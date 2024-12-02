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  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 12.
АПОЭЛ
0:1
Перерыв
Арис Лимасол
0'
36' Желтая карточка
Alex Opoku Sarfo
0:1
41' Гол
Гомис Янник

Ход матча

36'
 
Alex Opoku Sarfo
41'
0:1
Гомис Янник
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Ничья
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АПОЭЛ
Арис Лимасол

История личных встреч

АПОЭЛ
Арис Лимасол

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

23 матча

60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
4:3
ПД
0:0
К
4:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
5:2
ПД
0:0
ПД
5:0
ПД
0:3
К
1:3
К
1:1
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
1:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

2.42
1.45

Среднее время на гол

37
61

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.73
0.92

Среднее время на гол

123
98

Всего голов

37
27

Голов в среднем за матч

1.61
1.17

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

55
76

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 5 (1) 0.42
Маркиньос XXIII 4 0.33
Дражич Стефан 3 (1) 0.25
Шебаке Иссам 2 0.17
Корбу Мариус 2 0.17
Пицци Луиш 2 (1) 0.17
Техера Серхио 1 0.08
Лайфис Константинос 1 0.08
Донис Анастасиос 1 0.08
Сарфо Кингсли 1 0.08
Кинтилья Хави 1 0.08
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квилитая Георгий 5 (2) 0.42
Zakaria Sawo 3 0.25
Моннор Джейден 3 0.25
Кокорин Александр 2 0.17
Гомис Янник 2 0.17
Маямбела Михлали 1 0.08
Кажу 1 0.08
Бенгтссон Лео 1 0.08
Струски Кароль 1 0.08
Николич Велько 1 0.08

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 3 0
Пицци Луиш 2 0
Костадинов Георги 2 0
Лайфис Константинос 2 0
Маркиньос XXIII 2 0
Абанья Дэвид 2 0
Петрович Радосав 0 1
Эль-Араби Юссеф 1 0
Сушич Матео 1 0
Двали Лаша 1 0
Дражич Стефан 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Кинтилья Хави 1 0
Сациас Яннис 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 3 1
Бенгтссон Лео 4 0
Гомис Янник 3 0
Струски Кароль 3 0
Урошевич Слободан 1 1
Николич Велько 2 0
Моннор Джейден 2 0
Сане Мамаду 2 0
Alex Opoku Sarfo 2 0
Голдсон Коннор 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Коррейя Андерсон 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Маямбела Михлали 1 0
Кажу 1 0
Семеду Эди 1 0
Матысик Милош 1 0
Dennis Gaustad 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Арис Лимасол
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1
АПОЭЛ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Арис Лимасол
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

12
8
АПОЭЛ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Арис Лимасол
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
10%
3
25%
1-15
3
30%
3
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

23
20
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
1
4%
5
25%
1-15
4
17%
6
30%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
6
26%
5
25%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мольде - АПОЭЛ 0:1 Пафос - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Фиорентина 2:1
АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Анортосис 3:0 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:0 АСИЛ Лыси - Арис Лимасол 1:6
Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3

Результаты матчей

АПОЭЛ
Арис Лимасол

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
4
2
3
2
2.5
3
3
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
6
4
1.5
7
4
5
5
2.5
4
7
3
7
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 0:0 11 9 2 0 24 - 6 29
2.
Арис Лимасол
 1:0 12 9 2 1 21 - 6 29
3.
АЕК Ларнака
 12 7 3 2 19 - 9 24
4.
Омония Никосия
 0:0 12 7 2 3 25 - 14 23
5.
АПОЭЛ
 0:1 12 6 2 4 23 - 8 20
6.
Аполлон
 0:0 11 4 3 4 12 - 12 15
7.
Анортосис
 12 4 3 5 13 - 17 15
8.
АЕЛ Лимасол
 11 4 2 5 15 - 19 14
9.
Этникос Ахна
 12 3 5 4 20 - 24 14
10.
Омония Арадиппу
 11 3 3 5 9 - 17 12
11.
Кармиотисса
 12 2 4 6 13 - 26 10
12.
Эносис
 12 2 3 7 7 - 17 9
13.
Неа Саламина
 12 2 1 9 12 - 26 7
14.
Омония 29-го Мая
 12 1 3 8 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 0:0 6 4 2 0 14 - 3 14
2.
Арис Лимасол
 1:0 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Омония Никосия
 0:0 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Анортосис
 5 4 0 1 9 - 5 12
5.
АЕК Ларнака
 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
АПОЭЛ
 0:1 6 3 0 3 10 - 6 9
7.
Аполлон
 0:0 6 2 2 2 8 - 6 8
8.
АЕЛ Лимасол
 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Кармиотисса
 7 1 3 3 9 - 16 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 9 5
11.
Омония Арадиппу
 7 1 2 4 5 - 15 5
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 4 - 9 3
13.
Эносис
 7 0 3 4 2 - 10 3
14.
Омония 29-го Мая
 7 0 1 6 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 1:0 7 5 1 1 13 - 5 16
2.
Пафос
 0:0 5 5 0 0 10 - 3 15
3.
АЕК Ларнака
 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
АПОЭЛ
 0:1 6 3 2 1 13 - 2 11
5.
Омония Никосия
 0:0 6 3 1 2 14 - 10 10
6.
Этникос Ахна
 7 2 3 2 12 - 15 9
7.
Омония Арадиппу
 4 2 1 1 4 - 2 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
АЕЛ Лимасол
 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Эносис
 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Омония 29-го Мая
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Кармиотисса
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Неа Саламина
 7 1 1 5 8 - 17 4
14.
Анортосис
 7 0 3 4 4 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 6
Пафос Жайро 6
Анортосис Лопеш Рафаэл 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Весь список

Топ нарушителей
Этникос Ахна Офори Ричард 1 5
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 6
Кармиотисса Думбия Абубакар 6
Весь список
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    Г О О О О Л - Гомис Янник бьет в цель!
  • 36'
    Алекс Опоку Сарфо получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Арис Лимасол
3.00
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3.35
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3.48
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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АПОЭЛ
Арис Лимасол
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