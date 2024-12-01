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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Комарно
1:1
Конец матча
Кошице
0'
9' Желтая карточка
Peter Varga
1:0
25' Гол
Ганбаяр Ганболд
1:1
65' Гол
Медвед Жан
65' Желтая карточка
Сильвестр Якуб
65' Желтая карточка
Simon Smehyl
79' Желтая карточка
Кривак Ян
84' Желтая карточка
Фабиш Лукаш
85' Желтая карточка
Фашко Михал
90'+5
1
Filip
Dlubac
8
Simon
Smehyl
21
Пиларж
Роберт
5
Шпирьяк
Доминик
24
Ondrej
Rudzan
6
Dan
Ozvolda
77
Нади
Герго
22
Тамаш
Нандор
12
Dominik
Zak
73
Ганбаяр
Ганболд
23
Сильвестр
Якуб
1
Шипош
Давид
24
Кружляк
Доминик
20
Кривак
Ян
88
Горосито
Николас
19
Фабиш
Лукаш
10
Zyen
Jones
8
Галлович
Давид
66
Peter
Varga
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
7
Ниархос
Иоаннис
Комарно
4-2-3-1
Кошице
3-4-1-2

История личных встреч

Комарно
Кошице

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:1
ВЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
180

Бомбардиры внутри турнира

Комарно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ганбаяр Ганболд 3 0.2
Сильвестр Якуб 3 0.2
Patrik Volesky 3 0.2
Simon Smehyl 2 (1) 0.13
Christian Bayemi 1 0.07
Dominik Zak 1 0.07
Тамаш Нандор 1 0.07
Ondrej Rudzan 1 0.07
Jozef Spyrka 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 8 (3) 0.5
Ниархос Иоаннис 3 0.19
Галлович Давид 3 0.19
Фашко Михал 1 0.06
Горосито Николас 1 0.06
Бокрош Силард 1 0.06
Zyen Jones 1 0.06
Karlo Miljanic 1 0.06
Фабиш Лукаш 0 0

Карточки

Комарно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильвестр Якуб 5 0
Dominik Zak 3 1
Ганбаяр Ганболд 4 0
Пиларж Роберт 3 0
Simon Smehyl 3 0
Tobias Divis 3 0
Слука Бранислав 2 0
Gabor Toth 1 0
Нади Герго 1 0
Dan Ozvolda 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Шпирьяк Доминик 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Трефиль Якуб 1 0
Сляцки Виктор 1 0
Christian Bayemi 1 0
Томаш Немет 1 0
Mikulas Radvanyi 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривак Ян 6 1
Ниархос Иоаннис 4 0
Жигмунд Марек 3 0
Галлович Давид 3 0
Jakub Jakubko 1 1
Горосито Николас 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Шипош Давид 2 0
Сантос Луис 1 0
Фашко Михал 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Peter Varga 1 0
Медвед Жан 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Zyen Jones 1 0
Karlo Miljanic 1 0
Gergely Geri 1 0
Роман Скухрави 1 0

Результаты матчей

Комарно
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
3
Комарно
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Кошице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

5
9
Комарно
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Кошице
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
2
22%
1-15
3
43%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

17
12
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
12%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
18%
4
33%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
7
41%
1
8%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
3
30%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
20%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
5
33%
3
38%
76-90

Забито

15
19
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
0
0%
5
26%
1-15
6
40%
4
21%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
27%
3
16%
76-90

Пропущено

32
20
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
5
16%
3
15%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
6
19%
5
25%
31-45
3
9%
2
10%
46-60
4
13%
4
20%
61-75
12
38%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Комарно
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ружомберок - Комарно 1:3 Ружомберок - Комарно 2:0 Комарно - Спартак Трнава 1:2 Комарно - ДАК 0:1
Спартак Трнава - Комарно 3:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4 ФТК Филяково - Комарно 1:3 Скалица - Комарно 3:0 Жилина - Комарно 2:1 Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1
Кошице
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кошице - Слован Братислава 1:1 Железярне Подбрезова - Кошице 0:0 Спартак Миява - Кошице 1:3 Кошице - Тренчин 0:0
ДАК - Кошице 1:3 Михаловце - Кошице 3:2 Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0

Результаты матчей

Комарно
Кошице

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Комарно
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
3
5
2
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
5
4
11
1.5
6
10
2
13
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 15 12 2 1 32 - 18 38
2.
Жилина
 16 11 4 1 37 - 14 37
3.
Спартак Трнава
 16 8 6 2 24 - 14 30
4.
ДАК
 16 6 5 5 20 - 14 23
5.
Михаловце
 16 5 5 6 22 - 28 20
6.
Кошице
 16 4 7 5 20 - 19 19
7.
Железярне Подбрезова
 16 4 6 6 20 - 23 18
8.
Дукла Банска-Бистрица
 16 4 5 7 20 - 22 17
9.
Ружомберок
 16 4 5 7 19 - 25 17
10.
Комарно
 15 4 1 10 18 - 29 13
11.
Тренчин
 16 2 7 7 16 - 29 13
12.
Скалица
 16 3 3 10 18 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 8 7 1 0 22 - 9 22
2.
Слован Братислава
 7 5 1 1 12 - 10 16
3.
Спартак Трнава
 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
Дукла Банска-Бистрица
 8 4 1 3 15 - 11 13
5.
Ружомберок
 8 3 3 2 9 - 9 12
6.
Михаловце
 8 3 3 2 13 - 14 12
7.
Железярне Подбрезова
 8 2 4 2 13 - 10 10
8.
Кошице
 8 2 4 2 10 - 8 10
9.
Тренчин
 8 2 3 3 11 - 14 9
10.
Скалица
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
ДАК
 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Комарно
 8 1 1 6 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 1 0 20 - 8 22
2.
Жилина
 8 4 3 1 15 - 5 15
3.
ДАК
 8 4 3 1 13 - 5 15
4.
Спартак Трнава
 8 4 3 1 13 - 8 15
5.
Комарно
 7 3 0 4 10 - 13 9
6.
Кошице
 8 2 3 3 10 - 11 9
7.
Михаловце
 8 2 2 4 9 - 14 8
8.
Железярне Подбрезова
 8 2 2 4 7 - 13 8
9.
Ружомберок
 8 1 2 5 10 - 16 5
10.
Скалица
 8 1 1 6 9 - 21 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 8 0 4 4 5 - 11 4
12.
Тренчин
 8 0 4 4 5 - 15 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 12 (3)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (1)
Кошице Медвед Жан 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 6
Михаловце Тарадуда Денис 7
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
Спартак Трнава Прохазка Роман 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 85'
    Dan Ozvolda уходит с поля. Томаш Немет выходит вместо него
  • 85'
    Фашко Михал получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Фабиш Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    Кривак Ян получил желтую карточку от судьи
  • 69'
    Ниархос Иоаннис уходит с поля. Karlo Miljanic выходит вместо него
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    • 54'
      Нади Герго уходит с поля. Jozef Pastorek выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Пиларж Роберт уходит с поля. Martin Simko выходит вместо него
    • 25'
      Сильвестр Якуб сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Ганбаяр Ганболд бьет в цель!
    • 9'
      Peter Varga получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Комарно 1:1 Кошице онлайн

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