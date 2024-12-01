Тур: 15. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
1:0
5' ГолЛинд Александр
22' Желтая карточкаДалле Мура Кристиан
2:0
26' ГолПиччинини Габриэле
37' Желтая карточкаМикай Алессандро
2:0
57' Не забитый пенальтиМарин Мариус
2:1
72' ГолМаццокки Симоне
Ход матча
5'
26'
37'
57'
2:0
72'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Маури ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
История личных встреч
Пиза
Козенца
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
0.83
Среднее время на гол
50
108
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.83
1.4
Среднее время на гол
108
64
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.27
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
70
82
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трамони Маттео
|5
|0.33
|Линд Александр
|4
|0.27
|Пиччинини Габриэле
|3
|0.2
|Бонфанти Николас
|3 (1)
|0.2
|Alesandro Arena
|2 (1)
|0.13
|Канестрелли Симоне
|2
|0.13
|Туре Идрисса
|1
|0.07
|Марин Мариус
|1
|0.07
|Джованни Бонфанти
|1
|0.07
|Ангори Самуэле
|1
|0.07
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Морео Стефано
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
|Хёйхольт Мальте
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tommaso Fumagalli
|3 (1)
|0.2
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0.13
|Manuel Ricciardi
|2
|0.13
|Маццокки Симоне
|2 (1)
|0.13
|Стриццоло Лука
|1
|0.07
|Флоренци Альдо
|1
|0.07
|Andrea Rizzo Pinna
|1
|0.07
|Massimo Zilli
|1
|0.07
|Матеус Чарлис
|1
|0.07
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|5
|0
|Туре Идрисса
|2
|1
|Абильдгор Оливер
|3
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|1
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Рус Адриан
|2
|0
|Бонфанти Николас
|2
|0
|Джованни Бонфанти
|2
|0
|Линд Александр
|1
|0
|Калабрези Артуро
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Ангори Самуэле
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
|Евшенак Жан
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Альдо
|5
|0
|Вентури Майкл
|3
|1
|Матеус Чарлис
|4
|0
|Христов Андреа
|2
|1
|Микай Алессандро
|3
|0
|Куан Кристиан
|3
|0
|Alessandro Caporale
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Маури Хосе
|2
|0
|Риччи Джакомо
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Далле Мура Кристиан
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Manuel Ricciardi
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
4
Пиза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Козенца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
9
6
Пиза
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Козенца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
4
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
25%
3
38%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
57%
76-90
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
25%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
21
14
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
6
29%
6
43%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
3
14%
4
29%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
20%
2
14%
1-15
3
20%
3
21%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
5
33%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Каррарезе - Пиза 1:0 Пиза - Сампдория 3:0 Кремонезе - Пиза 1:3 Пиза - Катанзаро 0:0
Фрозиноне - Пиза 0:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Чезена 3:1 Юве Стабия - Пиза 2:0 Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1
Козенца
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Козенца - Модена 1:1 Брешия - Козенца 2:3 Козенца - Салернитана 1:1 Реджана - Козенца 0:1
Козенца - Юве Стабия 1:1 Читтаделла - Козенца 0:0 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Бари - Козенца 1:1 Козенца - Сассуоло 0:1 Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1
Результаты матчей
Пиза
Козенца
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Пиза
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
61
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
34
24
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
95
311
410
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|2.
|2:1
|15
|9
|4
|2
|25 - 14
|31
|3.
|0:2
|15
|8
|6
|1
|22 - 10
|30
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 17
|24
|5.
|1:3
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|6.
|2:0
|15
|5
|6
|4
|16 - 12
|21
|7.
|15
|4
|9
|2
|19 - 14
|21
|8.
|15
|5
|4
|6
|19 - 21
|19
|9.
|1:2
|15
|4
|7
|4
|15 - 16
|19
|10.
|15
|4
|7
|4
|15 - 18
|19
|11.
|15
|4
|6
|5
|14 - 17
|18
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|13.
|15
|2
|11
|2
|18 - 16
|17
|14.
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|15.
|15
|3
|7
|5
|19 - 20
|16
|16.
|15
|3
|6
|6
|14 - 18
|15
|17.
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|18.
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|19.
|15
|4
|1
|10
|14 - 27
|13
|20.
|3:1
|15
|2
|7
|6
|11 - 20
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|2.
|0:2
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|3.
|1:3
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|10.
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|11.
|8
|2
|5
|1
|11 - 10
|11
|12.
|1:2
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|13.
|2:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|14.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|16.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|17.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|18.
|3:1
|8
|1
|5
|2
|7 - 9
|8
|19.
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|20.
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|2.
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|3.
|2:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|4.
|2:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|5.
|0:2
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|7.
|7
|2
|4
|1
|8 - 4
|10
|8.
|1:2
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|8
|3
|0
|5
|7 - 15
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|14.
|7
|0
|6
|1
|6 - 8
|6
|15.
|1:3
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|17.
|3:1
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|18.
|8
|0
|5
|3
|7 - 11
|5
|19.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|10
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|8
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Брешия
|Адорни Давиде
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6