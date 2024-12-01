Тур: 16. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
0:1
Второй тайм: 48'
Ход матча
3'
0:1
10'
34'
25
Пощек
Лукаш
12
Байрич
Кенан
27
Войтко
Матуш
10
Толич
Марко
21
Мак
Роберт
25
Ivan
Mensah
88
Глинка
Марек
28
Пишоя
Марьян
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Мак РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Гайдош АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ivan MensahЗащитник
-
88 Глинка МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пишоя МарьянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
23 Бренкус АдамПолузащитник
- Нападающий
-
29 Малец ТомашНападающий
-
-
16 Adam Hanes
-
-
-
Главный тренер: Марек Бажик
История личных встреч
Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица
30 матчей
90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
16.7%
36.6%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
13.3%
6.7%
24 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
225%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
150%
0 побед 6 ничьих 0 побед
34 матча
79.4%
14.7%
5.9%
27 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
14 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
24 победы 10 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
30
Голов в среднем за матч
2.29
1.76
Среднее время на гол
39
51
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
0.82
0.47
Среднее время на гол
109
191
Всего голов
53
38
Голов в среднем за матч
1.56
1.12
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
57
80
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|11 (3)
|0.73
|Стрелец Давид
|8
|0.53
|Марчелли Нино
|2
|0.13
|Мак Роберт
|2
|0.13
|Шарани Зуберу
|1
|0.07
|Кашия Гурам
|1
|0.07
|Метсоко Иджесси
|1
|0.07
|Толич Марко
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|Мустафич Ален
|0
|0
|Вут Симен
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рымаренко Мартин
|9 (2)
|0.56
|Малец Томаш
|4
|0.25
|Слебодник Тибор
|2
|0.13
|Загуменски Тимотей
|1
|0.06
|Веселовски Доминик
|1
|0.06
|Годал Борис
|1
|0.06
|Глинка Марек
|1
|0.06
|Lubomir Willweber
|1
|0.06
|Пишоя Марьян
|0
|0
|Бренкус Адам
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Байрич Кенан
|3
|0
|Толич Марко
|3
|0
|Кашия Гурам
|2
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|2
|0
|Войтко Матуш
|2
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Саввидис Кириакос
|1
|0
|Медведев Юрий II
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загуменски Тимотей
|3
|1
|Branislav Luptak
|4
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Рымаренко Мартин
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Marek Bazik
|1
|1
|Малец Томаш
|2
|0
|Lukas Migala
|2
|0
|Шикула Николас
|2
|0
|Ivan Mensah
|2
|0
|Годал Борис
|0
|1
|Глинка Марек
|1
|0
|Поважанец Якуб
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Веселовски Доминик
|1
|0
|Слебодник Тибор
|1
|0
|Oliver Klimpl
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Дукла Банска-Бистрица
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
5
Слован Братислава
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
21
11
Слован Братислава
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Дукла Банска-Бистрица
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
21
16
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
42%
2
29%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Забито
21
16
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 8
2
10%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
6
29%
2
13%
61-75
7
33%
3
19%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Забито
27
21
8 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
4
15%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
6
22%
4
19%
61-75
9
33%
4
19%
76-90
Пропущено
19
17
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
6
32%
4
24%
31-45
5
26%
2
12%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
4
21%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Милан 2:3 Кошице - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:1 Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 Скалица - Слован Братислава 2:3 Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 6:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Баник Калиново - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 СК Бадин - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1
Результаты матчей
Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
71
33
44
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
16
44
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
105
95
510
59
114
212
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|4
|1
|37 - 14
|37
|2.
|0:1
|15
|11
|2
|2
|29 - 18
|35
|3.
|16
|8
|6
|2
|24 - 14
|30
|4.
|16
|6
|5
|5
|20 - 14
|23
|5.
|1:0
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|6.
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|7.
|0:1
|16
|4
|6
|6
|19 - 19
|18
|8.
|16
|4
|6
|6
|20 - 23
|18
|9.
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|10.
|1:0
|15
|5
|0
|10
|18 - 28
|15
|11.
|16
|2
|7
|7
|16 - 29
|13
|12.
|16
|3
|3
|10
|18 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|22 - 9
|22
|2.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|3.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|9 - 10
|13
|4.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|15 - 11
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|7.
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|8.
|0:1
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|9.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|1:0
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|7
|1
|0
|20 - 8
|22
|2.
|8
|4
|3
|1
|15 - 5
|15
|3.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|5.
|1:0
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|6.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|7.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|9.
|1:0
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|10.
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|11.
|8
|1
|1
|6
|9 - 21
|4
|12.
|8
|0
|4
|4
|5 - 15
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|11 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|7 (1)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|7
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|6