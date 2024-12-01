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  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 12.
Омония 29-го Мая
1:5
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
0:1
4' Гол
Фран Соль
19' Желтая карточка
Timotheus Pavlou
0:2
20' Гол
Ангельски Кароль
0:3
35' Гол
Ерсон Чакон
45' Желтая карточка
Густаву Луиш
0:4
52' Гол
Фран Соль
60' Желтая карточка
Рамос Да Пенья
77' Желтая карточка
Constantinos Pattichis
1:4
86' Пенальти
Труич Никола
1:5
90' Гол
Фран Соль
90'+5
Омония 29-го Мая
АЕК Ларнака

Бомбардиры внутри турнира

Омония 29-го Мая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труич Никола 5 (3) 0.42
Iasonas Pikis 1 0.08
Фернандес Рашаан 1 0.08
Шабанаджович Анел 1 0.08
Jay Enem 1 0.08
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 4 0.33
Бруну Гама 2 0.17
Ангельски Кароль 2 0.17
Enzo Cabrera2 2 0.17
Роден Маркус 1 0.08
Понс Пере 1 0.08
Канталапьерда Аитор 1 0.08
Гарсия Анхель 1 0.08
Экполо Годсвилл 1 0.08
Фараж Имад 1 0.08
Ерсон Чакон 1 0.08

Карточки

Омония 29-го Мая
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труич Никола 4 0
Факундо Гарсия 4 0
Sotiris Fiakas 4 0
Карп Кэтэлин 3 0
Хейлен Майкл 2 0
Вилер Христос 2 0
Десланд Сильвен 2 0
Iasonas Pikis 2 0
Фернандес Рашаан 2 0
Рамос Да Пенья 2 0
Adamos Andreou 1 0
Кономис Пантелис 1 0
Timotheus Pavlou 1 0
Псалтис Парис 1 0
Шабанаджович Анел 1 0
Andreas Artemiou 1 0
Фернандес Альберто 1 0
Lefteris Alambritis 1 0
Constantinos Pattichis 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Cabrera2 5 1
Фараж Имад 3 0
Роден Маркус 2 0
Понс Пере 2 0
Ангельски Кароль 2 0
Канталапьерда Аитор 2 0
Гарсия Анхель 2 0
Миличевич Хрвое 2 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Густаву Луиш 1 0
Мирамон Хорхе 1 0
Суарес Хайме 1 0

Результаты матчей

Омония 29-го Мая
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
АЕК Ларнака
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
1
Омония 29-го Мая
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
АЕК Ларнака
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
6
Омония 29-го Мая
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
АЕК Ларнака
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Пропущено

16
6
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
3
50%
16-30
3
19%
1
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
3
19%
1
17%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
1
11%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
11
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
5
45%
16-30
4
19%
1
9%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
4
36%
61-75
5
24%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Омония 29-го Мая
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Неа Саламина - Омония 29-го Мая 0:1 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:2 Омония Никосия - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2
Халканорас Идалиу1 - Омония 29-го Мая 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АЕК Ларнака - Кармиотисса 2:0 Эносис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 1:1
АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 5:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1

Результаты матчей

Омония 29-го Мая
АЕК Ларнака

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Омония 29-го Мая
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
6
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
1
11
1.5
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 10 9 1 0 24 - 6 28
2.
Арис Лимасол
 11 8 2 1 20 - 6 26
3.
АЕК Ларнака
 12 7 3 2 19 - 9 24
4.
Омония Никосия
 11 7 1 3 25 - 14 22
5.
АПОЭЛ
 0:0 11 6 2 3 23 - 7 20
6.
Аполлон
 0:0 11 4 3 4 12 - 12 15
7.
Анортосис
 12 4 3 5 13 - 17 15
8.
АЕЛ Лимасол
 11 4 2 5 15 - 19 14
9.
Этникос Ахна
 12 3 5 4 20 - 24 14
10.
Омония Арадиппу
 11 3 3 5 9 - 17 12
11.
Кармиотисса
 12 2 4 6 13 - 26 10
12.
Эносис
 12 2 3 7 7 - 17 9
13.
Неа Саламина
 12 2 1 9 12 - 26 7
14.
Омония 29-го Мая
 12 1 3 8 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 4 1 0 14 - 3 13
2.
Арис Лимасол
 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Омония Никосия
 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Анортосис
 5 4 0 1 9 - 5 12
5.
АЕК Ларнака
 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 0 2 10 - 5 9
7.
Аполлон
 0:0 6 2 2 2 8 - 6 8
8.
АЕЛ Лимасол
 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Кармиотисса
 7 1 3 3 9 - 16 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 9 5
11.
Омония Арадиппу
 7 1 2 4 5 - 15 5
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 4 - 9 3
13.
Эносис
 7 0 3 4 2 - 10 3
14.
Омония 29-го Мая
 7 0 1 6 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
АЕК Ларнака
 7 4 2 1 12 - 5 14
3.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 2 1 13 - 2 11
5.
Омония Никосия
 5 3 0 2 14 - 10 9
6.
Этникос Ахна
 7 2 3 2 12 - 15 9
7.
Омония Арадиппу
 4 2 1 1 4 - 2 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
АЕЛ Лимасол
 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Эносис
 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Омония 29-го Мая
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Кармиотисса
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Неа Саламина
 7 1 1 5 8 - 17 4
14.
Анортосис
 7 0 3 4 4 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 6
Пафос Жайро 6
Анортосис Лопеш Рафаэл 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Весь список

Топ нарушителей
Этникос Ахна Офори Ричард 1 5
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 6
Кармиотисса Думбия Абубакар 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Г О О О О Л - Фран Соль бьет в цель!
    • 46'
      Гиоргос Понтику уходит с поля. Джей Энем выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Луис Густаву получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Г О О О О Л - Ерсон Чакон бьет в цель!
    • 20'
      Г О О О О Л - Ангельски Кароль бьет в цель!
    • 19'
      Timotheus Pavlou получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 4'
      Г О О О О Л - Фран Соль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Омония 29-го Мая 1:5 АЕК Ларнака онлайн

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