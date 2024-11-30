Лянко у центрального круга руками остановил Жезуса и получил жёлтую карточку.

Вера на фланге врезал по ногам Теллесу и получил жёлтую карточку.

Неудачно игроки "Ботафого" разыграли штрафной удар. Теллес побежал выбивать мяч у Дейверсона, но ударил его по ногам и получил жёлтую карточку.

Помощь медиков понадобилась Телоесу. В два игрока будет недолго преимущество "Атлетико Минейро" на поле.

Удар Халка с двенадцати метров заблокировали сразу два соперника.

Скарпа от углового флага навесил в центр штрафной площади, куда выдвинулся Виктор и забрал мяч в руки.

Халк на правом фланге прокинул мяч мимо соперников сильно и упустил его за пределы поля.

Витиньо не позволил Аране по левому флангу продвинуться вперёд.

Заброс Алонсо по центру в штрафную площадь прервал Барбоса.

Эверсон выскочил к линии штрафной площади и смог выбить мяч в ногах Луиса Энрике. Арбитр фола в эпизоде не усмотрел.

Тельо отправился смотреть повторы. Будет ли пенальти?

После просмотра повторов Тельо назначил пенальти в ворота "Атлетико Минейро" за фол Эверсона против Луиса Энрике.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ТЕЛЛЕС!!! Теллес с одиннадцатиметровой отметки сильно низом пробил в правый угол, а Эверсон прыгнул в другую сторону.

Слева прошёл пас в штрафную площадь на Дейверсона, который с девяти метров пробил над дальней "девяткой".

Саварино на правом фланге обыграл соперника, но его навес в штрафную площадь партнёров не нашёл.

"Ботафого" после середины тайма всё чаще стал перебираться на чужую половину поля. Дальние удары неточны.

Халку слева не удалось прорваться в штрафную площадь "Ботафого".

Аолонсо с Араной покомбинировали на левом фланге, но на навес к воротам так никто и не решился.

Батталья в центре поля сбил Жезуса и получил жёлтую карточку.

Удар Халка с тридцати пяти метров пришёлся сзади в голову Барбосе. Защитнику "Ботафого" срочно требуется помощь медиков.

У Фрейтаса слева не прошёл заброс в штрафную площадь на Жезуса.Лянко вверху прервал передачу Марлона.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ЛУИС ЭНРИКЕ!!! Фрейтас слева с линии штрафной площади пробил по воротам. Мяч после двух рикошетов отскочил к Луису Энрике, который с семи метров пробил точно.

24' "Атлетико Минейро" продолжает катать мяч на чужой половине поля. Большое количество поперечных передач к обострениям не приводит.

22' Заброс Халка по центру в штрафную площадь соперники перехватили.

21' Арана на левом фланге получил мяч, но вместо навеса к воротам сделал пас ближнему партнёру.

20' "Ботафого" на своей половине поля выстраивает оборонительные линии, которые сопернику приходится с трудом преодолевать. Особых успехов у "чёрно-белых" нет, несмотря на игру в большинстве.

19' Алонсо слева продвинулся вперёд и очень сильно исполнил заброс к дальней штанге. Мяч улетел за пределы поля.

18' Саварино справа прорвался в штрафную площадь и пробил выше ворот.

16' Лянко по правому флангу прошёл вперёд и в борьбе с соперником упустил мяч за пределы поля.

15' "Атлетико Минейро" постепенно налаживает контроль мяча в центре поля. Позиционные атаки становятся всё более настойчивыми.

14' Арана слева прошёл вперёд и навесил к воротам, где Виктор на выходе забрал мяч в руки.

13' Халк справа с двадцати трёх метров пробил чуть левее центра ворот. Виктор успел сложиться и забрал мяч в руки.

12' "Ботафого" в меньшинстве активно действует на чужой половине поля.

10' После навеса справа Паулиньо сделал скидку в центр штрафной площади на Дейверсона, которому Теллес не позволил нанести удар по воротам.

9' Халк с дальней дистанции пробил в левый угол ворот. Виктор в прыжке смог отбить мяч в сторону.

8' Слева со штрафного последовал навес к воротам. Жезус сыграл на опережение и направил мяч под перекладину, но Эверсон сыграл уверенно.

7' Франко на фланге захватил за шею Жезуса. К требованиям показать карточку арбитр остался глух.

6' Игра возобновилась. "Атлетико Минейро" левым флангом отправилось вперёд.

5' Продолжают Вере оказывать помощь медики. Фаусто продолжит игру.

3' Медики оказывают Вере помощь. У игрока "Атлетико Минейро" рассечение на голове. Нужно остановить кровотечение.

2' УДАЛЕНИЕ!!! Уже на второй минуте "Ботафого" остаётся в меньшинстве. В центральном круге Грегоре ногой ударил по голове Фаусто Веру и завершил своё участие в финальном матче.

2' "Атлетико Минейро" играет в полосатых чёрно-белых футболках и чёрных трусах, "Ботафого" - в белой форме.