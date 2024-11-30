0:2
Перерыв
0'
1' Красная карточкаГрегоре
30' Желтая карточкаБатталья Родриго
0:1
35' ГолЭнрике Луис
0:2
44' ПенальтиТеллес Алекс
45' Желтая карточкаЛянко Войнович
45' Желтая карточкаВера Фаусто
45' Желтая карточкаТеллес Алекс
Ход матча
1'
30'
35'
0:1
44'
0:2
45'
45'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
18
Вера
Фаусто
23
Франко
Алан
12
Виктор
Джон
34
Адриэлсон
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
99
Жезус
Игор
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Рабело ИгорЗащитник
- Защитник
-
44 РубенсПолузащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
17 Гомес ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
Главный тренер: Милито Габриэль
- Основной состав
-
12 Виктор ДжонВратарь
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Жезус ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 КуябаноЗащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
32 матча
34.4%
21.9%
43.7%
11 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
6 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.47
0.73
Среднее время на гол
61
122
Всего голов
37
17
Голов в среднем за матч
2.18
1
Среднее время на гол
41
90
Всего голов
59
28
Голов в среднем за матч
1.84
0.88
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
48
102
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|7
|0.54
|Дейверсон Силва
|4
|0.31
|Скарпа Густаво
|3
|0.23
|Педриньо II
|2
|0.15
|Халк Живанилдо
|1
|0.08
|Батталья Родриго
|1
|0.08
|Арана Гильерме
|1
|0.08
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0.08
|Сантана Алисон
|1
|0.08
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Жуниор
|9
|0.53
|Саварино Джефферсон
|4
|0.24
|Энрике Луис IX
|4
|0.24
|Жезус Игор
|3
|0.18
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.12
|Угу Мигель
|2
|0.12
|Альмада Тьяго
|2
|0.12
|Соарес Франсиско
|1
|0.06
|Джеффиньо
|1
|0.06
|Барбоса Александер
|1
|0.06
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франко Алан
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Халк Живанилдо
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Арана Гильерме
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Эверсон
|1
|0
|Дейверсон Силва
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Лянко Войнович
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Brahian Palacios
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Грегоре
|2
|1
|Понте Матео
|2
|1
|Барбоса Александер
|3
|0
|Виктор Джон
|3
|0
|Энрике Луис IX
|3
|0
|Эрнандес Диего
|1
|1
|Соарес Франсиско
|2
|0
|Че Че
|2
|0
|Жезус Игор
|2
|0
|Дамиан Суарес
|0
|1
|Фернандес Роберто III
|0
|1
|Угу Мигель
|1
|0
|Марсал Фернандо
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Фрейтас Марлон
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Альмада Тьяго
|1
|0
|Алтер Лукас
|1
|0
|Мартинс Матеус
|1
|0
|Куябано
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
5
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
20
Атлетико Минейро
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
25
Голы по времени матча
Забито
15
7
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 10
1
7%
1
14%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
3
20%
3
43%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
11%
61-75
0
0%
6
67%
76-90
Забито
6
21
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
17%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
33%
5
24%
31-45
1
17%
6
29%
46-60
1
17%
4
19%
61-75
1
17%
3
14%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
21
28
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
2
10%
3
11%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
4
19%
5
18%
31-45
3
14%
7
25%
46-60
5
24%
5
18%
61-75
4
19%
6
21%
76-90
Пропущено
8
16
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
1
6%
61-75
2
25%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Жувентуде 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0
Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:1 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Пеньяроль - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
62
33
35
15
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
62
15
17
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
133
66
79
48
313
210
214
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
- 0:2 АТЛ-БОТ
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 5
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико Минейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро
Исход игры
Атлетико Минейро
46.9% (53)
Ничья
23.9% (27)
Ботафого Рио-де-Жанейро
29.2% (33)
Тотал 2.5
Больше
50.98% (52)
Меньше
49.02% (50)
Обе команды забьют
Да
67.65% (69)
Нет
32.35% (33)
Популярный счёт
2:1 Атлетико Минейро
25.7% (29)
1:1 Ничья
15.9% (18)
1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро
15% (17)
1:0 Атлетико Минейро
9.7% (11)
0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро
9.7% (11)
2:0 Атлетико Минейро
5.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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