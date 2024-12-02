Тур: 12.
1:2
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаAlex Opoku Sarfo
0:1
42' ГолГомис Янник
1:1
54' ГолПицци Луиш
58' Желтая карточкаМоннор Джейден
67' Желтая карточкаСтруски Кароль
78' Желтая карточкаБенгтссон Лео
1:2
90' ГолНиколич Велько
90'+8
Ход матча
36'
42'
0:1
54'
1:1
58'
67'
78'
90'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.88 Обе забьют (да)
-
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
-
17 Абанья ДэвидПолузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
43 Lautaro Cano
-
-
Главный тренер: Хименес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Mislav Zadro
-
-
-
27 Zakaria Sawo
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
АПОЭЛ
Арис Лимасол
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
23 матча
60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
2.42
1.45
Среднее время на гол
37
61
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.73
0.92
Среднее время на гол
123
98
Всего голов
37
27
Голов в среднем за матч
1.61
1.17
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
55
76
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|5 (1)
|0.42
|Маркиньос XXIII
|4
|0.33
|Пицци Луиш
|3 (1)
|0.25
|Дражич Стефан
|3 (1)
|0.25
|Шебаке Иссам
|2
|0.17
|Корбу Мариус
|2
|0.17
|Техера Серхио
|1
|0.08
|Лайфис Константинос
|1
|0.08
|Донис Анастасиос
|1
|0.08
|Сарфо Кингсли
|1
|0.08
|Кинтилья Хави
|1
|0.08
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квилитая Георгий
|5 (2)
|0.42
|Гомис Янник
|3
|0.25
|Zakaria Sawo
|3
|0.25
|Моннор Джейден
|3
|0.25
|Кокорин Александр
|2
|0.17
|Николич Велько
|2
|0.17
|Маямбела Михлали
|1
|0.08
|Кажу
|1
|0.08
|Бенгтссон Лео
|1
|0.08
|Струски Кароль
|1
|0.08
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|3
|0
|Пицци Луиш
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Маркиньос XXIII
|2
|0
|Абанья Дэвид
|2
|0
|Петрович Радосав
|0
|1
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Дражич Стефан
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Кинтилья Хави
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенгтссон Лео
|5
|0
|Яго Стив
|3
|1
|Струски Кароль
|4
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Моннор Джейден
|3
|0
|Alex Opoku Sarfo
|3
|0
|Урошевич Слободан
|1
|1
|Николич Велько
|2
|0
|Сане Мамаду
|2
|0
|Голдсон Коннор
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Коррейя Андерсон
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Маямбела Михлали
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Семеду Эди
|1
|0
|Матысик Милош
|1
|0
|Dennis Gaustad
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Арис Лимасол
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
1
АПОЭЛ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Арис Лимасол
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
12
8
АПОЭЛ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Арис Лимасол
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
14
9
Голы по времени матча
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
1
9%
3
21%
1-15
3
27%
3
21%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
4
29%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
24
22
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
1
4%
5
23%
1-15
4
17%
6
27%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
6
25%
6
27%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мольде - АПОЭЛ 0:1 Пафос - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Фиорентина 2:1
АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Анортосис 3:0 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:0 АСИЛ Лыси - Арис Лимасол 1:6
Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3
Результаты матчей
АПОЭЛ
Арис Лимасол
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:3
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
32
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
61
32
52
32
34
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
65
84
56
48
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|22 - 7
|29
|2.
|11
|9
|1
|1
|24 - 7
|28
|3.
|12
|8
|1
|3
|26 - 14
|25
|4.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|5.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|24 - 9
|20
|6.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|15 - 19
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|20 - 24
|14
|10.
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|11.
|12
|2
|4
|6
|13 - 26
|10
|12.
|12
|2
|3
|7
|7 - 17
|9
|13.
|12
|2
|1
|9
|12 - 26
|7
|14.
|12
|1
|3
|8
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|0:0
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|12.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|7
|0
|3
|4
|2 - 10
|3
|14.
|7
|0
|1
|6
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|5.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|13 - 2
|11
|6.
|7
|2
|3
|2
|12 - 15
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|14.
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|6
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|6