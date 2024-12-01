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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Слован Братислава
0:1
Второй тайм: 48'
Дукла Банска-Бистрица
0'
0:1
3' Гол
Рымаренко Мартин
10' Желтая карточка
Байрич Кенан
34' Желтая карточка
Кашия Гурам

Ход матча

3'
0:1
Рымаренко Мартин
(Пишоя Марьян)
10'
Байрич Кенан
 
34'
Кашия Гурам
 
35'
 
Adam Hanes
Загуменски Тимотей
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Слован Братислава
Ничья
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Все Коэффициенты
71
Такач
Доминик
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
12
Байрич
Кенан
27
Войтко
Матуш
77
Игнатенко
Даниил
20
Мустафич
Ален
10
Толич
Марко
11
Барсегян
Тигран
21
Мак
Роберт
18
Марчелли
Нино
36
Трновски
Михал
25
Ivan
Mensah
88
Глинка
Марек
41
Lubomir
Willweber
13
Шикула
Николас
7
Поважанец
Якуб
6
Рихтарех
Давид
44
Загуменски
Тимотей
28
Пишоя
Марьян
9
Слебодник
Тибор
11
Рымаренко
Мартин
Слован Братислава
4-2-1-3
Дукла Банска-Бистрица
3-4-3

История личных встреч

Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица

30 матчей

90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
16.7%
36.6%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
13.3%
6.7%
24 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

225%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

150%
0 побед 6 ничьих 0 побед

34 матча

79.4%
14.7%
5.9%
27 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
14 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
24 победы 10 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:2
С
1:4
С
2:2
С
1:2
С
4:0
С
2:2
К
1:2
С
0:1
К
1:3
К
3:0
С
1:0
С
0:1
С
3:1
С
1:2
С
2:0
С
2:4
С
1:0
С
2:0
С
1:1
CL
3:2
CL
1:2
CL
3:1
CL
0:0
CL
2:0
CL
2:0
К
1:0
К
0:1
CL
2:1
CL
3:0
CL
5:0
CL
2:3
CL
0:0
CL
0:1
CL
1:0

Голы

Всего голов

39
30

Голов в среднем за матч

2.29
1.76

Среднее время на гол

39
51

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

0.82
0.47

Среднее время на гол

109
191

Всего голов

53
38

Голов в среднем за матч

1.56
1.12

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

57
80

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 11 (3) 0.73
Стрелец Давид 8 0.53
Марчелли Нино 2 0.13
Мак Роберт 2 0.13
Шарани Зуберу 1 0.07
Кашия Гурам 1 0.07
Метсоко Иджесси 1 0.07
Толич Марко 0 0
Виммер Кевин 0 0
Блэкмэн Сезар 0 0
Мустафич Ален 0 0
Вут Симен 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рымаренко Мартин 9 (2) 0.56
Малец Томаш 4 0.25
Слебодник Тибор 2 0.13
Загуменски Тимотей 1 0.06
Веселовски Доминик 1 0.06
Годал Борис 1 0.06
Глинка Марек 1 0.06
Lubomir Willweber 1 0.06
Пишоя Марьян 0 0
Бренкус Адам 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 3 0
Байрич Кенан 3 0
Толич Марко 3 0
Кашия Гурам 2 0
Виммер Кевин 2 0
Игнатенко Даниил 2 0
Войтко Матуш 2 0
Мак Роберт 1 0
Саввидис Кириакос 1 0
Медведев Юрий II 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Такач Доминик 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Стрелец Давид 1 0
Шарани Зуберу 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загуменски Тимотей 3 1
Branislav Luptak 4 0
Lubomir Willweber 3 0
Рымаренко Мартин 3 0
Бренкус Адам 3 0
Marek Bazik 1 1
Малец Томаш 2 0
Lukas Migala 2 0
Шикула Николас 2 0
Ivan Mensah 2 0
Годал Борис 0 1
Глинка Марек 1 0
Поважанец Якуб 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Веселовски Доминик 1 0
Слебодник Тибор 1 0
Oliver Klimpl 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Дукла Банска-Бистрица
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
5
Слован Братислава
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

21
11
Слован Братислава
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Дукла Банска-Бистрица
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

21
16

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
42%
2
29%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Забито

21
16
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 8
2
10%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
6
29%
2
13%
61-75
7
33%
3
19%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Забито

27
21
8 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
4
15%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
6
22%
4
19%
61-75
9
33%
4
19%
76-90

Пропущено

19
17
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
6
32%
4
24%
31-45
5
26%
2
12%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
4
21%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Милан 2:3 Кошице - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:1 Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 Скалица - Слован Братислава 2:3 Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 6:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Баник Калиново - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 СК Бадин - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1

Результаты матчей

Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
3
1.5
4
4
1
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
1
6
4
4
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
5
9
5
1.5
5
10
5
9
2.5
1
14
2
12
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 16 11 4 1 37 - 14 37
2.
Слован Братислава
 0:1 15 11 2 2 29 - 18 35
3.
Спартак Трнава
 16 8 6 2 24 - 14 30
4.
ДАК
 16 6 5 5 20 - 14 23
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 16 5 5 6 20 - 19 20
6.
Михаловце
 16 5 5 6 22 - 28 20
7.
Кошице
 0:1 16 4 6 6 19 - 19 18
8.
Железярне Подбрезова
 16 4 6 6 20 - 23 18
9.
Ружомберок
 16 4 5 7 19 - 25 17
10.
Комарно
 1:0 15 5 0 10 18 - 28 15
11.
Тренчин
 16 2 7 7 16 - 29 13
12.
Скалица
 16 3 3 10 18 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 8 7 1 0 22 - 9 22
2.
Спартак Трнава
 8 4 3 1 11 - 6 15
3.
Слован Братислава
 0:1 7 4 1 2 9 - 10 13
4.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 8 4 1 3 15 - 11 13
5.
Ружомберок
 8 3 3 2 9 - 9 12
6.
Михаловце
 8 3 3 2 13 - 14 12
7.
Железярне Подбрезова
 8 2 4 2 13 - 10 10
8.
Кошице
 0:1 8 2 4 2 10 - 8 10
9.
Тренчин
 8 2 3 3 11 - 14 9
10.
Скалица
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
ДАК
 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Комарно
 1:0 8 2 0 6 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:1 8 7 1 0 20 - 8 22
2.
Жилина
 8 4 3 1 15 - 5 15
3.
ДАК
 8 4 3 1 13 - 5 15
4.
Спартак Трнава
 8 4 3 1 13 - 8 15
5.
Комарно
 1:0 7 3 0 4 10 - 13 9
6.
Кошице
 0:1 8 2 2 4 9 - 11 8
7.
Михаловце
 8 2 2 4 9 - 14 8
8.
Железярне Подбрезова
 8 2 2 4 7 - 13 8
9.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 8 1 4 3 5 - 8 7
10.
Ружомберок
 8 1 2 5 10 - 16 5
11.
Скалица
 8 1 1 6 9 - 21 4
12.
Тренчин
 8 0 4 4 5 - 15 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 11 (3)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Кошице Медвед Жан 7 (1)
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Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Михаловце Тарадуда Денис 7
Кошице Кривак Ян 1 5
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
Спартак Трнава Прохазка Роман 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
5.60
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5.50
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8.80
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Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица
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