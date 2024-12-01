Тур: 15. Стадион: Аречи.
3:1
Второй тайм: 58'
0'
1:0
18' ГолВлодарчик Шимон
2:0
20' ГолСориано Роберто
2:1
41' ПенальтиNicolas Schiavi
3:1
53' ПенальтиВерде Даниэле
Ход матча
18'
1:0
20'
2:0
41'
2:1
53'
3:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
55
Сепе
Луиджи
15
Бронн
Дилан
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
-
15 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Тельо АндресПолузащитник
-
11 Каллон ЯяНападающий
-
24 Браф ДжейденНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Simone ZanonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Буа ДевидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Никола Антонио Калабро
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|3 (2)
|0.2
|Сими Нванкво
|2 (1)
|0.13
|Браф Джейден
|2
|0.13
|Тонгья Франко
|2
|0.13
|Феррари Джанмарко
|1
|0.07
|Влодарчик Шимон
|1
|0.07
|Сориано Роберто
|1
|0.07
|Тельо Андрес
|1
|0.07
|Валенсия Диего
|1
|0.07
|Данилюк Флавиус
|1
|0.07
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
|Lilian Njoh
|0
|0
Каррарезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Schiavi
|4 (2)
|0.27
|Черри Леонардо
|3
|0.2
|Чиккони Мануэль
|1
|0.07
|Финотто Маттиа
|1
|0.07
|Буа Девид
|1
|0.07
|Filippo Oliana
|1
|0.07
|Керубини Луиджи
|1
|0.07
|Devid Bouah
|1
|0.07
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Капецци Леонардо
|0
|0
|Шпенди Стивен
|0
|0
|Simone Zanon
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|6
|0
|Тельо Андрес
|6
|0
|Каллон Яя
|2
|1
|Торрегросса Эрнесто
|3
|0
|Бронн Дилан
|3
|0
|Браф Джейден
|3
|0
|Сориано Роберто
|2
|0
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|Хрустич Айдин
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Аматуччи Лоренцо
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Верде Даниэле
|1
|0
|Дальмонте Никола
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
Каррарезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джоване Самуэль
|4
|0
|Nicolas Schiavi
|3
|0
|Буа Девид
|3
|0
|Ильянес Джулиан
|1
|1
|Капецци Леонардо
|2
|0
|Копполаро Мауро
|2
|0
|Цуэлли Эмануэле
|2
|0
|Черри Леонардо
|2
|0
|Riccardo Palmieri
|2
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Капелло Алессандро
|1
|0
|Панико Джузеппе
|1
|0
|Чиккони Мануэль
|1
|0
|Marco Imperiale
|1
|0
|Filippo Oliana
|1
|0
|Керубини Луиджи
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Каррарезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
4
Салернитана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Каррарезе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
2
7
Салернитана
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Каррарезе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (9)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
12
12
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
25%
1
8%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
4
36%
2
67%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
17%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Пропущено
23
15
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
6
26%
3
20%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
5
22%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сассуоло - Салернитана 4:0 Салернитана - Бари 0:2 Козенца - Салернитана 1:1 Салернитана - Чезена 1:1
Кремонезе - Салернитана 2:1 Салернитана - Специя 0:2 Палермо - Салернитана 0:1 Салернитана - Катанзаро 0:0 Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3
Каррарезе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Каррарезе - Пиза 1:0 Модена - Каррарезе 2:0 Каррарезе - Юве Стабия 0:0 Бари - Каррарезе 0:0
Каррарезе - Читтаделла 3:0 Каррарезе - Мантуя 1:1 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Реджана 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2
Результаты матчей
Салернитана
Каррарезе
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Каррарезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
410
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|2.
|15
|8
|6
|1
|22 - 10
|30
|3.
|15
|8
|5
|2
|25 - 15
|29
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 17
|24
|5.
|15
|6
|4
|5
|25 - 22
|22
|6.
|15
|5
|6
|4
|16 - 12
|21
|7.
|15
|4
|9
|2
|19 - 14
|21
|8.
|15
|4
|8
|3
|16 - 16
|20
|9.
|15
|5
|4
|6
|19 - 21
|19
|10.
|15
|4
|7
|4
|15 - 18
|19
|11.
|15
|4
|6
|5
|14 - 17
|18
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|13.
|15
|2
|11
|2
|18 - 16
|17
|14.
|1:3
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|15.
|3:1
|15
|4
|4
|7
|16 - 23
|16
|16.
|15
|3
|7
|5
|19 - 20
|16
|17.
|15
|3
|6
|6
|14 - 18
|15
|18.
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|19.
|15
|4
|1
|10
|14 - 27
|13
|20.
|15
|2
|7
|6
|11 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|6.
|1:3
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|10.
|3:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|11.
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|12.
|8
|2
|5
|1
|11 - 10
|11
|13.
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|14.
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|16.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|17.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|18.
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|19.
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|20.
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|2.
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|5.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|7.
|7
|2
|4
|1
|8 - 4
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|8
|3
|0
|5
|7 - 15
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|14.
|7
|0
|6
|1
|6 - 8
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|16.
|3:1
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|18.
|8
|0
|5
|3
|7 - 11
|5
|19.
|1:3
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|10
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|8
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Брешия
|Адорни Давиде
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6