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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 12.
Омония Арадиппу
1:0
Конец матча
Неа Саламина
0'
14' Желтая карточка
Antonis Katsiaris
33' Желтая карточка
Бехарано Данни
55' Желтая карточка
Вронтис Стилианос
76' Желтая карточка
Michael Simoes Domingues2
1:0
81' Гол
Nicolas Koutsakos
90' Желтая карточка
Nicolas Koutsakos
90'+6
Омония Арадиппу
Неа Саламина

История личных встреч

Омония Арадиппу
Неа Саламина

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ВД
2:0
ВД
1:2
К
0:3

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Омония Арадиппу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Simoes Domingues2 3 (1) 0.27
Ферье Морган 2 0.18
Жуниор Таварес 1 0.09
Giorgos Pontikos 1 0.09
Nicolas Koutsakos 1 0.09
Joao Sidonio 1 0.09
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веллиос Апостолос 3 (1) 0.25
Дурмишай Фиорин 2 0.17
Гбелле Гарланд 2 0.17
Папагеоргиу Гиоргос 2 0.17
Нарсинг Лусиано 1 0.08
Andreas Fragkou 1 0.08
Тчаха Серж 1 0.08

Карточки

Омония Арадиппу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вронтис Стилианос 4 0
Гомес Сана 3 0
Michael Simoes Domingues2 3 0
Nicolas Koutsakos 3 0
Гиоата Жером 2 0
Alexandros Theocharous 2 0
Andreas Siikis 2 0
Niko Havelka 2 0
Лория Гиорги 1 0
Баджи Стефан 1 0
Каллис Христос 1 0
Жуниор Таварес 1 0
Giorgos Pontikos 1 0
Анастасиу Костас 1 0
Антониу Эвагорас 1 0
Деметриу Андреас 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 3 0
Гбелле Гарланд 3 0
Веллиос Апостолос 2 0
Карлитуш Тавареш 2 0
Andreas Fragkou 2 0
Дурмишай Фиорин 2 0
Antonis Katsiaris 2 0
Сержио Констрантинос 2 0
Тчаха Серж 2 0
Лекьякс Ян 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Savvas Kontopoulos 1 0
Konstantinos Koumpari 1 0

Результаты матчей

Омония Арадиппу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Неа Саламина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
5
Омония Арадиппу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Неа Саламина
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

4
1
Омония Арадиппу
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Неа Саламина
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
10

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
60%
2
25%
76-90

Пропущено

15
17
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
4
27%
2
12%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
3
75%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
11%
1
8%
1-15
3
33%
2
15%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
33%
2
15%
76-90

Пропущено

17
25
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
4
24%
2
8%
1-15
2
12%
6
24%
16-30
4
24%
4
16%
31-45
2
12%
3
12%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
3
18%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Арадиппу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Этникос Ахна - Омония Арадиппу 0:0 Омония Арадиппу - Омония Никосия 3:5 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:2 Пафос - Омония Арадиппу 4:0
Омония Арадиппу - Аполлон 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Неа Саламина - Омония 29-го Мая 0:1 Кармиотисса - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Эносис 1:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Пафос - Неа Саламина 4:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1

Результаты матчей

Омония Арадиппу
Неа Саламина

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
2:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Омония Арадиппу
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
2
1
6
1.5
1
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
2
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
4
3
8
1.5
3
9
1
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 10 9 1 0 24 - 6 28
2.
Арис Лимасол
 11 8 2 1 20 - 6 26
3.
АЕК Ларнака
 2:0 12 7 3 2 16 - 8 24
4.
Омония Никосия
 11 7 1 3 25 - 14 22
5.
АПОЭЛ
 0:0 11 6 2 3 23 - 7 20
6.
Аполлон
 0:0 11 4 3 4 12 - 12 15
7.
Анортосис
 12 4 3 5 13 - 17 15
8.
АЕЛ Лимасол
 11 4 2 5 15 - 19 14
9.
Этникос Ахна
 12 3 5 4 20 - 24 14
10.
Омония Арадиппу
 11 3 3 5 9 - 17 12
11.
Кармиотисса
 12 2 4 6 13 - 26 10
12.
Эносис
 12 2 3 7 7 - 17 9
13.
Неа Саламина
 12 2 1 9 12 - 26 7
14.
Омония 29-го Мая
 0:2 12 1 3 8 8 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 4 1 0 14 - 3 13
2.
Арис Лимасол
 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Омония Никосия
 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Анортосис
 5 4 0 1 9 - 5 12
5.
АЕК Ларнака
 2:0 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 0 2 10 - 5 9
7.
Аполлон
 0:0 6 2 2 2 8 - 6 8
8.
АЕЛ Лимасол
 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Кармиотисса
 7 1 3 3 9 - 16 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 9 5
11.
Омония Арадиппу
 7 1 2 4 5 - 15 5
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 4 - 9 3
13.
Эносис
 7 0 3 4 2 - 10 3
14.
Омония 29-го Мая
 0:2 7 0 1 6 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
АЕК Ларнака
 2:0 7 4 2 1 9 - 4 14
3.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 2 1 13 - 2 11
5.
Омония Никосия
 5 3 0 2 14 - 10 9
6.
Этникос Ахна
 7 2 3 2 12 - 15 9
7.
Омония Арадиппу
 4 2 1 1 4 - 2 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
АЕЛ Лимасол
 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Эносис
 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Омония 29-го Мая
 0:2 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Кармиотисса
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Неа Саламина
 7 1 1 5 8 - 17 4
14.
Анортосис
 7 0 3 4 4 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 6
Пафос Жайро 6
Анортосис Лопеш Рафаэл 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Весь список

Топ нарушителей
Этникос Ахна Офори Ричард 1 5
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 6
Кармиотисса Думбия Абубакар 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Бехарано Данни получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 14'
      Antonis Katsiaris получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Омония Арадиппу 1:0 Неа Саламина онлайн

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