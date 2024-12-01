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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Пиза
2:2
Конец матча
Козенца
0'
1:0
5' Гол
Линд Александр
21' Желтая карточка
Далле Мура Кристиан
2:0
26' Гол
Пиччинини Габриэле
37' Желтая карточка
Микай Алессандро
2:0
57' Не забитый пенальти
Марин Мариус
2:1
72' Гол
Маццокки Симоне
82' Желтая карточка
Риччи Джакомо
2:2
90' Гол
Tommaso Fumagalli
90' Желтая карточка
Tommaso Fumagalli
90'+7
47
Шемпер
Адриан
5
Канестрелли
Симоне
4
Караччоло
Антонио
94
Джованни
Бонфанти
33
Калабрези
Артуро
3
Ангори
Самуэле
36
Пиччинини
Габриэле
6
Марин
Мариус
30
Alesandro
Arena
10
Виньято
Эмануэль
45
Линд
Александр
1
Микай
Алессандро
4
Pietro
Martino
15
Далле
Мура
Кристиан
17
Alessandro
Caporale
16
Manuel
Ricciardi
19
Киерво
Риккардо
28
Куан
Кристиан
6
Матеус
Чарлис
39
Курфалидис
Христос
30
Маццокки
Симоне
20
Andrea
Rizzo
Pinna
Пиза
3-4-2-1
Козенца
3-4-1-2

История личных встреч

Пиза
Козенца

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
1:2
СB
1:0
СB
3:1
СB
1:1
СB
0:2
СB
3:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:3
СCB
0:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
0.83

Среднее время на гол

50
108

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1.4

Среднее время на гол

108
64

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

70
82

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 5 0.33
Линд Александр 4 0.27
Пиччинини Габриэле 3 0.2
Бонфанти Николас 3 (1) 0.2
Alesandro Arena 2 (1) 0.13
Канестрелли Симоне 2 0.13
Туре Идрисса 1 0.07
Марин Мариус 1 0.07
Джованни Бонфанти 1 0.07
Ангори Самуэле 1 0.07
Калабрези Артуро 0 0
Морео Стефано 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Хёйхольт Мальте 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tommaso Fumagalli 4 (1) 0.27
Маццокки Симоне 3 (1) 0.2
Д'Орацио Томмазо 2 0.13
Manuel Ricciardi 2 0.13
Стриццоло Лука 1 0.07
Флоренци Альдо 1 0.07
Andrea Rizzo Pinna 1 0.07
Massimo Zilli 1 0.07
Матеус Чарлис 1 0.07
Киерво Риккардо 0 0
Христов Андреа 0 0
Alessandro Caporale 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 5 0
Туре Идрисса 2 1
Абильдгор Оливер 3 0
Виньято Эмануэль 1 1
Караччоло Антонио 2 0
Рус Адриан 2 0
Бонфанти Николас 2 0
Джованни Бонфанти 2 0
Линд Александр 1 0
Калабрези Артуро 1 0
Морео Стефано 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Ангори Самуэле 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Евшенак Жан 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 5 0
Вентури Майкл 3 1
Матеус Чарлис 4 0
Христов Андреа 2 1
Риччи Джакомо 3 0
Микай Алессандро 3 0
Куан Кристиан 3 0
Alessandro Caporale 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Стриццоло Лука 2 0
Маури Хосе 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Далле Мура Кристиан 2 0
Tommaso Fumagalli 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Manuel Ricciardi 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Pietro Martino 1 0

Результаты матчей

Пиза
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
6
Пиза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Козенца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
6
Пиза
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Козенца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
4
40%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
3
21%
4
40%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
44%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
25%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

23
16
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
6
26%
6
38%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
3
13%
5
31%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
18%
3
19%
1-15
3
18%
4
25%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
6
35%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Каррарезе - Пиза 1:0 Пиза - Сампдория 3:0 Кремонезе - Пиза 1:3 Пиза - Катанзаро 0:0
Фрозиноне - Пиза 0:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Чезена 3:1 Юве Стабия - Пиза 2:0 Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1
Козенца
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Козенца - Модена 1:1 Брешия - Козенца 2:3 Козенца - Салернитана 1:1 Реджана - Козенца 0:1
Козенца - Юве Стабия 1:1 Читтаделла - Козенца 0:0 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Бари - Козенца 1:1 Козенца - Сассуоло 0:1 Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1

Результаты матчей

Пиза
Козенца

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Пиза
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
7
1
1.5
1
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
10
5
1.5
4
11
4
11
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 15 10 4 1 31 - 12 34
2.
Специя
 15 8 6 1 22 - 10 30
3.
Пиза
 15 8 5 2 25 - 15 29
4.
Кремонезе
 15 7 3 5 23 - 17 24
5.
Чезена
 15 6 4 5 25 - 22 22
6.
Палермо
 15 5 6 4 16 - 12 21
7.
Бари
 15 4 9 2 19 - 14 21
8.
Козенца
 15 4 8 3 16 - 16 20
9.
Брешия
 15 5 4 6 19 - 21 19
10.
Юве Стабия
 15 4 7 4 15 - 18 19
11.
Мантуя
 15 4 6 5 14 - 17 18
12.
Сампдория
 15 4 5 6 20 - 22 17
13.
Катанзаро
 15 2 11 2 18 - 16 17
14.
Каррарезе
 1:3 15 4 4 7 13 - 18 16
15.
Салернитана
 3:1 15 4 4 7 16 - 23 16
16.
Модена
 15 3 7 5 19 - 20 16
17.
Реджана
 15 3 6 6 14 - 18 15
18.
Читтаделла
 15 3 5 7 11 - 22 14
19.
Зюйдтироль
 15 4 1 10 14 - 27 13
20.
Фрозиноне
 15 2 7 6 11 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 8 5 3 0 16 - 7 18
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 7 4 3 0 7 - 3 15
6.
Каррарезе
 1:3 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Брешия
 8 3 2 3 14 - 13 11
10.
Салернитана
 3:1 8 3 2 3 11 - 12 11
11.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
12.
Бари
 8 2 5 1 11 - 10 11
13.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
14.
Палермо
 7 2 3 2 6 - 4 9
15.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
16.
Сампдория
 7 2 2 3 6 - 7 8
17.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
18.
Фрозиноне
 8 1 5 2 7 - 10 8
19.
Зюйдтироль
 8 2 1 5 9 - 16 7
20.
Читтаделла
 7 0 5 2 4 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Кремонезе
 8 4 1 3 16 - 10 13
3.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
4.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
5.
Специя
 8 2 5 1 9 - 6 11
6.
Юве Стабия
 8 2 5 1 8 - 8 11
7.
Бари
 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Читтаделла
 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Катанзаро
 7 0 6 1 6 - 8 6
15.
Чезена
 7 1 2 4 8 - 11 5
16.
Салернитана
 3:1 7 1 2 4 5 - 11 5
17.
Фрозиноне
 7 1 2 4 4 - 11 5
18.
Модена
 8 0 5 3 7 - 11 5
19.
Каррарезе
 1:3 8 1 1 6 6 - 15 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 10
Катанзаро Йемелло Пьетро 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
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Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 8
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Брешия Адорни Давиде 6
Салернитана Тельо Андрес 6
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