Тур: 12.
0:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
33'
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Гомес СанаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
43 Joao Sidonio
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hugo Martins
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
История личных встреч
Омония Арадиппу
Неа Саламина
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
54
Бомбардиры внутри турнира
Омония Арадиппу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Simoes Domingues2
|3 (1)
|0.27
|Ферье Морган
|2
|0.18
|Жуниор Таварес
|1
|0.09
|Giorgos Pontikos
|1
|0.09
|Joao Sidonio
|1
|0.09
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веллиос Апостолос
|3 (1)
|0.25
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.17
|Гбелле Гарланд
|2
|0.17
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0.17
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.08
|Andreas Fragkou
|1
|0.08
|Тчаха Серж
|1
|0.08
Карточки
Омония Арадиппу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Сана
|3
|0
|Вронтис Стилианос
|3
|0
|Гиоата Жером
|2
|0
|Michael Simoes Domingues2
|2
|0
|Nicolas Koutsakos
|2
|0
|Alexandros Theocharous
|2
|0
|Andreas Siikis
|2
|0
|Niko Havelka
|2
|0
|Лория Гиорги
|1
|0
|Баджи Стефан
|1
|0
|Каллис Христос
|1
|0
|Жуниор Таварес
|1
|0
|Giorgos Pontikos
|1
|0
|Анастасиу Костас
|1
|0
|Антониу Эвагорас
|1
|0
|Деметриу Андреас
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гбелле Гарланд
|3
|0
|Веллиос Апостолос
|2
|0
|Бехарано Данни
|2
|0
|Карлитуш Тавареш
|2
|0
|Andreas Fragkou
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|2
|0
|Antonis Katsiaris
|2
|0
|Сержио Констрантинос
|2
|0
|Тчаха Серж
|2
|0
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Savvas Kontopoulos
|1
|0
|Konstantinos Koumpari
|1
|0
Результаты матчей
Омония Арадиппу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Неа Саламина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
5
Омония Арадиппу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Неа Саламина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
4
1
Омония Арадиппу
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Неа Саламина
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
10
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Пропущено
15
16
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
4
27%
2
13%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
3
20%
4
25%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Забито
4
5
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
3
75%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
13%
1
8%
1-15
3
38%
2
15%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
2
15%
76-90
Пропущено
17
24
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
4
24%
2
8%
1-15
2
12%
6
25%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
3
18%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Арадиппу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Этникос Ахна - Омония Арадиппу 0:0 Омония Арадиппу - Омония Никосия 3:5 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:2 Пафос - Омония Арадиппу 4:0
Омония Арадиппу - Аполлон 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Неа Саламина - Омония 29-го Мая 0:1 Кармиотисса - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Эносис 1:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Пафос - Неа Саламина 4:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1
Результаты матчей
Омония Арадиппу
Неа Саламина
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
2:3
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Омония Арадиппу
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
51
22
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
83
37
38
19
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|24 - 6
|28
|2.
|11
|8
|2
|1
|20 - 6
|26
|3.
|11
|7
|1
|3
|25 - 14
|22
|4.
|11
|6
|3
|2
|14 - 8
|21
|5.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|23 - 7
|20
|6.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|15 - 19
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|20 - 24
|14
|10.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|8 - 17
|10
|11.
|12
|2
|4
|6
|13 - 26
|10
|12.
|12
|2
|3
|7
|7 - 17
|9
|13.
|0:0
|12
|2
|2
|8
|12 - 25
|8
|14.
|11
|1
|3
|7
|8 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|12.
|7
|0
|3
|4
|2 - 10
|3
|13.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|4 - 15
|3
|14.
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|13 - 2
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|14 - 10
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|12 - 15
|9
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|6
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|6