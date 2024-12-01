Тур: 15. Стадион: Бенито Стирпе.
0'
1:0
30' ГолАмброзино Джузеппе
1:0
37' Не забитый пенальтиCristian Shpendi
1:1
38' ГолCristian Shpendi
40' Желтая карточкаАнтонуччи Мирко
2:1
45' ГолКанотто Луиджи
45' Желтая карточкаAndrea Ciofi
45' Желтая карточкаБегич Тьяс
55' Желтая карточкаСелия Раффаэле
3:1
61' ПенальтиМарчицца Риккардо
69' Желтая карточкаCristian Shpendi
3:2
80' ГолКурто Марко
90'+5
Ход матча
30'
37'
1:0
38'
1:1
40'
45'
2:1
45'
45'
55'
61'
69'
80'
3:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
298 Количество передач 545
-
36 Владение мячом, % 64
21
Ойоно
Жереми
11
Бегич
Тьяс
15
Andrea
Ciofi
11
Сисей
Йозеф
35
Кало
Джакомо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ойоно ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ойоно ЭнтониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Сене ФаллуНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Леандро Греко
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Andrea CiofiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сисей ЙозефЗащитник
- Защитник
-
35 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Тавшан ЭлаисНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
История личных встреч
Фрозиноне
Чезена
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.25
Среднее время на гол
36
360
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.38
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
37
80
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марчицца Риккардо
|2 (1)
|0.13
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.13
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.13
|Канотто Луиджи
|1
|0.07
|Чуни Марвин
|1
|0.07
|Ойоно Энтони
|1
|0.07
|Gabriele Bracaglia
|1
|0.07
|Партипило Антони
|1 (1)
|0.07
|Джелли Франческо
|0
|0
|Дарбо Эбрима
|0
|0
|Квернадзе Георгий
|0
|0
|Kevin Barcella
|0
|0
Чезена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Shpendi
|10 (5)
|0.67
|Каргбо Аугустус
|3
|0.2
|Престиа Джузеппе
|3
|0.2
|Бастони Симоне
|2
|0.13
|Курто Марко
|2
|0.13
|Тавшан Элаис
|2
|0.13
|Emanuele Adamo
|2
|0.13
|Tommaso Berti
|1
|0.07
|Кало Джакомо
|0
|0
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Антонуччи Мирко
|0
|0
|Andrea Ciofi
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарбо Эбрима
|4
|1
|Гарритано Лука
|4
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Бираски Давиде
|3
|0
|Matteo Cichella
|1
|1
|Джелли Франческо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Монтеризи Иларио
|2
|0
|Бегич Тьяс
|2
|0
|Ойоно Энтони
|2
|0
|Квернадзе Георгий
|2
|0
|Ойоно Жереми
|2
|0
|Сичеро Алехандро
|0
|1
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Калай Сержио
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
|Вурал Исак
|1
|0
|Kevin Barcella
|1
|0
Чезена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кало Джакомо
|6
|0
|Каргбо Аугустус
|4
|1
|Курто Марко
|4
|0
|Andrea Ciofi
|4
|0
|Бастони Симоне
|3
|0
|Престиа Джузеппе
|2
|0
|Писсери Маттео
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Селия Раффаэле
|2
|0
|Emanuele Adamo
|2
|0
|Cristian Shpendi
|2
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
|Tommaso Berti
|1
|0
|Мендичино Леонардо
|1
|0
|Matteo Francesconi
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Чезена
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
7
Фрозиноне
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Чезена
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
3
14
Фрозиноне
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Чезена
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
7
21
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Забито
4
18
2 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 7
0
0%
5
28%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
50%
3
17%
31-45
1
25%
3
17%
46-60
1
25%
3
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
5
50%
46-60
4
36%
1
10%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Забито
11
27
6 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 1
0
0%
6
22%
1-15
2
18%
4
15%
16-30
4
36%
5
19%
31-45
2
18%
6
22%
46-60
2
18%
4
15%
61-75
1
9%
2
7%
76-90
Пропущено
21
20
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
3
14%
5
25%
46-60
7
33%
3
15%
61-75
4
19%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Палермо 1:1 Катанзаро - Фрозиноне 0:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджана - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0
Чезена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Чезена - Реджана 1:1 Читтаделла - Чезена 0:2 Чезена - Зюйдтироль 1:0 Салернитана - Чезена 1:1
Чезена - Брешия 2:0 Чезена - Сампдория 3:5 Пиза - Чезена 3:1 Чезена - Мантуя 4:2 Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2
Результаты матчей
Фрозиноне
Чезена
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Чезена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
62
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
141
312
87
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|2.
|15
|8
|6
|1
|22 - 10
|30
|3.
|15
|8
|5
|2
|25 - 15
|29
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 17
|24
|5.
|15
|6
|4
|5
|25 - 22
|22
|6.
|15
|5
|6
|4
|16 - 12
|21
|7.
|15
|4
|9
|2
|19 - 14
|21
|8.
|15
|4
|8
|3
|16 - 16
|20
|9.
|15
|5
|4
|6
|19 - 21
|19
|10.
|15
|4
|7
|4
|15 - 18
|19
|11.
|15
|4
|6
|5
|14 - 17
|18
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|13.
|15
|2
|11
|2
|18 - 16
|17
|14.
|1:3
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|15.
|3:1
|15
|4
|4
|7
|16 - 23
|16
|16.
|15
|3
|7
|5
|19 - 20
|16
|17.
|15
|3
|6
|6
|14 - 18
|15
|18.
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|19.
|15
|4
|1
|10
|14 - 27
|13
|20.
|15
|2
|7
|6
|11 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|6.
|1:3
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|10.
|3:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|11.
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|12.
|8
|2
|5
|1
|11 - 10
|11
|13.
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|14.
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|16.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|17.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|18.
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|19.
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|20.
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|2.
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|5.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|7.
|7
|2
|4
|1
|8 - 4
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|8
|3
|0
|5
|7 - 15
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|14.
|7
|0
|6
|1
|6 - 8
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|16.
|3:1
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|18.
|8
|0
|5
|3
|7 - 11
|5
|19.
|1:3
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|10
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|8
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Брешия
|Адорни Давиде
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6