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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Фрозиноне
3:2
Конец матча
Чезена
0'
1:0
30' Гол
Амброзино Джузеппе
1:0
37' Не забитый пенальти
Cristian Shpendi
1:1
38' Гол
Cristian Shpendi
40' Желтая карточка
Антонуччи Мирко
2:1
45' Гол
Канотто Луиджи
45' Желтая карточка
Andrea Ciofi
45' Желтая карточка
Бегич Тьяс
55' Желтая карточка
Селия Раффаэле
3:1
61' Пенальти
Марчицца Риккардо
69' Желтая карточка
Cristian Shpendi
3:2
80' Гол
Курто Марко
90'+5

Ход матча

30'
Амброзино Джузеппе
(Канотто Луиджи)
1:0
37'
1:0
Cristian Shpendi
38'
1:1
Cristian Shpendi
40'
 
Антонуччи Мирко
45'
Канотто Луиджи
(Kevin Barcella)
2:1
45'
 
Andrea Ciofi
45'
Бегич Тьяс
 
46'
 
Курто Марко
Andrea Ciofi
55'
 
Селия Раффаэле
61'
Марчицца Риккардо
3:1
62'
 
Emanuele Adamo
Бастони Симоне
62'
 
Каргбо Аугустус
Селия Раффаэле
63'
Гарритано Лука
Канотто Луиджи
 
63'
Квернадзе Георгий
Бегич Тьяс
 
68'
 
Тавшан Элаис
Антонуччи Мирко
69'
 
Cristian Shpendi
74'
Сене Фаллу
Амброзино Джузеппе
 
74'
Ойоно Энтони
Ойоно Жереми
 
80'
3:2
Курто Марко
85'
 
Ван Хойдонк Сидней
Cristian Shpendi

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 298 Количество передач 545
  • 36 Владение мячом, % 64
31
Черофолини
Микеле
4
Бираски
Давиде
30
Монтеризи
Иларио
79
Gabriele
Bracaglia
21
Ойоно
Жереми
37
Kevin
Barcella
64
Matteo
Cichella
11
Бегич
Тьяс
3
Марчицца
Риккардо
27
Канотто
Луиджи
10
Амброзино
Джузеппе
33
Клинсманн
Джонатан
15
Andrea
Ciofi
19
Престиа
Джузеппе
24
Мангравити
Массимилиано
11
Сисей
Йозеф
13
Селия
Раффаэле
35
Кало
Джакомо
30
Бастони
Симоне
14
Tommaso
Berti
23
Антонуччи
Мирко
9
Cristian
Shpendi
Фрозиноне
3-5-2
Чезена
3-4-2-1

История личных встреч

Фрозиноне
Чезена

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:0
СB
3:3
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:2
СB
4:0
СB
5:2
СB
3:0

Голы

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.25

Среднее время на гол

36
360

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.38
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

37
80

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марчицца Риккардо 2 (1) 0.13
Ди Стефано Филиппо 2 0.13
Амброзино Джузеппе 2 0.13
Канотто Луиджи 1 0.07
Чуни Марвин 1 0.07
Ойоно Энтони 1 0.07
Gabriele Bracaglia 1 0.07
Партипило Антони 1 (1) 0.07
Джелли Франческо 0 0
Дарбо Эбрима 0 0
Квернадзе Георгий 0 0
Kevin Barcella 0 0
Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 10 (5) 0.67
Каргбо Аугустус 3 0.2
Престиа Джузеппе 3 0.2
Бастони Симоне 2 0.13
Курто Марко 2 0.13
Тавшан Элаис 2 0.13
Emanuele Adamo 2 0.13
Tommaso Berti 1 0.07
Кало Джакомо 0 0
Доннарумма Даниэле 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Антонуччи Мирко 0 0
Andrea Ciofi 0 0
Селия Раффаэле 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарбо Эбрима 4 1
Гарритано Лука 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Бираски Давиде 3 0
Matteo Cichella 1 1
Джелли Франческо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Монтеризи Иларио 2 0
Бегич Тьяс 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Квернадзе Георгий 2 0
Ойоно Жереми 2 0
Сичеро Алехандро 0 1
Канотто Луиджи 1 0
Мачин Хосе 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Калай Сержио 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0
Вурал Исак 1 0
Kevin Barcella 1 0
Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кало Джакомо 6 0
Каргбо Аугустус 4 1
Курто Марко 4 0
Andrea Ciofi 4 0
Бастони Симоне 3 0
Престиа Джузеппе 2 0
Писсери Маттео 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Селия Раффаэле 2 0
Emanuele Adamo 2 0
Cristian Shpendi 2 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Антонуччи Мирко 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Tommaso Berti 1 0
Мендичино Леонардо 1 0
Matteo Francesconi 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Чезена
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
7
Фрозиноне
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Чезена
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

3
14
Фрозиноне
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Чезена
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

7
21

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Забито

4
18
2 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 7
0
0%
5
28%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
50%
3
17%
31-45
1
25%
3
17%
46-60
1
25%
3
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
5
50%
46-60
4
36%
1
10%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Забито

11
27
6 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 1
0
0%
6
22%
1-15
2
18%
4
15%
16-30
4
36%
5
19%
31-45
2
18%
6
22%
46-60
2
18%
4
15%
61-75
1
9%
2
7%
76-90

Пропущено

21
20
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
3
14%
5
25%
46-60
7
33%
3
15%
61-75
4
19%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Палермо 1:1 Катанзаро - Фрозиноне 0:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджана - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0
Чезена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Чезена - Реджана 1:1 Читтаделла - Чезена 0:2 Чезена - Зюйдтироль 1:0 Салернитана - Чезена 1:1
Чезена - Брешия 2:0 Чезена - Сампдория 3:5 Пиза - Чезена 3:1 Чезена - Мантуя 4:2 Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2

Результаты матчей

Фрозиноне
Чезена

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Чезена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
6
2
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
14
1
3
12
1.5
8
7
1
14
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 15 10 4 1 31 - 12 34
2.
Специя
 15 8 6 1 22 - 10 30
3.
Пиза
 15 8 5 2 25 - 15 29
4.
Кремонезе
 15 7 3 5 23 - 17 24
5.
Чезена
 15 6 4 5 25 - 22 22
6.
Палермо
 15 5 6 4 16 - 12 21
7.
Бари
 15 4 9 2 19 - 14 21
8.
Козенца
 15 4 8 3 16 - 16 20
9.
Брешия
 15 5 4 6 19 - 21 19
10.
Юве Стабия
 15 4 7 4 15 - 18 19
11.
Мантуя
 15 4 6 5 14 - 17 18
12.
Сампдория
 15 4 5 6 20 - 22 17
13.
Катанзаро
 15 2 11 2 18 - 16 17
14.
Каррарезе
 1:3 15 4 4 7 13 - 18 16
15.
Салернитана
 3:1 15 4 4 7 16 - 23 16
16.
Модена
 15 3 7 5 19 - 20 16
17.
Реджана
 15 3 6 6 14 - 18 15
18.
Читтаделла
 15 3 5 7 11 - 22 14
19.
Зюйдтироль
 15 4 1 10 14 - 27 13
20.
Фрозиноне
 15 2 7 6 11 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 8 5 3 0 16 - 7 18
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 7 4 3 0 7 - 3 15
6.
Каррарезе
 1:3 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Брешия
 8 3 2 3 14 - 13 11
10.
Салернитана
 3:1 8 3 2 3 11 - 12 11
11.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
12.
Бари
 8 2 5 1 11 - 10 11
13.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
14.
Палермо
 7 2 3 2 6 - 4 9
15.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
16.
Сампдория
 7 2 2 3 6 - 7 8
17.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
18.
Фрозиноне
 8 1 5 2 7 - 10 8
19.
Зюйдтироль
 8 2 1 5 9 - 16 7
20.
Читтаделла
 7 0 5 2 4 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Кремонезе
 8 4 1 3 16 - 10 13
3.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
4.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
5.
Специя
 8 2 5 1 9 - 6 11
6.
Юве Стабия
 8 2 5 1 8 - 8 11
7.
Бари
 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Читтаделла
 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Катанзаро
 7 0 6 1 6 - 8 6
15.
Чезена
 7 1 2 4 8 - 11 5
16.
Салернитана
 3:1 7 1 2 4 5 - 11 5
17.
Фрозиноне
 7 1 2 4 4 - 11 5
18.
Модена
 8 0 5 3 7 - 11 5
19.
Каррарезе
 1:3 8 1 1 6 6 - 15 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 10
Катанзаро Йемелло Пьетро 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 8
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Брешия Адорни Давиде 6
Салернитана Тельо Андрес 6
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