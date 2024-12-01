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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 29124
Янг Бойз
3:1
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
16' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
1:0
23' Гол
Малес Дариан
2:0
26' Гол
Иттен Седрик
2:1
53' Гол
Сиссе Мустафа
65' Красная карточка
Ноа Янник
70' Желтая карточка
Витциг Кристиан
84' Желтая карточка
Иттен Седрик
89' Желтая карточка
Имери Кастриот
3:1
90' Гол
Ганвула Сильвер
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
90'+8

Ход матча

16'
 
Гёртлер Лукас
23'
Малес Дариан
1:0
26'
Иттен Седрик
2:0
46'
 
Тома Бастьен
Мамбимби Феликс
46'
 
Ноа Янник
Окороджи Чима
53'
2:1
Сиссе Мустафа
(Витциг Кристиан)
65'
 
Ноа Янник
66'
 
Фабер Конрад
Коницке Корсин
66'
Ганвула Сильвер
Виржиньюс Алан
 
66'
Колли Эбрима
Малес Дариан
 
70'
 
Витциг Кристиан
82'
Ньясс Шейх
Угринич Филип
 
82'
Имери Кастриот
Монтейро Джоэл
 
84'
Иттен Седрик
 
85'
 
Аколо Чадрак
Сиссе Мустафа
85'
 
Чобот Кевин
Витциг Кристиан
89'
Имери Кастриот
 
90'
Блюм Левин
Аджам Жауэн
 
90'
Ганвула Сильвер
(Иттен Седрик)
3:1
90'
 
90'
 
90'
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 3
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 446 Количество передач 298
  • 60 Владение мячом, % 40
26
Фон
Бальмоос
Давид
24
Атекаме
Закари
30
Лаупер
Сандро
23
Бенито
Лорис
3
Аджам
Жауэн
39
Малес
Дариан
7
Угринич
Филип
8
Лакомий
Лукаш
21
Виржиньюс
Алан
77
Монтейро
Джоэл
9
Иттен
Седрик
1
Ати-Зиги
Лоуренс
28
Вандермерш
Юго
15
Диаби
Абдулай
III
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
64
Стеванович
Михайло
63
Коницке
Корсин
18
Мамбимби
Феликс
7
Витциг
Кристиан
11
Сиссе
Мустафа
Янг Бойз
4-4-2
Санкт-Галлен
4-3-2-1

История личных встреч

Янг Бойз
Санкт-Галлен

43 матча

86%
14%
37 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.8%
30.2%
3.5527136788005E-15%
30 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.8%
23.3%
13.9%
27 побед 10 ничьих 0 побед

20 матчей

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 16 побед

63 матча

58.7%
25.4%
15.9%
37 побед 16 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.6%
39.7%
12.7%
30 побед 25 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
31.7%
25.4%
27 побед 20 ничьих 16 побед

История матчей

С
4:0
С
3:1
С
2:2
С
3:0
С
2:1
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
3:3
С
3:1
С
2:1
С
2:0
К
4:1
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
3:1
С
3:3
С
4:3
С
2:3
С
4:1
С
3:2
С
2:3
С
2:0
С
2:4
С
2:0
К
2:1
С
6:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
2:2
С
0:2
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:1
С
3:1
С
4:2
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
4:2
С
0:2
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:0
С
3:0
С
2:7

Голы

Всего голов

75
62

Голов в среднем за матч

2.5
1.88

Среднее время на гол

36
47

Всего голов

62
27

Голов в среднем за матч

1.88
0.9

Среднее время на гол

47
100

Всего голов

137
89

Голов в среднем за матч

2.17
1.41

Тотал матчей

2.5
60
Больше 95%
Меньше 5%
3
59
Больше 94%
Меньше 6%
4
44
Больше 70%
Меньше 30%
19
32
Больше 51%
Меньше 49%
31
17
Больше 27%
Меньше 73%
46
9
Больше 14%
Меньше 86%
54
3
Больше 5%
Меньше 95%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
62

Среднее время на гол

41
63

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 4 0.25
Ганвула Сильвер 4 0.25
Иттен Седрик 4 (1) 0.25
Малес Дариан 2 0.13
Угринич Филип 2 0.13
Виржиньюс Алан 1 0.06
Блюм Левин 0 0
Бенито Лорис 0 0
Элиа Мешак 0 0
Хусич Анел 0 0
Имери Кастриот 0 0
Колли Эбрима 0 0
Атекаме Закари 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 5 (1) 0.31
Аколо Чадрак 4 0.25
Гёртлер Лукас 4 0.25
Витциг Кристиан 2 0.13
Мамбимби Феликс 2 0.13
Сиссе Мустафа 2 0.13
Тома Бастьен 1 0.06
Чобот Кевин 1 0.06
Шмидт Исаак 1 0.06
Фалльци Альберт 1 0.06
Диаби Абдулай III 1 0.06
Ноа Янник 1 0.06
Милошевич Йован 1 (1) 0.06
Кинтилья Хорди 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджам Жауэн 4 1
Угринич Филип 5 0
Лаупер Сандро 2 1
Иттен Седрик 3 0
Ньясс Шейх 3 0
Лакомий Лукаш 3 0
Али Мохамед 1 1
Зукру Танги 1 1
Элиа Мешак 2 0
Хусич Анел 2 0
Колли Эбрима 2 0
Блюм Левин 2 0
Атекаме Закари 2 0
Монтейро Джоэл 0 1
Бенито Лорис 1 0
Фон Бальмоос Давид 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Имери Кастриот 1 0
Малес Дариан 1 0
Виржиньюс Алан 1 0
Чайва Мигель 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 5 0
Кинтилья Хорди 4 0
Вандермерш Юго 2 1
Окороджи Чима 3 0
Фалльци Альберт 3 0
Чобот Кевин 3 0
Диаби Абдулай III 3 0
Витциг Кристиан 3 0
Жеббель Виллем 1 1
Тома Бастьен 2 0
Станич Йозо 2 0
Ноа Янник 0 1
Сиссе Мустафа 1 0
Амброзиус Стефан 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
4
Янг Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Санкт-Галлен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

6
13
Янг Бойз
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Санкт-Галлен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

9
17

Голы по времени матча

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
3
27%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
15%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
4
31%
4
40%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
5
33%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
20%
2
25%
76-90

Забито

15
26
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
1
7%
4
15%
1-15
2
13%
7
27%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
5
33%
5
19%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
2
13%
4
15%
76-90

Пропущено

28
18
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
4
14%
1
6%
1-15
4
14%
3
17%
16-30
5
18%
2
11%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
3
11%
4
22%
61-75
7
25%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Янг Бойз - Аталанта 1:6 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 2:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1
Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:2 Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Санкт-Галлен - Бачка-Топола 2:2 Санкт-Галлен - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:2 Ларн - Санкт-Галлен 1:2
Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0

Результаты матчей

Янг Бойз
Санкт-Галлен

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
4
4
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
7
8
2
13
2.5
3
12
1
14
3.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 16 9 2 5 39 - 17 29
2.
Лугано
 16 8 4 4 25 - 19 28
3.
Серветт
 16 8 4 4 27 - 24 28
4.
Цюрих
 16 7 6 3 24 - 20 27
5.
Люцерн
 16 7 5 4 28 - 23 26
6.
Лозанна
 16 7 3 6 24 - 21 24
7.
Санкт-Галлен
 16 5 6 5 26 - 22 21
8.
Сьон
 16 5 5 6 21 - 20 20
9.
Янг Бойз
 16 5 5 6 22 - 25 20
10.
Ивердон
 16 4 4 8 15 - 26 16
11.
Винтертур
 16 3 3 10 12 - 35 12
12.
Грасcхоппер
 16 2 5 9 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 8 6 1 1 18 - 8 19
2.
Лозанна
 8 6 0 2 17 - 9 18
3.
Серветт
 8 5 2 1 16 - 12 17
4.
Базель
 8 5 1 2 15 - 7 16
5.
Люцерн
 8 4 2 2 13 - 8 14
6.
Янг Бойз
 8 4 2 2 14 - 11 14
7.
Санкт-Галлен
 8 3 4 1 15 - 8 13
8.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
9.
Цюрих
 8 3 4 1 11 - 8 13
10.
Ивердон
 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
Винтертур
 8 3 1 4 6 - 14 10
12.
Грасcхоппер
 8 1 4 3 11 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 2 2 13 - 12 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Люцерн
 8 3 3 2 15 - 15 12
4.
Серветт
 8 3 2 3 11 - 12 11
5.
Лугано
 8 2 3 3 7 - 11 9
6.
Санкт-Галлен
 8 2 2 4 11 - 14 8
7.
Сьон
 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Лозанна
 8 1 3 4 7 - 12 6
9.
Ивердон
 8 1 3 4 7 - 13 6
10.
Янг Бойз
 8 1 3 4 8 - 14 6
11.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 4 - 12 4
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (4)
Лугано Штеффен Ренато 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 7
Грасcхоппер Абраши Амир 6
Грасcхоппер Giotto Morandi 6
Винтертур Арнольд Ремо 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 96'
    Иттен Седрик сделал результативную передачу.
  • 96'
    Г О О О О Л - Ганвула Сильвер бьет в цель!
  • 95'
    Аджам Жауэн уходит с поля. Блюм Левин выходит вместо него
  • 91'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Имери Кастриот получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Г О О О О Л - Иттен Седрик бьет в цель!
    • 23'
      Г О О О О Л - Дариан Малес бьет в цель!
    • 16'
      Гёртлер Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен онлайн

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