Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1
Результаты матчей
Палермо
Специя
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Палермо
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
15
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
35
34
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
410
77
212
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|2.
|2:0
|15
|9
|4
|2
|25 - 13
|31
|3.
|0:1
|15
|8
|6
|1
|22 - 9
|30
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 17
|24
|5.
|1:2
|15
|6
|4
|5
|24 - 21
|22
|6.
|1:0
|15
|5
|6
|4
|15 - 12
|21
|7.
|15
|4
|9
|2
|19 - 14
|21
|8.
|15
|5
|4
|6
|19 - 21
|19
|9.
|0:2
|15
|4
|7
|4
|14 - 16
|19
|10.
|15
|4
|7
|4
|15 - 18
|19
|11.
|15
|4
|6
|5
|14 - 17
|18
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|13.
|15
|2
|11
|2
|18 - 16
|17
|14.
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|15.
|15
|3
|7
|5
|19 - 20
|16
|16.
|15
|3
|6
|6
|14 - 18
|15
|17.
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|18.
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|19.
|15
|4
|1
|10
|14 - 27
|13
|20.
|2:1
|15
|2
|7
|6
|10 - 20
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|6
|2
|0
|16 - 5
|20
|2.
|0:1
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|3.
|1:2
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|10.
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|11.
|8
|2
|5
|1
|11 - 10
|11
|12.
|0:2
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|13.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|14.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|16.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|17.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|18.
|2:1
|8
|1
|5
|2
|6 - 9
|8
|19.
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|20.
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|2.
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|3.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|4.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|5.
|0:1
|8
|2
|5
|1
|9 - 5
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|7.
|7
|2
|4
|1
|8 - 4
|10
|8.
|0:2
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|9.
|8
|3
|0
|5
|7 - 15
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|14.
|7
|0
|6
|1
|6 - 8
|6
|15.
|1:2
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|17.
|2:1
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|18.
|8
|0
|5
|3
|7 - 11
|5
|19.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|10
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|8
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Брешия
|Адорни Давиде
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6