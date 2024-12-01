Тур: 16. Стадион: Вион.
0'
9' Желтая карточкаPeter Varga
1:0
25' ГолГанбаяр Ганболд
1:1
65' ГолМедвед Жан
65' Желтая карточкаСильвестр Якуб
65' Желтая карточкаSimon Smehyl
79' Желтая карточкаКривак Ян
84' Желтая карточкаФабиш Лукаш
85' Желтая карточкаФашко Михал
90'+5
Ход матча
9'
25'
65'
1:1
65'
65'
79'
84'
85'
77
Нади
Герго
22
Тамаш
Нандор
12
Dominik
Zak
20
Кривак
Ян
19
Фабиш
Лукаш
10
Zyen
Jones
66
Peter
Varga
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Нади ГергоПолузащитник
-
22 Тамаш НандорПолузащитник
-
12 Dominik ZakПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Трефиль ЯкубВратарь
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
-
10 Томаш Немет
-
-
-
-
15 David Kmeto
-
-
14 Tobias Divis
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
10 Zyen JonesЗащитник
- Полузащитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Защитник
-
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Комарно
Кошице
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
180
Бомбардиры внутри турнира
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ганбаяр Ганболд
|3
|0.2
|Сильвестр Якуб
|3
|0.2
|Patrik Volesky
|3
|0.2
|Simon Smehyl
|2 (1)
|0.13
|Christian Bayemi
|1
|0.07
|Dominik Zak
|1
|0.07
|Тамаш Нандор
|1
|0.07
|Ondrej Rudzan
|1
|0.07
|Jozef Spyrka
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|8 (3)
|0.5
|Ниархос Иоаннис
|3
|0.19
|Галлович Давид
|3
|0.19
|Фашко Михал
|1
|0.06
|Горосито Николас
|1
|0.06
|Бокрош Силард
|1
|0.06
|Zyen Jones
|1
|0.06
|Karlo Miljanic
|1
|0.06
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Карточки
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильвестр Якуб
|5
|0
|Dominik Zak
|3
|1
|Ганбаяр Ганболд
|4
|0
|Пиларж Роберт
|3
|0
|Simon Smehyl
|3
|0
|Tobias Divis
|3
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Gabor Toth
|1
|0
|Нади Герго
|1
|0
|Dan Ozvolda
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Шпирьяк Доминик
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Трефиль Якуб
|1
|0
|Сляцки Виктор
|1
|0
|Christian Bayemi
|1
|0
|Томаш Немет
|1
|0
|Mikulas Radvanyi
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривак Ян
|6
|1
|Ниархос Иоаннис
|4
|0
|Жигмунд Марек
|3
|0
|Галлович Давид
|3
|0
|Jakub Jakubko
|1
|1
|Горосито Николас
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Шипош Давид
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Фашко Михал
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Zyen Jones
|1
|0
|Karlo Miljanic
|1
|0
|Gergely Geri
|1
|0
|Роман Скухрави
|1
|0
Результаты матчей
Комарно
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
3
Комарно
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Кошице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
5
9
Комарно
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Кошице
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
2
22%
1-15
3
43%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
17
12
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
12%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
18%
4
33%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
7
41%
1
8%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
3
30%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
20%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
5
33%
3
38%
76-90
Забито
15
19
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
0
0%
5
26%
1-15
6
40%
4
21%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
27%
3
16%
76-90
Пропущено
32
20
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
5
16%
3
15%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
6
19%
5
25%
31-45
3
9%
2
10%
46-60
4
13%
4
20%
61-75
12
38%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Комарно
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ружомберок - Комарно 1:3 Ружомберок - Комарно 2:0 Комарно - Спартак Трнава 1:2 Комарно - ДАК 0:1
Спартак Трнава - Комарно 3:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4 ФТК Филяково - Комарно 1:3 Скалица - Комарно 3:0 Жилина - Комарно 2:1 Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1
Кошице
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кошице - Слован Братислава 1:1 Железярне Подбрезова - Кошице 0:0 Спартак Миява - Кошице 1:3 Кошице - Тренчин 0:0
ДАК - Кошице 1:3 Михаловце - Кошице 3:2 Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0
Результаты матчей
Комарно
Кошице
Точный счет
1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Комарно
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
34
35
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
115
411
610
213
313
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|12 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 6
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|7
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|6