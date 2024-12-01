  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Серветт
3:0
Конец матча
Лугано
0'
1' Желтая карточка
Эль-Вафи Айман
10' Желтая карточка
Май Ларс-Лукас
34' Желтая карточка
Кутеса Дерек
1:0
55' Гол
Кривелли Энцо
59' Красная карточка
Конья Тимоте
60' Желтая карточка
Мазику Брэдли
2:0
82' Гол
Руй Стив
87' Желтая карточка
Думбия Усман
3:0
88' Гол
Руй Стив
90' Желтая карточка
Пржибылко Каспер
90'+5

Ход матча

1'
 
Эль-Вафи Айман
10'
 
Май Ларс-Лукас
34'
Кутеса Дерек
 
46'
 
Валенсуэла Мильтон
Маркеш Мартим
46'
 
Гргич Анто
Махмуд Хадж
55'
Кривелли Энцо
1:0
59'
Конья Тимоте
 
60'
Мазику Брэдли
 
68'
 
Маю Хишам
Эль-Вафи Айман
68'
 
Бислими Уран
Душ Сантуш Даниэл
73'
Барон Энтони
Кривелли Энцо
 
73'
Адамс Касим
Мазику Брэдли
 
76'
 
Вляди Шкельчим
Боттани Маттиа
81'
Фон Моос Юлиан
Кутеса Дерек
 
82'
Руй Стив
(Фон Моос Юлиан)
2:0
87'
 
Думбия Усман
88'
Руй Стив
(Стеванович Мирослав)
3:0
90'
 
Пржибылко Каспер
90'
Гийемено Джереми
Стеванович Мирослав
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 359 Количество передач 483
  • 43 Владение мячом, % 57
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
5
Ондуа
Гаэль
20
Маньен
Тео
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
1
Саипи
Амир
2
Бро-Гийяр
Закари
17
Май
Ларс-Лукас
22
Эль-Вафи
Айман
26
Маркеш
Мартим
20
Думбия
Усман
29
Махмуд
Хадж
11
Штеффен
Ренато
27
Душ
Сантуш
Даниэл
10
Боттани
Маттиа
93
Пржибылко
Каспер
Серветт
4-2-3-1
Лугано
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Лугано

22 матча

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

40 матчей

32.5%
30%
37.5%
13 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.5%
42.5%
30%
11 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.5%
30%
37.5%
13 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

С
3:1
К
0:0
С
0:2
С
2:1
С
2:2
С
0:1
С
0:0
К
2:2
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
ТМК
4:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
0:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:6
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
6:1

Голы

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.35
1.15

Среднее время на гол

66
78

Всего голов

57
43

Голов в среднем за матч

1.43
1.08

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

63
83

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 9 0.56
Стеванович Мирослав 5 0.31
Кривелли Энцо 4 (2) 0.25
Руй Стив 3 0.19
Конья Тимоте 2 0.13
Цунэмото Кэйго 1 0.06
Ондуа Гаэль 1 0.06
Симбаколи Мамаду 1 0.06
Мазику Брэдли 0 0
Дулин Давид 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Антунес Алексис 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 6 0.38
Алиседа Игнасио 6 0.38
Пржибылко Каспер 3 0.19
Вляди Шкельчим 2 0.13
Гргич Анто 2 (2) 0.13
Махмуд Хадж 2 0.13
Маю Хишам 1 0.06
Бислими Уран 1 0.06
Думбия Усман 0 0
Бро-Гийяр Закари 0 0
Киминьяни Янис 0 0
Душ Сантуш Даниэл 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Стив 3 1
Конья Тимоте 3 1
Мазику Брэдли 3 0
Ондуа Гаэль 1 1
Стеванович Мирослав 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Дулин Давид 1 0
Кутеса Дерек 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0
Симбаколи Мамаду 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Май Ларс-Лукас 5 0
Думбия Усман 4 0
Бислими Уран 4 0
Хайдари Альбиан 4 0
Гргич Анто 3 0
Пападопулос Антониос 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Дзанотти Маттиа 3 0
Махмуд Хадж 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Штеффен Ренато 2 0
Пржибылко Каспер 1 0
Мацек Роман 1 0
Валенсуэла Мильтон 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Маю Хишам 1 0
Душ Сантуш Даниэл 1 0
Маркеш Мартим 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0

Результаты матчей

Серветт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Лугано
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
4
Серветт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Лугано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

9
15
Серветт
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Лугано
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
4
31%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
3
25%
4
24%
31-45
4
33%
1
6%
46-60
2
17%
4
24%
61-75
1
8%
3
18%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
5
45%
2
22%
76-90

Забито

24
24
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
13%
2
8%
1-15
2
8%
5
21%
16-30
7
29%
29%
5
21%
31-45
6
25%
3
13%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
4
17%
4
17%
76-90

Пропущено

24
17
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
0
0%
2
12%
1-15
4
17%
4
24%
16-30
5
21%
3
18%
31-45
2
8%
2
12%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
9
38%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Базель - Серветт 3:1 Серветт - Цюрих 1:1 Лозанна - Серветт 1:0 Серветт - Люцерн 2:2
Цюрих - Серветт 1:3 Серветт - Сьон 3:0 Гренобль - Серветт 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2
Лугано
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лугано - Гент 2:0 Лугано - Цюрих 4:1 Янг Бойз - Лугано 2:1 Бачка-Топола - Лугано 4:1
Лугано - Ивердон 2:0 Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2

Результаты матчей

Серветт
Лугано

Точный счет

0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
5 раз 63%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Серветт
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
7
1
3
4
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
2
7
8
1.5
9
6
4
11
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 16 9 2 5 39 - 17 29
2.
Лугано
 16 8 4 4 25 - 19 28
3.
Серветт
 16 8 4 4 27 - 24 28
4.
Цюрих
 16 7 6 3 24 - 20 27
5.
Люцерн
 16 7 5 4 28 - 23 26
6.
Лозанна
 16 7 3 6 24 - 21 24
7.
Санкт-Галлен
 16 5 6 5 26 - 22 21
8.
Сьон
 16 5 5 6 21 - 20 20
9.
Янг Бойз
 16 5 5 6 22 - 25 20
10.
Ивердон
 16 4 4 8 15 - 26 16
11.
Винтертур
 16 3 3 10 12 - 35 12
12.
Грасcхоппер
 16 2 5 9 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 8 6 1 1 18 - 8 19
2.
Лозанна
 8 6 0 2 17 - 9 18
3.
Серветт
 8 5 2 1 16 - 12 17
4.
Базель
 8 5 1 2 15 - 7 16
5.
Люцерн
 8 4 2 2 13 - 8 14
6.
Янг Бойз
 8 4 2 2 14 - 11 14
7.
Санкт-Галлен
 8 3 4 1 15 - 8 13
8.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
9.
Цюрих
 8 3 4 1 11 - 8 13
10.
Ивердон
 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
Винтертур
 8 3 1 4 6 - 14 10
12.
Грасcхоппер
 8 1 4 3 11 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 2 2 13 - 12 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Люцерн
 8 3 3 2 15 - 15 12
4.
Серветт
 8 3 2 3 11 - 12 11
5.
Лугано
 8 2 3 3 7 - 11 9
6.
Санкт-Галлен
 8 2 2 4 11 - 14 8
7.
Сьон
 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Лозанна
 8 1 3 4 7 - 12 6
9.
Ивердон
 8 1 3 4 7 - 13 6
10.
Янг Бойз
 8 1 3 4 8 - 14 6
11.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 4 - 12 4
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (4)
Лугано Штеффен Ренато 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 7
Грасcхоппер Абраши Амир 6
Грасcхоппер Giotto Morandi 6
Винтертур Арнольд Ремо 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Кутеса Дерек получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Май Ларс-Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Эль-Вафи Айман получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Серветт 3:0 Лугано онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный