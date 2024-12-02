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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Фенербахче
1:1
Первый тайм: 45+'
Газиантеп
0'
1:0
3' Гол
Айдын Огуз
33' Желтая карточка
Кодро Кенан
1:1
41' Гол
Окереке Давид

Ход матча

3'
Айдын Огуз
(Эн-Несири Юссеф)
1:0
33'
 
Кодро Кенан
41'
1:1
Окереке Давид

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
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Фенербахче
Ничья
Газиантеп
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Все Коэффициенты
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
50
Бекао
Родриго
3
Акайдын
Самет
18
Костич
Филип
5
Юксек
Исмаил
13
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
70
Айдын
Огуз
19
Эн-Несири
Юссеф
1
Диудис
Сократис
4
Кызылдаг
Арда
36
Виана
Бруно
22
М'баката
Салем
20
Н'Диайе
Папа
18
Сореску
Деян
25
Озчичек
Огюн
44
Максим
Александру
77
Окереке
Давид
19
Кодро
Кенан
11
Лунгой
Кристофер
Фенербахче
4-2-3-1
Газиантеп
3-1-4-2

История личных встреч

Фенербахче
Газиантеп

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

К
0:2
С
0:1
С
2:1
С
3:0
С
1:2
С
3:2
С
3:2
С
3:1
С
3:1
С
0:2
С
5:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

3.2
1.67

Среднее время на гол

28
54

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.8

Среднее время на гол

77
112

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.09
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

43
70

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Душан 7 (3) 0.54
Джеко Эдин 7 (2) 0.54
Фред Сантос 4 0.31
Сен-Максимен Аллан 3 0.23
Эн-Несири Юссеф 3 0.23
Айдын Огуз 3 0.23
Амрабат Софьян 2 0.15
Шиманьски Себастьян 1 0.08
Костич Филип 1 0.08
Акайдын Самет 1 0.08
Кавечи Ирфан 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 5 (1) 0.38
Окереке Давид 3 0.23
Максим Александру 2 (1) 0.15
Козловски Кацпер 2 0.15
Лунгой Кристофер 2 0.15
Соялп Фуркан 1 0.08
Саборит Энрик 1 0.08
Эрсой Эртугрул 1 0.08
Кодро Кенан 1 0.08
Ташдемир Эмре 1 0.08
Н'Диайе Папа 0 0
Виана Бруно 0 0
Эскихеллач Мустафа 0 0
Каракаш Илькер 0 0
Озчичек Огюн 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александер 3 0
Фред Сантос 3 0
Остерволде Джейден 3 0
Амрабат Софьян 2 0
Яндаш Мерт Хакан 2 0
Акайдын Самет 2 0
Жозе Моуринью 2 0
Джеко Эдин 1 0
Костич Филип 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Шиманьски Себастьян 1 0
Бекао Родриго 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козловски Кацпер 6 0
Саборит Энрик 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Н'Диайе Папа 3 0
Добен Квентин 1 1
Виана Бруно 1 1
Максим Александру 2 0
Кодро Кенан 2 0
Мандуки Сириль 2 0
Сореску Деян 2 0
Лунгой Кристофер 2 0
Дервисоглу Халил 2 0
Инан Селчук 1 0
Диудис Сократис 1 0
Соялп Фуркан 1 0
Ташдемир Эмре 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Артан Омюрджан 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Газиантеп
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
8
Фенербахче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Газиантеп
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

21
9
Фенербахче
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Газиантеп
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

23
17

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
4
44%
76-90

Пропущено

2
14
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
1
50%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
50%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

21
9
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
5
24%
1
11%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
24%
2
22%
61-75
3
14%
4
44%
76-90

Пропущено

9
4
0 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

33
18
16 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
4
12%
1
6%
1-15
5
15%
4
22%
16-30
7
21%
3
17%
31-45
4
12%
0
0%
46-60
8
24%
2
11%
61-75
5
15%
8
44%
76-90

Пропущено

11
18
1 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
5
28%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
36%
1
6%
46-60
3
27%
3
17%
61-75
3
27%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Славия Прага - Фенербахче 1:2 Кайсериспор - Фенербахче 2:6 Фенербахче - Зенит 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:0
АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1
Газиантеп
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Газиантеп - Истанбул Башакшехир 3:0 Хатайспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Гёзтепе 2:1 Газиантеп - Коньяспор 3:1
Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1

Результаты матчей

Фенербахче
Газиантеп

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
3
2
3
2.5
2
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
2.5
Больше Меньше
2
5
3.5
2
5
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
6
6
5
7
2.5
2
10
3
9
3.5
2
10
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 11 2 0 35 - 13 35
2.
Фенербахче
 1:1 Заявка 13 9 3 1 34 - 12 30
3.
Самсунспор
 Заявка 14 9 2 3 29 - 14 29
4.
Эюпспор
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
5.
Бешикташ
 1:1 Заявка 13 6 4 3 22 - 15 22
6.
Гёзтепе
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
7.
Ризеспор
 Заявка 13 6 1 6 15 - 20 19
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
9.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 22 18
10.
Коньяспор
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
11.
Антальяспор
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
12.
Газиантеп
 1:1 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
13.
Трабзонспор
 Заявка 13 3 6 4 18 - 16 15
14.
Касымпаша
 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
15.
Аланьяспор
 Заявка 13 3 5 5 12 - 16 14
16.
Кайсериспор
 Заявка 13 2 6 5 13 - 25 12
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 1:1 Заявка 13 1 5 7 12 - 20 8
19.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 2 11 9 - 31 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 2 0 21 - 10 20
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
4.
Фенербахче
 1:1 Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
7.
Бешикташ
 1:1 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
9.
Трабзонспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
10.
Газиантеп
 1:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
11.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12.
Ризеспор
 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
15.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
16.
Хатайспор
 1:1 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 0 7 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1:1 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Бешикташ
 1:1 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
6.
Эюпспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
7.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
8.
Кайсериспор
 Заявка 7 2 3 2 6 - 10 9
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
10.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
13.
Гёзтепе
 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
14.
Газиантеп
 1:1 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18.
Хатайспор
 1:1 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 8 (1)
Трабзонспор Банза Симон 8
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 6
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 5
Галатасарай Санчес Давинсон 5
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Фенербахче
Ничья
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