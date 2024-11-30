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  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Атлетико Минейро
0:2
Перерыв
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
1' Красная карточка
Грегоре
30' Желтая карточка
Батталья Родриго
0:1
35' Гол
Энрике Луис
0:2
44' Пенальти
Теллес Алекс
45' Желтая карточка
Лянко Войнович
45' Желтая карточка
Вера Фаусто
45' Желтая карточка
Теллес Алекс

Ход матча

1'
 
Грегоре
30'
Батталья Родриго
 
35'
0:1
Энрике Луис
44'
0:2
Теллес Алекс
45'
Лянко Войнович
 
45'
Вера Фаусто
 
45'
 
Теллес Алекс
Прогнозы 112
Атлетико Минейро 47.3% (53)
X 24.1% (27)
Ботафого Рио-де-Жанейро 28.6% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико Минейро
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Эверсон
2
Лянко
Войнович
21
Батталья
Родриго
8
Алонсо
Хуниор
6
Скарпа
Густаво
18
Вера
Фаусто
23
Франко
Алан
13
Арана
Гильерме
7
Халк
Живанилдо
9
Дейверсон
Силва
10
Паулиньо
Жозе
12
Виктор
Джон
22
Витиньо
Виктор
II
34
Адриэлсон
20
Барбоса
Александер
13
Теллес
Алекс
17
Фрейтас
Марлон
26
Грегоре
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
18
Альмада
Тьяго
99
Жезус
Игор
Атлетико Минейро
3-4-3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

32 матча

34.4%
21.9%
43.7%
11 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
6 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
КС
2:0
КС
0:1
К
4:2
КБ
2:2
БСА
0:0
БСА
1:0
БСА
1:0
КБ
2:2
КБ
4:2
БСА
2:2
СA
2:3
СA
3:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:0
КБ
2:0
КБ
0:0

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.47
0.73

Среднее время на гол

61
122

Всего голов

37
17

Голов в среднем за матч

2.18
1

Среднее время на гол

41
90

Всего голов

59
28

Голов в среднем за матч

1.84
0.88

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

48
102

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 7 0.54
Дейверсон Силва 4 0.31
Скарпа Густаво 3 0.23
Педриньо II 2 0.15
Халк Живанилдо 1 0.08
Батталья Родриго 1 0.08
Арана Гильерме 1 0.08
Де Лара Фукс Бруно 1 0.08
Сантана Алисон 1 0.08
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 9 0.53
Саварино Джефферсон 4 0.24
Энрике Луис IX 4 0.24
Жезус Игор 3 0.18
Эдуардо Карлос II 2 0.12
Угу Мигель 2 0.12
Альмада Тьяго 2 0.12
Соарес Франсиско 1 0.06
Джеффиньо 1 0.06
Барбоса Александер 1 0.06

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франко Алан 4 0
Варгас Эдуардо 2 0
Халк Живанилдо 2 0
Паулиньо Жозе 2 0
Батталья Родриго 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Арана Гильерме 2 0
Отавио II 2 0
Эверсон 1 0
Дейверсон Силва 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Лянко Войнович 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Вера Фаусто 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Brahian Palacios 1 0
Carlos Amaral 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баштуш Бартоломеу 4 0
Грегоре 2 1
Понте Матео 2 1
Барбоса Александер 3 0
Виктор Джон 3 0
Энрике Луис IX 3 0
Эрнандес Диего 1 1
Соарес Франсиско 2 0
Че Че 2 0
Жезус Игор 2 0
Дамиан Суарес 0 1
Фернандес Роберто III 0 1
Угу Мигель 1 0
Марсал Фернандо 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Фрейтас Марлон 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Альмада Тьяго 1 0
Алтер Лукас 1 0
Мартинс Матеус 1 0
Куябано 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
5
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
20
Атлетико Минейро
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
25

Голы по времени матча

Забито

15
7
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 10
1
7%
1
14%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
3
20%
3
43%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
11%
61-75
0
0%
6
67%
76-90

Забито

6
21
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
17%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
33%
5
24%
31-45
1
17%
6
29%
46-60
1
17%
4
19%
61-75
1
17%
3
14%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

21
28
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
2
10%
3
11%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
4
19%
5
18%
31-45
3
14%
7
25%
46-60
5
24%
5
18%
61-75
4
19%
6
21%
76-90

Пропущено

8
16
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
1
6%
61-75
2
25%
7
44%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Жувентуде 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0
Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:1 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Пеньяроль - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
6
2
3
3
2.5
3
5
1
5
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
5
1.5
1
7
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
13
3
6
6
1.5
7
9
4
8
2.5
3
13
2
10
3.5
2
14
1/8 финала
5 Гремио
7 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Атлетико Минейро
3 Коло-Коло
1 Хуниор
1 Тальерес Кордоба
3 Ривер Плейт
4 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Палмейрас Сан-Паулу
0 Насьональ Монтевидео
2 Сан-Паулу
2 Фламенго
1 Боливар
4 Пеньяроль
1 Стронгест
1/4 финала
1 Флуминенсе
2 Атлетико Минейро
1 Коло-Коло
2 Ривер Плейт
6 Ботафого Рио-де-Жанейро
5 Сан-Паулу
0 Фламенго
1 Пеньяроль
1/2 финала
3 Атлетико Минейро
0 Ривер Плейт
6 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Пеньяроль
Финал
Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Сан-Паулу Кальери Хонатан 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 5
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Атлетико Минейро" (Белу-Оризонти, Бразилия) - "Ботафого" (Рио-де-Жанейро, Бразилия) - 0:2.
  • Угловой
    45'
    Скарпа от углового флага навесил в центр штрафной площади, куда выдвинулся Виктор и забрал мяч в руки.
  • 45'
    Удар Халка с двенадцати метров заблокировали сразу два соперника.
  • Травма, повреждение
    45'
    Помощь медиков понадобилась Телоесу. В два игрока будет недолго преимущество "Атлетико Минейро" на поле.
  • Желтая карточка
    45'
    Неудачно игроки "Ботафого" разыграли штрафной удар. Теллес побежал выбивать мяч у Дейверсона, но ударил его по ногам и получил жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    45'
    Вера на фланге врезал по ногам Теллесу и получил жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    45'
    Лянко у центрального круга руками остановил Жезуса и получил жёлтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    6 минут добавил Тельо в первом тайме.
  • Пенальти
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    ТЕЛЛЕС!!! Теллес с одиннадцатиметровой отметки сильно низом пробил в правый угол, а Эверсон прыгнул в другую сторону.
  • Пенальти!
    42'
    После просмотра повторов Тельо назначил пенальти в ворота "Атлетико Минейро" за фол Эверсона против Луиса Энрике.
  • Видеоповтор
    41'
    Тельо отправился смотреть повторы. Будет ли пенальти?
  • Судья
    40'
    Эверсон выскочил к линии штрафной площади и смог выбить мяч в ногах Луиса Энрике. Арбитр фола в эпизоде не усмотрел.
  • 39'
    Заброс Алонсо по центру в штрафную площадь прервал Барбоса.
  • 38'
    Витиньо не позволил Аране по левому флангу продвинуться вперёд.
  • 37'
    Халк на правом фланге прокинул мяч мимо соперников сильно и упустил его за пределы поля.
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    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ЛУИС ЭНРИКЕ!!! Фрейтас слева с линии штрафной площади пробил по воротам. Мяч после двух рикошетов отскочил к Луису Энрике, который с семи метров пробил точно.
    • 34'
      У Фрейтаса слева не прошёл заброс в штрафную площадь на Жезуса.Лянко вверху прервал передачу Марлона.
    • Травма, повреждение
      32'
      Удар Халка с тридцати пяти метров пришёлся сзади в голову Барбосе. Защитнику "Ботафого" срочно требуется помощь медиков.
    • Желтая карточка
      31'
      Батталья в центре поля сбил Жезуса и получил жёлтую карточку.
    • 30'
      Аолонсо с Араной покомбинировали на левом фланге, но на навес к воротам так никто и не решился.
    • 29'
      Халку слева не удалось прорваться в штрафную площадь "Ботафого".
    • 28'
      "Ботафого" после середины тайма всё чаще стал перебираться на чужую половину поля. Дальние удары неточны.
    • 27'
      Саварино на правом фланге обыграл соперника, но его навес в штрафную площадь партнёров не нашёл.
    • 26'
      Фрейтас слева с восемнадцати метров пробил выше ворот.
    • 25'
      Слева прошёл пас в штрафную площадь на Дейверсона, который с девяти метров пробил над дальней "девяткой".
    • 24'
      "Атлетико Минейро" продолжает катать мяч на чужой половине поля. Большое количество поперечных передач к обострениям не приводит.
    • 22'
      Заброс Халка по центру в штрафную площадь соперники перехватили.
    • 21'
      Арана на левом фланге получил мяч, но вместо навеса к воротам сделал пас ближнему партнёру.
    • 20'
      "Ботафого" на своей половине поля выстраивает оборонительные линии, которые сопернику приходится с трудом преодолевать. Особых успехов у "чёрно-белых" нет, несмотря на игру в большинстве.
    • 19'
      Алонсо слева продвинулся вперёд и очень сильно исполнил заброс к дальней штанге. Мяч улетел за пределы поля.
    • 18'
      Саварино справа прорвался в штрафную площадь и пробил выше ворот.
    • 16'
      Лянко по правому флангу прошёл вперёд и в борьбе с соперником упустил мяч за пределы поля.
    • 15'
      "Атлетико Минейро" постепенно налаживает контроль мяча в центре поля. Позиционные атаки становятся всё более настойчивыми.
    • 14'
      Арана слева прошёл вперёд и навесил к воротам, где Виктор на выходе забрал мяч в руки.
    • Опасный момент
      13'
      Халк справа с двадцати трёх метров пробил чуть левее центра ворот. Виктор успел сложиться и забрал мяч в руки.
    • 12'
      "Ботафого" в меньшинстве активно действует на чужой половине поля.
    • 10'
      После навеса справа Паулиньо сделал скидку в центр штрафной площади на Дейверсона, которому Теллес не позволил нанести удар по воротам.
    • Опасный момент
      9'
      Халк с дальней дистанции пробил в левый угол ворот. Виктор в прыжке смог отбить мяч в сторону.
    • Опасный момент
      8'
      Слева со штрафного последовал навес к воротам. Жезус сыграл на опережение и направил мяч под перекладину, но Эверсон сыграл уверенно.
    • 7'
      Франко на фланге захватил за шею Жезуса. К требованиям показать карточку арбитр остался глух.
    • 6'
      Игра возобновилась. "Атлетико Минейро" левым флангом отправилось вперёд.
    • 5'
      Продолжают Вере оказывать помощь медики. Фаусто продолжит игру.
    • Травма, повреждение
      3'
      Медики оказывают Вере помощь. У игрока "Атлетико Минейро" рассечение на голове. Нужно остановить кровотечение.
    • Красная карточка
      2'
      УДАЛЕНИЕ!!! Уже на второй минуте "Ботафого" остаётся в меньшинстве. В центральном круге Грегоре ногой ударил по голове Фаусто Веру и завершил своё участие в финальном матче.
    • 2'
      "Атлетико Минейро" играет в полосатых чёрно-белых футболках и чёрных трусах, "Ботафого" - в белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Монументале"!
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Теллес Алекс получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Вера Фаусто получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Лянко Войнович получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Г О О О О Л - Теллес Алекс из команды Ботафого Рио-де-Жанейро забивает с точки!
    • 35'
      Г О О О О Л - Энрике Луис IX бьет в цель!
    • 30'
      Батталья Родриго получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      УДАЛЕНИЕ! - Грегоре увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 25.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетико Минейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро

    Исход игры
    Атлетико Минейро
    46.9% (53)
    Ничья
    23.9% (27)
    Ботафого Рио-де-Жанейро
    29.2% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.98% (52)
    Меньше
    49.02% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    67.65% (69)
    Нет
    32.35% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико Минейро
    25.7% (29)
    1:1 Ничья
    15.9% (18)
    1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро
    15% (17)
    1:0 Атлетико Минейро
    9.7% (11)
    0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро
    9.7% (11)
    2:0 Атлетико Минейро
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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