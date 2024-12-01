Тур: 12.
0:2
Первый тайм: 32'
Ход матча
4'
0:1
19'
20'
0:2
- Основной состав
-
23 Бролль КевинВратарь
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Карп КэтэлинПолузащитник
- Нападающий
-
92 Труич НиколаНападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Jay Enem
-
-
-
-
-
-
10 Fabinho IV
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Ерсон ЧаконНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Бомбардиры внутри турнира
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труич Никола
|4 (2)
|0.33
|Iasonas Pikis
|1
|0.08
|Фернандес Рашаан
|1
|0.08
|Шабанаджович Анел
|1
|0.08
|Jay Enem
|1
|0.08
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруну Гама
|2
|0.17
|Фран Соль
|2
|0.17
|Enzo Cabrera2
|2
|0.17
|Роден Маркус
|1
|0.08
|Понс Пере
|1
|0.08
|Ангельски Кароль
|1
|0.08
|Канталапьерда Аитор
|1
|0.08
|Гарсия Анхель
|1
|0.08
|Экполо Годсвилл
|1
|0.08
|Фараж Имад
|1
|0.08
Карточки
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Труич Никола
|4
|0
|Факундо Гарсия
|4
|0
|Sotiris Fiakas
|4
|0
|Карп Кэтэлин
|3
|0
|Хейлен Майкл
|2
|0
|Вилер Христос
|2
|0
|Десланд Сильвен
|2
|0
|Iasonas Pikis
|2
|0
|Фернандес Рашаан
|2
|0
|Adamos Andreou
|1
|0
|Кономис Пантелис
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Шабанаджович Анел
|1
|0
|Andreas Artemiou
|1
|0
|Фернандес Альберто
|1
|0
|Рамос Да Пенья
|1
|0
|Lefteris Alambritis
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Cabrera2
|5
|1
|Фараж Имад
|3
|0
|Роден Маркус
|2
|0
|Понс Пере
|2
|0
|Ангельски Кароль
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Гарсия Анхель
|2
|0
|Миличевич Хрвое
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|Суарес Хайме
|1
|0
Результаты матчей
Омония 29-го Мая
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
АЕК Ларнака
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
1
Омония 29-го Мая
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
АЕК Ларнака
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
6
Омония 29-го Мая
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
АЕК Ларнака
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
3
60%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
5
50%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
4
40%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Омония 29-го Мая
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Неа Саламина - Омония 29-го Мая 0:1 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:2 Омония Никосия - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2
Халканорас Идалиу1 - Омония 29-го Мая 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АЕК Ларнака - Кармиотисса 2:0 Эносис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 1:1
АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 5:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1
Результаты матчей
Омония 29-го Мая
АЕК Ларнака
Точный счет
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Омония 29-го Мая
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
110
56
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|24 - 6
|28
|2.
|11
|8
|2
|1
|20 - 6
|26
|3.
|2:0
|12
|7
|3
|2
|16 - 8
|24
|4.
|11
|7
|1
|3
|25 - 14
|22
|5.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|23 - 7
|20
|6.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|15 - 19
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|20 - 24
|14
|10.
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|11.
|12
|2
|4
|6
|13 - 26
|10
|12.
|12
|2
|3
|7
|7 - 17
|9
|13.
|12
|2
|1
|9
|12 - 26
|7
|14.
|0:2
|12
|1
|3
|8
|8 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|5.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|12.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|7
|0
|3
|4
|2 - 10
|3
|14.
|0:2
|7
|0
|1
|6
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|13 - 2
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|14 - 10
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|12 - 15
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|14.
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|6
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|6