Тур: 15. Стадион: Аречи.
4:1
Конец матча
0'
1:0
18' ГолВлодарчик Шимон
2:0
20' ГолСориано Роберто
2:1
41' ПенальтиNicolas Schiavi
3:1
53' ПенальтиВерде Даниэле
75' Желтая карточкаХрустич Айдин
78' Желтая карточкаЧерри Леонардо
80' Желтая карточкаЯрошински Павел
4:1
89' ГолСими Нванкво
90' Желтая карточкаПанико Джузеппе
90'+6
Ход матча
18'
1:0
20'
2:0
41'
2:1
53'
3:1
75'
78'
80'
89'
4:1
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
10 Удары в створ 6
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
346 Количество передач 448
-
43 Владение мячом, % 57
55
Сепе
Луиджи
15
Бронн
Дилан
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
-
15 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Тельо АндресПолузащитник
-
11 Каллон ЯяНападающий
-
24 Браф ДжейденНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Simone ZanonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Буа ДевидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Никола Антонио Калабро
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|3 (2)
|0.2
|Сими Нванкво
|3 (1)
|0.2
|Браф Джейден
|2
|0.13
|Тонгья Франко
|2
|0.13
|Феррари Джанмарко
|1
|0.07
|Влодарчик Шимон
|1
|0.07
|Сориано Роберто
|1
|0.07
|Тельо Андрес
|1
|0.07
|Валенсия Диего
|1
|0.07
|Данилюк Флавиус
|1
|0.07
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
|Lilian Njoh
|0
|0
Каррарезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Schiavi
|4 (2)
|0.27
|Черри Леонардо
|3
|0.2
|Чиккони Мануэль
|1
|0.07
|Финотто Маттиа
|1
|0.07
|Буа Девид
|1
|0.07
|Filippo Oliana
|1
|0.07
|Керубини Луиджи
|1
|0.07
|Devid Bouah
|1
|0.07
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Капецци Леонардо
|0
|0
|Шпенди Стивен
|0
|0
|Simone Zanon
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|6
|0
|Тельо Андрес
|6
|0
|Каллон Яя
|2
|1
|Торрегросса Эрнесто
|3
|0
|Хрустич Айдин
|3
|0
|Бронн Дилан
|3
|0
|Браф Джейден
|3
|0
|Сориано Роберто
|2
|0
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Аматуччи Лоренцо
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Ярошински Павел
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Дальмонте Никола
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
Каррарезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джоване Самуэль
|4
|0
|Nicolas Schiavi
|3
|0
|Буа Девид
|3
|0
|Черри Леонардо
|3
|0
|Ильянес Джулиан
|1
|1
|Капецци Леонардо
|2
|0
|Копполаро Мауро
|2
|0
|Панико Джузеппе
|2
|0
|Цуэлли Эмануэле
|2
|0
|Riccardo Palmieri
|2
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Капелло Алессандро
|1
|0
|Чиккони Мануэль
|1
|0
|Marco Imperiale
|1
|0
|Filippo Oliana
|1
|0
|Керубини Луиджи
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Каррарезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
5
Салернитана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Каррарезе
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
2
7
Салернитана
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Каррарезе
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
18%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
13
16
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
23%
1
6%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
4
31%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
1
8%
4
25%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
4
36%
2
67%
76-90
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
13%
2
15%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
1
6%
4
31%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
25%
1
8%
76-90
Пропущено
24
19
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
7
29%
29%
3
16%
31-45
2
8%
3
16%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
5
21%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сассуоло - Салернитана 4:0 Салернитана - Бари 0:2 Козенца - Салернитана 1:1 Салернитана - Чезена 1:1
Кремонезе - Салернитана 2:1 Салернитана - Специя 0:2 Палермо - Салернитана 0:1 Салернитана - Катанзаро 0:0 Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3
Каррарезе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Каррарезе - Пиза 1:0 Модена - Каррарезе 2:0 Каррарезе - Юве Стабия 0:0 Бари - Каррарезе 0:0
Каррарезе - Читтаделла 3:0 Каррарезе - Мантуя 1:1 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Реджана 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2
Результаты матчей
Салернитана
Каррарезе
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Каррарезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
44
25
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
510
312
213
114
114
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|10
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|8
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Брешия
|Адорни Давиде
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6