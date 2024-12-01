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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Палермо
2:0
Конец матча
Специя
0'
13' Желтая карточка
Анри Тома
16' Желтая карточка
Кассата Франческо
26' Желтая карточка
Чеккарони Пьетро
26' Желтая карточка
Феррер Сальвадор
1:0
35' Гол
Бания Раян
41' Желтая карточка
Раноккья Филиппо
45' Желтая карточка
Христов Петко
52' Желтая карточка
Ди Франческо Федерико
52' Желтая карточка
Матею Алеш
2:0
64' Гол в свои ворота
Висневски Пшемыслав
90'+5
1
Депланше
Себастьяно
23
Диаките
Салим
4
Бания
Раян
43
Николау
Димитрис
32
Чеккарони
Пьетро
10
Раноккья
Филиппо
11
Инсинье
Роберто
8
Сегре
Джакопо
26
Верре
Валерио
17
Ди
Франческо
Федерико
20
Анри
Тома
66
Гори
Стефано
2
Висневски
Пшемыслав
55
Христов
Петко
37
Матею
Алеш
32
Виньяли
Лука
29
Кассата
Франческо
5
Эспозито
Сальваторе
8
Надь
Адам
7
Элия
Сальваторе
27
Солери
Эдоардо
9
Эспозито
Франческо
Палермо
4-1-4-1
Специя
3-5-2

История личных встреч

Палермо
Специя

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:0
СB
2:2
СB
2:2
СB
1:1
СB
0:0
СB
2:0
К
0:0
СB
1:1
СB
1:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.25

Среднее время на гол

64
360

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

81
135

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 4 0.27
Анри Тома 2 0.13
Бания Раян 2 0.13
Ди Франческо Федерико 1 0.07
Верре Валерио 1 0.07
Ди Мариано Франческо 1 0.07
Сегре Джакопо 1 0.07
Гомес Клаудио 1 0.07
Диаките Салим 1 0.07
Брунори Маттео 1 (1) 0.07
Раноккья Филиппо 0 0
Чеккарони Пьетро 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Франческо 7 0.47
Эспозито Сальваторе 3 (2) 0.2
Бертола Николо 3 0.2
Христов Петко 2 0.13
Солери Эдоардо 2 0.13
Ди Серио Джузеппе 1 0.07
Чолак Антонио-Мирко 1 0.07
Виньяли Лука 1 0.07
Аурелио Джузеппе 1 0.07
Матею Алеш 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Кассата Франческо 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франческо Федерико 3 0
Чеккарони Пьетро 3 0
Пьероцци Никколо 3 0
Диаките Салим 3 0
Верре Валерио 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Анри Тома 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Блен Алексис 1 0
Шарич Дарио 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лунн Кристоффер 1 0
Педа Патрик 1 0
Депланше Себастьяно 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспозито Сальваторе 4 0
Ди Серио Джузеппе 4 0
Бертола Николо 4 0
Виньяли Лука 2 1
Солери Эдоардо 3 0
Надь Адам 3 0
Христов Петко 3 0
Висневски Пшемыслав 3 0
Реца Аркадиуш 2 0
Матею Алеш 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Кассата Франческо 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Дельи Инноченти Дуччо 2 0
Фальчинелли Диего 1 0
Элия Сальваторе 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Канделари Пьетро 1 0

Результаты матчей

Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Специя
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5
Палермо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Специя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
12
Палермо
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Специя
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
3
27%
4
33%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
3
60%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

16
22
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
5
31%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
6%
6
27%
61-75
4
25%
6
27%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
0
0%
3
30%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палермо - Сампдория 1:1 Фрозиноне - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Мантуя - Палермо 0:0
Палермо - Реджана 2:0 Модена - Палермо 2:2 Палермо - Салернитана 0:1 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1
Специя
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Специя - Зюйдтироль 3:0 Юве Стабия - Специя 0:3 Специя - Модена 1:0 Брешия - Специя 1:1
Специя - Бари 0:0 Салернитана - Специя 0:2 Специя - Реджана 1:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Кремонезе - Специя 1:1 Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1

Результаты матчей

Палермо
Специя

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Палермо
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
7
8
2
13
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 15 10 4 1 31 - 12 34
2.
Специя
 15 8 6 1 22 - 10 30
3.
Пиза
 15 8 5 2 25 - 15 29
4.
Кремонезе
 15 7 3 5 23 - 17 24
5.
Чезена
 15 6 4 5 25 - 22 22
6.
Палермо
 15 5 6 4 16 - 12 21
7.
Бари
 15 4 9 2 19 - 14 21
8.
Козенца
 15 4 8 3 16 - 16 20
9.
Брешия
 15 5 4 6 19 - 21 19
10.
Юве Стабия
 15 4 7 4 15 - 18 19
11.
Мантуя
 15 4 6 5 14 - 17 18
12.
Сампдория
 15 4 5 6 20 - 22 17
13.
Катанзаро
 15 2 11 2 18 - 16 17
14.
Каррарезе
 1:3 15 4 4 7 13 - 18 16
15.
Салернитана
 3:1 15 4 4 7 16 - 23 16
16.
Модена
 15 3 7 5 19 - 20 16
17.
Реджана
 15 3 6 6 14 - 18 15
18.
Читтаделла
 15 3 5 7 11 - 22 14
19.
Зюйдтироль
 15 4 1 10 14 - 27 13
20.
Фрозиноне
 15 2 7 6 11 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 8 5 3 0 16 - 7 18
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 7 4 3 0 7 - 3 15
6.
Каррарезе
 1:3 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Брешия
 8 3 2 3 14 - 13 11
10.
Салернитана
 3:1 8 3 2 3 11 - 12 11
11.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
12.
Бари
 8 2 5 1 11 - 10 11
13.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
14.
Палермо
 7 2 3 2 6 - 4 9
15.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
16.
Сампдория
 7 2 2 3 6 - 7 8
17.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
18.
Фрозиноне
 8 1 5 2 7 - 10 8
19.
Зюйдтироль
 8 2 1 5 9 - 16 7
20.
Читтаделла
 7 0 5 2 4 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Кремонезе
 8 4 1 3 16 - 10 13
3.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
4.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
5.
Специя
 8 2 5 1 9 - 6 11
6.
Юве Стабия
 8 2 5 1 8 - 8 11
7.
Бари
 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Читтаделла
 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Катанзаро
 7 0 6 1 6 - 8 6
15.
Чезена
 7 1 2 4 8 - 11 5
16.
Салернитана
 3:1 7 1 2 4 5 - 11 5
17.
Фрозиноне
 7 1 2 4 4 - 11 5
18.
Модена
 8 0 5 3 7 - 11 5
19.
Каррарезе
 1:3 8 1 1 6 6 - 15 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 10
Катанзаро Йемелло Пьетро 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 8
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Брешия Адорни Давиде 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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