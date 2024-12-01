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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Ливерпуль
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 151
Ливерпуль 75.5% (114)
X 16.6% (25)
Манчестер Сити 7.9% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
62
Келлехер
Каомхин
66
Александер-Арнольд
Трент
2
Гомес
Джо
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
38
Гравенберх
Райан
10
Макаллистер
Алексис
11
Салах
Мохамед
8
Собослаи
Доминик
18
Гакпо
Коди
7
Диас
Луис
18
Ортега
Штефан
2
Уокер
Кайл
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
82
Льюис
Рико
19
Гюндоган
Илкай
20
Силва
Бернарду
47
Фоден
Фил
27
Луис
Матеус
II
9
Холанн
Эрлинг
Ливерпуль
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Ливерпуль
Манчестер Сити

26 матчей

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.3%
46.2%
11.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
42.3%
3.9%
14 побед 11 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед

45 матчей

40%
33.3%
26.7%
18 побед 15 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.4%
46.7%
28.9%
11 побед 21 ничья 13 побед

Второй тайм

31.1%
44.4%
24.5%
14 побед 20 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
КЛ
3:2
ПЛ
1:0
С
3:1
К
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
МКЧ
1:2
ЛЧ
1:2
ЛЧ
3:0
ПЛ
4:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
МКЧ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
КC
2:2
КC
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

41
30

Голов в среднем за матч

1.86
1.3

Среднее время на гол

48
69

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

1.96
1.14

Среднее время на гол

46
79

Всего голов

86
55

Голов в среднем за матч

1.91
1.22

Тотал матчей

2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
38
Больше 84%
Меньше 16%
7
30
Больше 67%
Меньше 33%
15
20
Больше 44%
Меньше 56%
25
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

47
73

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 10 (3) 0.83
Диас Луис 5 0.42
Жота Диогу 2 0.17
Нуньес Дарвин 2 0.17
Ван Дейк Виргил 1 0.08
Гакпо Коди 1 0.08
Конате Ибраима 1 0.08
Собослаи Доминик 1 0.08
Джонс Кёртис 1 0.08
Александер-Арнольд Трент 0 0
Гравенберх Райан 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 12 (1) 1
Ковачич Матео 3 0.25
Гвардиол Йошко 3 0.25
Стоунс Джон 2 0.17
Де Брёйне Кевин 1 0.08
Доку Жереми 1 0.08
Силва Бернарду 0 0
Савио III 0 0
Луис Матеус II 0 0
Льюис Рико 0 0
Гюндоган Илкай 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Грилиш Джек 0 0
Фоден Фил 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конате Ибраима 4 0
Макаллистер Алексис 4 0
Гакпо Коди 3 0
Собослаи Доминик 3 0
Слот Арне 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Нуньес Дарвин 2 0
Гравенберх Райан 2 0
Салах Мохамед 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Жота Диогу 1 0
Брэдли Конор 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачич Матео 3 0
Эдерсон Мораес 3 0
Силва Бернарду 3 0
Диаш Рубен 3 0
Савио III 2 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Грилиш Джек 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Холанн Эрлинг 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Льюис Рико 2 0
Уокер Кайл 1 0
Стоунс Джон 1 0
Симпсон-Пуси Жамай 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Манчестер Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
3
Ливерпуль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Манчестер Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

13
12
Ливерпуль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Манчестер Сити
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
9%
1
9%
1-15
4
36%
4
36%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
4
36%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
8%
4
33%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
3
30%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

24
23
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
8%
5
22%
1-15
6
25%
6
26%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
3
13%
7
30%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
25%
5
31%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
3
38%
2
13%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Реал Мадрид 2:0 Саутгемптон - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Байер Л 4:0
Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Фейеноорд 3:3 Манчестер Сити - Тоттенхэм 0:4 Брайтон - Манчестер Сити 2:1 Спортинг Л - Манчестер Сити 4:1
Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Ливерпуль
Манчестер Сити

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
1
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
10
2
1.5
7
5
3
9
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 1 1 24 - 8 31
2.
Арсенал
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
3.
Челси
 3:0 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Сити
 Заявка 12 7 2 3 22 - 17 23
5.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
7.
Тоттенхэм
 1:1 Заявка 13 6 2 5 28 - 14 20
8.
Брентфорд
 Заявка 13 6 2 5 26 - 23 20
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 17 - 13 19
10.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 4 4 14 - 14 19
11.
Фулхэм
 1:1 Заявка 13 5 4 4 18 - 18 19
12.
Астон Вилла
 0:3 Заявка 13 5 4 4 19 - 22 19
13.
Борнмут
 Заявка 13 5 3 5 20 - 19 18
14.
Вест Хэм
 Заявка 13 4 3 6 17 - 24 15
15.
Эвертон
 Заявка 13 2 5 6 10 - 21 11
16.
Лестер
 Заявка 13 2 4 7 16 - 27 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 2 3 8 22 - 32 9
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 1 6 6 11 - 18 9
19.
Ипсвич
 Заявка 13 1 6 6 13 - 24 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 1 2 10 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Тоттенхэм
 1:1 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
7.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
8.
Челси
 3:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
10.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
12.
Фулхэм
 1:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
13.
Астон Вилла
 0:3 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 3:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7.
Астон Вилла
 0:3 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 1:1 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
12.
Тоттенхэм
 1:1 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
16.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
17.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Челси Палмер Коул 8 (6)
Челси Джексон Николас 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2024, осталось 32 минуты.

    Главный судья: Кавана Крис

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    • Прогнозы 151
    Ливерпуль 75.5% (114)
    X 16.6% (25)
    Манчестер Сити 7.9% (12)
    Все прогнозы
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    Ливерпуль
    Ничья
    Манчестер Сити
    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Сити

    Исход игры
    Ливерпуль
    75.3% (119)
    Ничья
    16.5% (26)
    Манчестер Сити
    8.2% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.82% (91)
    Меньше
    20.18% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    89.47% (102)
    Нет
    10.53% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    39.9% (63)
    1:1 Ничья
    7.6% (12)
    2:2 Ничья
    5.1% (8)
    3:1 Ливерпуль
    3.8% (6)
    1:0 Ливерпуль
    3.8% (6)
    2:0 Ливерпуль
    3.2% (5)
    3:2 Ливерпуль
    2.5% (4)
    1:2 Манчестер Сити
    1.9% (3)
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