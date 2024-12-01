Тур: 13. Стадион: Энфилд. Главный судья: Кавана Крис
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
18
Гакпо
Коди
82
Льюис
Рико
47
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Дэвис ХарвиВратарь
- Защитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ниони ТрейПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
11 Доку ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 СавиоПолузащитник
-
75 О'Райли НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ливерпуль
Манчестер Сити
26 матчей
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.3%
46.2%
11.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
42.3%
3.9%
14 побед 11 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед
45 матчей
40%
33.3%
26.7%
18 побед 15 ничьих 12 побед
Первый тайм
24.4%
46.7%
28.9%
11 побед 21 ничья 13 побед
Второй тайм
31.1%
44.4%
24.5%
14 побед 20 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
30
Голов в среднем за матч
1.86
1.3
Среднее время на гол
48
69
Всего голов
45
25
Голов в среднем за матч
1.96
1.14
Среднее время на гол
46
79
Всего голов
86
55
Голов в среднем за матч
1.91
1.22
Тотал матчей
2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
38
Больше 84%
Меньше 16%
7
30
Больше 67%
Меньше 33%
15
20
Больше 44%
Меньше 56%
25
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
47
73
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|10 (3)
|0.83
|Диас Луис
|5
|0.42
|Жота Диогу
|2
|0.17
|Нуньес Дарвин
|2
|0.17
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.08
|Гакпо Коди
|1
|0.08
|Конате Ибраима
|1
|0.08
|Собослаи Доминик
|1
|0.08
|Джонс Кёртис
|1
|0.08
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Гравенберх Райан
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|1
|Ковачич Матео
|3
|0.25
|Гвардиол Йошко
|3
|0.25
|Стоунс Джон
|2
|0.17
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.08
|Доку Жереми
|1
|0.08
|Силва Бернарду
|0
|0
|Савио III
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Фоден Фил
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конате Ибраима
|4
|0
|Макаллистер Алексис
|4
|0
|Гакпо Коди
|3
|0
|Собослаи Доминик
|3
|0
|Слот Арне
|2
|0
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Нуньес Дарвин
|2
|0
|Гравенберх Райан
|2
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачич Матео
|3
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Силва Бернарду
|3
|0
|Диаш Рубен
|3
|0
|Савио III
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|Грилиш Джек
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Льюис Рико
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Симпсон-Пуси Жамай
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Манчестер Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
3
Ливерпуль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Манчестер Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
13
12
Ливерпуль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Манчестер Сити
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
9%
1
9%
1-15
4
36%
4
36%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
4
36%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
8%
4
33%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
3
30%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
24
23
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
8%
5
22%
1-15
6
25%
6
26%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
3
13%
7
30%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
25%
5
31%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
3
38%
2
13%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Реал Мадрид 2:0 Саутгемптон - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Байер Л 4:0
Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Фейеноорд 3:3 Манчестер Сити - Тоттенхэм 0:4 Брайтон - Манчестер Сити 2:1 Спортинг Л - Манчестер Сити 4:1
Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1
Результаты матчей
Ливерпуль
Манчестер Сити
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
51
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
102
75
39
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 8
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|3.
|3:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|7.
|1:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 14
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|26 - 23
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 13
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|11.
|1:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|12.
|0:3 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 22
|19
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 24
|15
|15.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 27
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|22 - 32
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 18
|9
|19.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 24
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 12
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|5.
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|8.
|3:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|12.
|1:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|13.
|0:3 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|3:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|7.
|0:3 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|8.
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|12.
|1:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Челси
|Палмер Коул
|8 (6)
|Челси
|Джексон Николас
|8 (3)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Сити
Исход игры
Ливерпуль
75.3% (119)
Ничья
16.5% (26)
Манчестер Сити
8.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
79.82% (91)
Меньше
20.18% (23)
Обе команды забьют
Да
89.47% (102)
Нет
10.53% (12)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
39.9% (63)
1:1 Ничья
7.6% (12)
2:2 Ничья
5.1% (8)
3:1 Ливерпуль
3.8% (6)
1:0 Ливерпуль
3.8% (6)
2:0 Ливерпуль
3.2% (5)
3:2 Ливерпуль
2.5% (4)
1:2 Манчестер Сити
1.9% (3)
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