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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Салернитана
4:1
Конец матча
Каррарезе
0'
1:0
18' Гол
Влодарчик Шимон
2:0
20' Гол
Сориано Роберто
2:1
41' Пенальти
Nicolas Schiavi
3:1
53' Пенальти
Верде Даниэле
75' Желтая карточка
Хрустич Айдин
78' Желтая карточка
Черри Леонардо
80' Желтая карточка
Ярошински Павел
4:1
89' Гол
Сими Нванкво
90' Желтая карточка
Панико Джузеппе
90'+6
55
Сепе
Луиджи
15
Бронн
Дилан
33
Феррари
Джанмарко
44
Ярошински
Павел
30
Стоянович
Петар
19
Рен-Аделед
Жефф
73
Аматуччи
Лоренцо
21
Сориано
Роберто
29
Гильоне
Паоло
31
Верде
Даниэле
20
Влодарчик
Шимон
1
Блеве
Марко
6
Filippo
Oliana
4
Ильянес
Джулиан
3
Marco
Imperiale
72
Simone
Zanon
11
Чиккони
Мануэль
17
Цуэлли
Эмануэле
18
Nicolas
Schiavi
19
Шпенди
Стивен
9
Керубини
Луиджи
28
Капелло
Алессандро
Салернитана
3-5-2
Каррарезе
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 3 (2) 0.2
Сими Нванкво 3 (1) 0.2
Браф Джейден 2 0.13
Тонгья Франко 2 0.13
Феррари Джанмарко 1 0.07
Влодарчик Шимон 1 0.07
Сориано Роберто 1 0.07
Тельо Андрес 1 0.07
Валенсия Диего 1 0.07
Данилюк Флавиус 1 0.07
Гильоне Паоло 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0
Lilian Njoh 0 0
Каррарезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Schiavi 4 (2) 0.27
Черри Леонардо 3 0.2
Чиккони Мануэль 1 0.07
Финотто Маттиа 1 0.07
Буа Девид 1 0.07
Filippo Oliana 1 0.07
Керубини Луиджи 1 0.07
Devid Bouah 1 0.07
Джоване Самуэль 0 0
Капецци Леонардо 0 0
Шпенди Стивен 0 0
Simone Zanon 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 6 0
Тельо Андрес 6 0
Каллон Яя 2 1
Торрегросса Эрнесто 3 0
Хрустич Айдин 3 0
Бронн Дилан 3 0
Браф Джейден 3 0
Сориано Роберто 2 0
Феррари Джанмарко 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Аматуччи Лоренцо 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Ярошински Павел 1 0
Верде Даниэле 1 0
Дальмонте Никола 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Влодарчик Шимон 1 0
Каррарезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джоване Самуэль 4 0
Nicolas Schiavi 3 0
Буа Девид 3 0
Черри Леонардо 3 0
Ильянес Джулиан 1 1
Капецци Леонардо 2 0
Копполаро Мауро 2 0
Панико Джузеппе 2 0
Цуэлли Эмануэле 2 0
Riccardo Palmieri 2 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Капелло Алессандро 1 0
Чиккони Мануэль 1 0
Marco Imperiale 1 0
Filippo Oliana 1 0
Керубини Луиджи 1 0

Результаты матчей

Салернитана
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Каррарезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
5
Салернитана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Каррарезе
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

2
7
Салернитана
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Каррарезе
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
18%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

13
16
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
23%
1
6%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
4
31%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
1
8%
4
25%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
4
36%
2
67%
76-90

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
13%
2
15%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
1
6%
4
31%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Пропущено

24
19
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
7
29%
29%
3
16%
31-45
2
8%
3
16%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
5
21%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сассуоло - Салернитана 4:0 Салернитана - Бари 0:2 Козенца - Салернитана 1:1 Салернитана - Чезена 1:1
Кремонезе - Салернитана 2:1 Салернитана - Специя 0:2 Палермо - Салернитана 0:1 Салернитана - Катанзаро 0:0 Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3
Каррарезе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Каррарезе - Пиза 1:0 Модена - Каррарезе 2:0 Каррарезе - Юве Стабия 0:0 Бари - Каррарезе 0:0
Каррарезе - Читтаделла 3:0 Каррарезе - Мантуя 1:1 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Реджана 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2

Результаты матчей

Салернитана
Каррарезе

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Каррарезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3
4
4
1.5
2
5
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 15 10 4 1 31 - 12 34
2.
Специя
 15 8 6 1 22 - 10 30
3.
Пиза
 15 8 5 2 25 - 15 29
4.
Кремонезе
 15 7 3 5 23 - 17 24
5.
Чезена
 15 6 4 5 25 - 22 22
6.
Палермо
 15 5 6 4 16 - 12 21
7.
Бари
 15 4 9 2 19 - 14 21
8.
Козенца
 15 4 8 3 16 - 16 20
9.
Брешия
 15 5 4 6 19 - 21 19
10.
Юве Стабия
 15 4 7 4 15 - 18 19
11.
Мантуя
 15 4 6 5 14 - 17 18
12.
Сампдория
 15 4 5 6 20 - 22 17
13.
Катанзаро
 15 2 11 2 18 - 16 17
14.
Каррарезе
 15 4 4 7 13 - 19 16
15.
Салернитана
 15 4 4 7 17 - 23 16
16.
Модена
 15 3 7 5 19 - 20 16
17.
Реджана
 15 3 6 6 14 - 18 15
18.
Читтаделла
 15 3 5 7 11 - 22 14
19.
Зюйдтироль
 15 4 1 10 14 - 27 13
20.
Фрозиноне
 15 2 7 6 11 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 8 5 3 0 16 - 7 18
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 7 4 3 0 7 - 3 15
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Брешия
 8 3 2 3 14 - 13 11
10.
Салернитана
 8 3 2 3 12 - 12 11
11.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
12.
Бари
 8 2 5 1 11 - 10 11
13.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
14.
Палермо
 7 2 3 2 6 - 4 9
15.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
16.
Сампдория
 7 2 2 3 6 - 7 8
17.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
18.
Фрозиноне
 8 1 5 2 7 - 10 8
19.
Зюйдтироль
 8 2 1 5 9 - 16 7
20.
Читтаделла
 7 0 5 2 4 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Кремонезе
 8 4 1 3 16 - 10 13
3.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
4.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
5.
Специя
 8 2 5 1 9 - 6 11
6.
Юве Стабия
 8 2 5 1 8 - 8 11
7.
Бари
 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Читтаделла
 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Катанзаро
 7 0 6 1 6 - 8 6
15.
Чезена
 7 1 2 4 8 - 11 5
16.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
17.
Фрозиноне
 7 1 2 4 4 - 11 5
18.
Модена
 8 0 5 3 7 - 11 5
19.
Каррарезе
 8 1 1 6 6 - 16 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 10
Катанзаро Йемелло Пьетро 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 8
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Брешия Адорни Давиде 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Simone Zanon уходит с поля. Буа Девид выходит вместо него
    • 46'
      Nicolas Schiavi уходит с поля. Капецци Леонардо выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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