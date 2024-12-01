Тур: 16. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
3:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолРымаренко Мартин
11' Желтая карточкаБайрич Кенан
34' Желтая карточкаКашия Гурам
1:1
48' ГолБарсегян Тигран
2:1
56' ГолМак Роберт
67' Желтая карточкаВойтко Матуш
3:1
76' ГолМак Роберт
90' Желтая карточкаБренкус Адам
90'+4
Ход матча
3'
0:1
11'
34'
48'
1:1
56'
2:1
67'
76'
3:1
90'
25
Пощек
Лукаш
12
Байрич
Кенан
27
Войтко
Матуш
10
Толич
Марко
21
Мак
Роберт
25
Ivan
Mensah
88
Глинка
Марек
28
Пишоя
Марьян
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Мак РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Гайдош АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ivan MensahЗащитник
-
88 Глинка МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пишоя МарьянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
23 Бренкус АдамПолузащитник
- Нападающий
-
29 Малец ТомашНападающий
-
-
16 Adam Hanes
-
-
-
Главный тренер: Марек Бажик
История личных встреч
Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица
30 матчей
90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
16.7%
36.6%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
13.3%
6.7%
24 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
225%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
150%
0 побед 6 ничьих 0 побед
34 матча
79.4%
14.7%
5.9%
27 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
14 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
24 победы 10 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
30
Голов в среднем за матч
2.29
1.76
Среднее время на гол
39
51
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
0.82
0.47
Среднее время на гол
109
191
Всего голов
53
38
Голов в среднем за матч
1.56
1.12
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
57
80
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|12 (3)
|0.8
|Стрелец Давид
|8
|0.53
|Мак Роберт
|4
|0.27
|Марчелли Нино
|2
|0.13
|Шарани Зуберу
|1
|0.07
|Кашия Гурам
|1
|0.07
|Метсоко Иджесси
|1
|0.07
|Толич Марко
|0
|0
|Пощек Лукаш
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|Мустафич Ален
|0
|0
|Вут Симен
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рымаренко Мартин
|9 (2)
|0.56
|Малец Томаш
|4
|0.25
|Слебодник Тибор
|2
|0.13
|Загуменски Тимотей
|1
|0.06
|Веселовски Доминик
|1
|0.06
|Годал Борис
|1
|0.06
|Глинка Марек
|1
|0.06
|Lubomir Willweber
|1
|0.06
|Пишоя Марьян
|0
|0
|Бренкус Адам
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Байрич Кенан
|3
|0
|Толич Марко
|3
|0
|Войтко Матуш
|3
|0
|Кашия Гурам
|2
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|2
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Саввидис Кириакос
|1
|0
|Медведев Юрий II
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загуменски Тимотей
|3
|1
|Branislav Luptak
|4
|0
|Бренкус Адам
|4
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Рымаренко Мартин
|3
|0
|Marek Bazik
|1
|1
|Малец Томаш
|2
|0
|Lukas Migala
|2
|0
|Шикула Николас
|2
|0
|Ivan Mensah
|2
|0
|Годал Борис
|0
|1
|Глинка Марек
|1
|0
|Поважанец Якуб
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Веселовски Доминик
|1
|0
|Слебодник Тибор
|1
|0
|Oliver Klimpl
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Дукла Банска-Бистрица
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
6
Слован Братислава
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
21
11
Слован Братислава
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Дукла Банска-Бистрица
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
21
17
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
38%
2
20%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
15%
2
20%
76-90
Забито
21
16
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 9
2
10%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
6
29%
2
13%
61-75
7
33%
3
19%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Забито
30
22
8 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
4
13%
4
18%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
4
13%
4
18%
31-45
6
20%
2
9%
46-60
6
20%
4
18%
61-75
10
33%
4
18%
76-90
Пропущено
20
20
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
6
30%
4
20%
31-45
5
25%
4
20%
46-60
1
5%
4
20%
61-75
4
20%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Милан 2:3 Кошице - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:1 Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 Скалица - Слован Братислава 2:3 Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 6:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Баник Калиново - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 СК Бадин - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1
Результаты матчей
Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
43
44
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
17
44
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
115
105
511
69
115
213
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|12 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 6
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|7
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|6