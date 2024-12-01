Тур: 16. Стадион: Стад де Женев.
0'
1' Желтая карточкаЭль-Вафи Айман
10' Желтая карточкаМай Ларс-Лукас
34' Желтая карточкаКутеса Дерек
1:0
55' ГолКривелли Энцо
59' Красная карточкаКонья Тимоте
60' Желтая карточкаМазику Брэдли
2:0
82' ГолРуй Стив
87' Желтая карточкаДумбия Усман
3:0
88' ГолРуй Стив
90' Желтая карточкаПржибылко Каспер
90'+5
Ход матча
10'
34'
55'
1:0
59'
60'
82'
2:0
87'
88'
3:0
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
359 Количество передач 483
-
43 Владение мячом, % 57
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
17
Кутеса
Дерек
20
Думбия
Усман
29
Махмуд
Хадж
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Маньен ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Keyan Varela
-
Главный тренер: Хэберли Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Серветт
Лугано
22 матча
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
40 матчей
32.5%
30%
37.5%
13 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
27.5%
42.5%
30%
11 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
32.5%
30%
37.5%
13 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.35
1.15
Среднее время на гол
66
78
Всего голов
57
43
Голов в среднем за матч
1.43
1.08
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
63
83
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутеса Дерек
|9
|0.56
|Стеванович Мирослав
|5
|0.31
|Кривелли Энцо
|4 (2)
|0.25
|Руй Стив
|3
|0.19
|Конья Тимоте
|2
|0.13
|Цунэмото Кэйго
|1
|0.06
|Ондуа Гаэль
|1
|0.06
|Симбаколи Мамаду
|1
|0.06
|Мазику Брэдли
|0
|0
|Дулин Давид
|0
|0
|Гийемено Джереми
|0
|0
|Антунес Алексис
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штеффен Ренато
|6
|0.38
|Алиседа Игнасио
|6
|0.38
|Пржибылко Каспер
|3
|0.19
|Вляди Шкельчим
|2
|0.13
|Гргич Анто
|2 (2)
|0.13
|Махмуд Хадж
|2
|0.13
|Маю Хишам
|1
|0.06
|Бислими Уран
|1
|0.06
|Думбия Усман
|0
|0
|Бро-Гийяр Закари
|0
|0
|Киминьяни Янис
|0
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Стив
|3
|1
|Конья Тимоте
|3
|1
|Мазику Брэдли
|3
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|1
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Кутеса Дерек
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
|Симбаколи Мамаду
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Май Ларс-Лукас
|5
|0
|Думбия Усман
|4
|0
|Бислими Уран
|4
|0
|Хайдари Альбиан
|4
|0
|Гргич Анто
|3
|0
|Пападопулос Антониос
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Дзанотти Маттиа
|3
|0
|Махмуд Хадж
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Штеффен Ренато
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Маю Хишам
|1
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|1
|0
|Маркеш Мартим
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Лугано
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
4
Серветт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Лугано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
9
15
Серветт
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Лугано
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
12
7
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
4
31%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
3
25%
4
24%
31-45
4
33%
1
6%
46-60
2
17%
4
24%
61-75
1
8%
3
18%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
5
45%
2
22%
76-90
Забито
24
24
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
13%
2
8%
1-15
2
8%
5
21%
16-30
7
29%
29%
5
21%
31-45
6
25%
3
13%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
4
17%
4
17%
76-90
Пропущено
24
17
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
0
0%
2
12%
1-15
4
17%
4
24%
16-30
5
21%
3
18%
31-45
2
8%
2
12%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
9
38%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Базель - Серветт 3:1 Серветт - Цюрих 1:1 Лозанна - Серветт 1:0 Серветт - Люцерн 2:2
Цюрих - Серветт 1:3 Серветт - Сьон 3:0 Гренобль - Серветт 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2
Лугано
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лугано - Гент 2:0 Лугано - Цюрих 4:1 Янг Бойз - Лугано 2:1 Бачка-Топола - Лугано 4:1
Лугано - Ивердон 2:0 Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2
Результаты матчей
Серветт
Лугано
Точный счет
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
5 раз 63%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Серветт
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
71
34
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
132
78
96
411
213
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (4)
|Лугано
|Штеффен Ренато
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|2 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|7
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|6
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|6
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 4