Тур: 16. Стадион: Вион.
Ход матча
9'
25'
77
Нади
Герго
22
Тамаш
Нандор
12
Dominik
Zak
20
Кривак
Ян
19
Фабиш
Лукаш
10
Zyen
Jones
66
Peter
Varga
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Нади ГергоПолузащитник
-
22 Тамаш НандорПолузащитник
-
12 Dominik ZakПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Трефиль ЯкубВратарь
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
-
10 Томаш Немет
-
-
-
-
15 David Kmeto
-
-
14 Tobias Divis
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
10 Zyen JonesЗащитник
- Полузащитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Защитник
-
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Комарно
Кошице
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
180
Бомбардиры внутри турнира
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ганбаяр Ганболд
|3
|0.2
|Сильвестр Якуб
|3
|0.2
|Patrik Volesky
|3
|0.2
|Simon Smehyl
|2 (1)
|0.13
|Christian Bayemi
|1
|0.07
|Dominik Zak
|1
|0.07
|Тамаш Нандор
|1
|0.07
|Ondrej Rudzan
|1
|0.07
|Jozef Spyrka
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|7 (3)
|0.44
|Галлович Давид
|3
|0.19
|Ниархос Иоаннис
|3
|0.19
|Фашко Михал
|1
|0.06
|Горосито Николас
|1
|0.06
|Бокрош Силард
|1
|0.06
|Zyen Jones
|1
|0.06
|Karlo Miljanic
|1
|0.06
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Карточки
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dominik Zak
|3
|1
|Сильвестр Якуб
|4
|0
|Ганбаяр Ганболд
|4
|0
|Пиларж Роберт
|3
|0
|Tobias Divis
|3
|0
|Simon Smehyl
|2
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Gabor Toth
|1
|0
|Нади Герго
|1
|0
|Dan Ozvolda
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Шпирьяк Доминик
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Трефиль Якуб
|1
|0
|Сляцки Виктор
|1
|0
|Christian Bayemi
|1
|0
|Томаш Немет
|1
|0
|Mikulas Radvanyi
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривак Ян
|5
|1
|Ниархос Иоаннис
|4
|0
|Жигмунд Марек
|3
|0
|Галлович Давид
|3
|0
|Jakub Jakubko
|1
|1
|Горосито Николас
|2
|0
|Шипош Давид
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Zyen Jones
|1
|0
|Karlo Miljanic
|1
|0
|Gergely Geri
|1
|0
|Роман Скухрави
|1
|0
Результаты матчей
Комарно
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
2
Комарно
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Кошице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
5
9
Комарно
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Кошице
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
16
11
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
13%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
19%
4
36%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
7
44%
1
9%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
3
30%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
20%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
5
33%
3
38%
76-90
Забито
14
18
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
0
0%
5
28%
1-15
5
36%
4
22%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
17%
76-90
Пропущено
31
19
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
16%
3
16%
1-15
2
6%
1
5%
16-30
6
19%
5
26%
31-45
3
10%
2
11%
46-60
3
10%
4
21%
61-75
12
39%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Комарно
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ружомберок - Комарно 1:3 Ружомберок - Комарно 2:0 Комарно - Спартак Трнава 1:2 Комарно - ДАК 0:1
Спартак Трнава - Комарно 3:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4 ФТК Филяково - Комарно 1:3 Скалица - Комарно 3:0 Жилина - Комарно 2:1 Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1
Кошице
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кошице - Слован Братислава 1:1 Железярне Подбрезова - Кошице 0:0 Спартак Миява - Кошице 1:3 Кошице - Тренчин 0:0
ДАК - Кошице 1:3 Михаловце - Кошице 3:2 Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0
Результаты матчей
Комарно
Кошице
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Комарно
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
410
69
212
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|4
|1
|37 - 14
|37
|2.
|0:1
|15
|11
|2
|2
|29 - 18
|35
|3.
|16
|8
|6
|2
|24 - 14
|30
|4.
|16
|6
|5
|5
|20 - 14
|23
|5.
|1:0
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|6.
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|7.
|0:1
|16
|4
|6
|6
|19 - 19
|18
|8.
|16
|4
|6
|6
|20 - 23
|18
|9.
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|10.
|1:0
|15
|5
|0
|10
|18 - 28
|15
|11.
|16
|2
|7
|7
|16 - 29
|13
|12.
|16
|3
|3
|10
|18 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|22 - 9
|22
|2.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|3.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|9 - 10
|13
|4.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|15 - 11
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|7.
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|8.
|0:1
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|9.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|1:0
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|7
|1
|0
|20 - 8
|22
|2.
|8
|4
|3
|1
|15 - 5
|15
|3.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|5.
|1:0
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|6.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|7.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|9.
|1:0
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|10.
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|11.
|8
|1
|1
|6
|9 - 21
|4
|12.
|8
|0
|4
|4
|5 - 15
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|11 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|7 (1)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|7
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|6