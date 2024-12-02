Тур: 14. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
3:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолАйдын Огуз
33' Желтая карточкаКодро Кенан
1:1
41' ГолОкереке Давид
72' Желтая карточкаАкайдын Самет
2:1
78' ГолБекао Родриго
86' Желтая карточкаИнан Селчук
87' Желтая карточкаМюлдюр Мерт
88' Желтая карточкаВиана Бруно
3:1
90' ГолДжеко Эдин
90' Желтая карточкаШиманьски Себастьян
90' Желтая карточкаЮксек Исмаил
90'+8
Ход матча
3'
1:0
33'
41'
1:1
72'
78'
2:1
86'
87'
88'
90'
3:1
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
17 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
18
Костич
Филип
13
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
70
Айдын
Огуз
36
Виана
Бруно
20
Н'Диайе
Папа
18
Сореску
Деян
25
Озчичек
Огюн
19
Кодро
Кенан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Костич ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
13 Фред СантосПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
-
70 Айдын ОгузПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Тосун ДженкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
36 Виана БруноЗащитник
- Защитник
-
20 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
-
25 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мирза КиханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
История личных встреч
Фенербахче
Газиантеп
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
3.2
1.67
Среднее время на гол
28
54
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.8
Среднее время на гол
77
112
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.09
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
43
70
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|8 (2)
|0.62
|Тадич Душан
|7 (3)
|0.54
|Фред Сантос
|4
|0.31
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0.23
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0.23
|Айдын Огуз
|3
|0.23
|Амрабат Софьян
|2
|0.15
|Шиманьски Себастьян
|1
|0.08
|Костич Филип
|1
|0.08
|Акайдын Самет
|1
|0.08
|Бекао Родриго
|1
|0.08
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|5 (1)
|0.38
|Окереке Давид
|3
|0.23
|Максим Александру
|2 (1)
|0.15
|Козловски Кацпер
|2
|0.15
|Лунгой Кристофер
|2
|0.15
|Соялп Фуркан
|1
|0.08
|Саборит Энрик
|1
|0.08
|Эрсой Эртугрул
|1
|0.08
|Кодро Кенан
|1
|0.08
|Ташдемир Эмре
|1
|0.08
|Н'Диайе Папа
|0
|0
|Виана Бруно
|0
|0
|Эскихеллач Мустафа
|0
|0
|Каракаш Илькер
|0
|0
|Озчичек Огюн
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александер
|3
|0
|Фред Сантос
|3
|0
|Акайдын Самет
|3
|0
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|Жозе Моуринью
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козловски Кацпер
|6
|0
|Виана Бруно
|2
|1
|Саборит Энрик
|3
|0
|Эрсой Эртугрул
|3
|0
|Н'Диайе Папа
|3
|0
|Добен Квентин
|1
|1
|Инан Селчук
|2
|0
|Максим Александру
|2
|0
|Кодро Кенан
|2
|0
|Мандуки Сириль
|2
|0
|Сореску Деян
|2
|0
|Лунгой Кристофер
|2
|0
|Дервисоглу Халил
|2
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Соялп Фуркан
|1
|0
|Ташдемир Эмре
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Артан Омюрджан
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Газиантеп
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
9
Фенербахче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Газиантеп
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
21
9
Фенербахче
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Газиантеп
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
23
18
Голы по времени матча
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
4
40%
76-90
Пропущено
3
17
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
4
24%
1-15
1
33%
2
12%
16-30
1
33%
2
12%
31-45
1
33%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
6
35%
76-90
Забито
21
9
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
5
24%
1
11%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
24%
2
22%
61-75
3
14%
4
44%
76-90
Пропущено
9
4
0 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
36
19
17 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
5
14%
1
5%
1-15
5
14%
4
21%
16-30
7
19%
4
21%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
8
22%
2
11%
61-75
7
19%
8
42%
76-90
Пропущено
12
21
2 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
6
29%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
4
33%
1
5%
46-60
3
25%
3
14%
61-75
3
25%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Славия Прага - Фенербахче 1:2 Кайсериспор - Фенербахче 2:6 Фенербахче - Зенит 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:0
АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1
Газиантеп
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Газиантеп - Истанбул Башакшехир 3:0 Хатайспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Гёзтепе 2:1 Газиантеп - Коньяспор 3:1
Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1
Результаты матчей
Фенербахче
Газиантеп
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
3:1
3 раза 43%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
67
67
211
310
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|35 - 13
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|36 - 12
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 14
|29
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 20
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 21
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 16
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 16
|14
|16.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 21
|11
|18.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 20
|8
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|9 - 31
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|21 - 10
|20
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 7
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 10
|9
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|9
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|8 (1)
|Трабзонспор
|Банза Симон
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (5)
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|5
|Галатасарай
|Санчес Давинсон
|5