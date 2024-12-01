Тур: 16. Стадион: Ванкдорф. Зрители: 29124
3:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаГёртлер Лукас
1:0
23' ГолМалес Дариан
2:0
26' ГолИттен Седрик
2:1
53' ГолСиссе Мустафа
65' Красная карточкаНоа Янник
70' Желтая карточкаВитциг Кристиан
84' Желтая карточкаИттен Седрик
89' Желтая карточкаИмери Кастриот
3:1
90' ГолГанвула Сильвер
90'+8
Ход матча
16'
23'
1:0
26'
2:0
53'
2:1
65'
70'
84'
89'
90'
3:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 3
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
446 Количество передач 298
-
60 Владение мячом, % 40
23
Бенито
Лорис
39
Малес
Дариан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Али МохамедЗащитник
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
20 Ньясс ШейхПолузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
-
11 Колли ЭбримаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маньен Жоэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фабер КонрадЗащитник
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
- Защитник
-
77 Чобот КевинПолузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
-
70 Noah Probst
-
Главный тренер: Маассен Энрико
История личных встреч
Янг Бойз
Санкт-Галлен
43 матча
86%
14%
37 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.8%
30.2%
3.5527136788005E-15%
30 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.8%
23.3%
13.9%
27 побед 10 ничьих 0 побед
20 матчей
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 16 побед
63 матча
58.7%
25.4%
15.9%
37 побед 16 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.6%
39.7%
12.7%
30 побед 25 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
31.7%
25.4%
27 побед 20 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
75
62
Голов в среднем за матч
2.5
1.88
Среднее время на гол
36
47
Всего голов
62
27
Голов в среднем за матч
1.88
0.9
Среднее время на гол
47
100
Всего голов
137
89
Голов в среднем за матч
2.17
1.41
Тотал матчей
2.5
60
Больше 95%
Меньше 5%
3
59
Больше 94%
Меньше 6%
4
44
Больше 70%
Меньше 30%
19
32
Больше 51%
Меньше 49%
31
17
Больше 27%
Меньше 73%
46
9
Больше 14%
Меньше 86%
54
3
Больше 5%
Меньше 95%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
Среднее время на гол
41
63
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|4
|0.25
|Ганвула Сильвер
|4
|0.25
|Иттен Седрик
|4 (1)
|0.25
|Малес Дариан
|2
|0.13
|Угринич Филип
|2
|0.13
|Виржиньюс Алан
|1
|0.06
|Блюм Левин
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Элиа Мешак
|0
|0
|Хусич Анел
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
|Атекаме Закари
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|5 (1)
|0.31
|Аколо Чадрак
|4
|0.25
|Гёртлер Лукас
|4
|0.25
|Витциг Кристиан
|2
|0.13
|Мамбимби Феликс
|2
|0.13
|Сиссе Мустафа
|2
|0.13
|Тома Бастьен
|1
|0.06
|Чобот Кевин
|1
|0.06
|Шмидт Исаак
|1
|0.06
|Фалльци Альберт
|1
|0.06
|Диаби Абдулай III
|1
|0.06
|Ноа Янник
|1
|0.06
|Милошевич Йован
|1 (1)
|0.06
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аджам Жауэн
|4
|1
|Угринич Филип
|5
|0
|Лаупер Сандро
|2
|1
|Иттен Седрик
|3
|0
|Ньясс Шейх
|3
|0
|Лакомий Лукаш
|3
|0
|Али Мохамед
|1
|1
|Зукру Танги
|1
|1
|Элиа Мешак
|2
|0
|Хусич Анел
|2
|0
|Колли Эбрима
|2
|0
|Блюм Левин
|2
|0
|Атекаме Закари
|2
|0
|Монтейро Джоэл
|0
|1
|Бенито Лорис
|1
|0
|Фон Бальмоос Давид
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Виржиньюс Алан
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|5
|0
|Кинтилья Хорди
|4
|0
|Вандермерш Юго
|2
|1
|Окороджи Чима
|3
|0
|Фалльци Альберт
|3
|0
|Чобот Кевин
|3
|0
|Диаби Абдулай III
|3
|0
|Витциг Кристиан
|3
|0
|Жеббель Виллем
|1
|1
|Тома Бастьен
|2
|0
|Станич Йозо
|2
|0
|Ноа Янник
|0
|1
|Сиссе Мустафа
|1
|0
|Амброзиус Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
4
Янг Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Санкт-Галлен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
6
13
Янг Бойз
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Санкт-Галлен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
9
17
Голы по времени матча
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
3
27%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
15%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
4
31%
4
40%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
5
33%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
20%
2
25%
76-90
Забито
15
26
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
1
7%
4
15%
1-15
2
13%
7
27%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
5
33%
5
19%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
2
13%
4
15%
76-90
Пропущено
28
18
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
4
14%
1
6%
1-15
4
14%
3
17%
16-30
5
18%
2
11%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
3
11%
4
22%
61-75
7
25%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Янг Бойз - Аталанта 1:6 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 2:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1
Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:2 Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Санкт-Галлен - Бачка-Топола 2:2 Санкт-Галлен - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:2 Ларн - Санкт-Галлен 1:2
Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0
Результаты матчей
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
43
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
26
34
17
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
69
78
213
312
114
312
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (4)
|Лугано
|Штеффен Ренато
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|2 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|7
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|6
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|6
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 4