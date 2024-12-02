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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 12.
АПОЭЛ
1:2
Конец матча
Арис Лимасол
0'
36' Желтая карточка
Alex Opoku Sarfo
0:1
42' Гол
Гомис Янник
1:1
54' Гол
Пицци Луиш
58' Желтая карточка
Моннор Джейден
67' Желтая карточка
Струски Кароль
78' Желтая карточка
Бенгтссон Лео
1:2
90' Гол
Николич Велько
90'+8
АПОЭЛ
Арис Лимасол

История личных встреч

АПОЭЛ
Арис Лимасол

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

23 матча

60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
4:3
ПД
0:0
К
4:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
5:2
ПД
0:0
ПД
5:0
ПД
0:3
К
1:3
К
1:1
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
1:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

2.42
1.45

Среднее время на гол

37
61

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.73
0.92

Среднее время на гол

123
98

Всего голов

37
27

Голов в среднем за матч

1.61
1.17

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

55
76

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 5 (1) 0.42
Маркиньос XXIII 4 0.33
Пицци Луиш 3 (1) 0.25
Дражич Стефан 3 (1) 0.25
Шебаке Иссам 2 0.17
Корбу Мариус 2 0.17
Техера Серхио 1 0.08
Лайфис Константинос 1 0.08
Донис Анастасиос 1 0.08
Сарфо Кингсли 1 0.08
Кинтилья Хави 1 0.08
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квилитая Георгий 5 (2) 0.42
Гомис Янник 3 0.25
Zakaria Sawo 3 0.25
Моннор Джейден 3 0.25
Кокорин Александр 2 0.17
Николич Велько 2 0.17
Маямбела Михлали 1 0.08
Кажу 1 0.08
Бенгтссон Лео 1 0.08
Струски Кароль 1 0.08

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 3 0
Пицци Луиш 2 0
Костадинов Георги 2 0
Лайфис Константинос 2 0
Маркиньос XXIII 2 0
Абанья Дэвид 2 0
Петрович Радосав 0 1
Эль-Араби Юссеф 1 0
Сушич Матео 1 0
Двали Лаша 1 0
Дражич Стефан 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Кинтилья Хави 1 0
Сациас Яннис 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенгтссон Лео 5 0
Яго Стив 3 1
Струски Кароль 4 0
Гомис Янник 3 0
Моннор Джейден 3 0
Alex Opoku Sarfo 3 0
Урошевич Слободан 1 1
Николич Велько 2 0
Сане Мамаду 2 0
Голдсон Коннор 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Коррейя Андерсон 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Маямбела Михлали 1 0
Кажу 1 0
Семеду Эди 1 0
Матысик Милош 1 0
Dennis Gaustad 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Арис Лимасол
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
1
АПОЭЛ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Арис Лимасол
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

12
8
АПОЭЛ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Арис Лимасол
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

14
9

Голы по времени матча

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
1
9%
3
21%
1-15
3
27%
3
21%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
4
29%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

24
22
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
1
4%
5
23%
1-15
4
17%
6
27%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
6
25%
6
27%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мольде - АПОЭЛ 0:1 Пафос - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Фиорентина 2:1
АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Анортосис 3:0 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:0 АСИЛ Лыси - Арис Лимасол 1:6
Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3

Результаты матчей

АПОЭЛ
Арис Лимасол

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:3
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
3
2
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
2
1.5
5
2
3
2
2.5
3
4
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
6
5
1.5
8
4
5
6
2.5
4
8
3
8
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 12 9 2 1 22 - 7 29
2.
Пафос
 11 9 1 1 24 - 7 28
3.
Омония Никосия
 12 8 1 3 26 - 14 25
4.
АЕК Ларнака
 12 7 3 2 19 - 9 24
5.
АПОЭЛ
 0:0 12 6 2 4 24 - 9 20
6.
Аполлон
 0:0 11 4 3 4 12 - 12 15
7.
Анортосис
 12 4 3 5 13 - 17 15
8.
АЕЛ Лимасол
 11 4 2 5 15 - 19 14
9.
Этникос Ахна
 12 3 5 4 20 - 24 14
10.
Омония Арадиппу
 11 3 3 5 9 - 17 12
11.
Кармиотисса
 12 2 4 6 13 - 26 10
12.
Эносис
 12 2 3 7 7 - 17 9
13.
Неа Саламина
 12 2 1 9 12 - 26 7
14.
Омония 29-го Мая
 12 1 3 8 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Пафос
 6 4 1 1 14 - 4 13
3.
Омония Никосия
 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Анортосис
 5 4 0 1 9 - 5 12
5.
АЕК Ларнака
 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 0 3 11 - 7 9
7.
Аполлон
 0:0 6 2 2 2 8 - 6 8
8.
АЕЛ Лимасол
 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Кармиотисса
 7 1 3 3 9 - 16 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 9 5
11.
Омония Арадиппу
 7 1 2 4 5 - 15 5
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 4 - 9 3
13.
Эносис
 7 0 3 4 2 - 10 3
14.
Омония 29-го Мая
 7 0 1 6 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 14 - 6 16
2.
Пафос
 5 5 0 0 10 - 3 15
3.
АЕК Ларнака
 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Омония Никосия
 6 4 0 2 15 - 10 12
5.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 2 1 13 - 2 11
6.
Этникос Ахна
 7 2 3 2 12 - 15 9
7.
Омония Арадиппу
 4 2 1 1 4 - 2 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
АЕЛ Лимасол
 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Эносис
 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Омония 29-го Мая
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Кармиотисса
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Неа Саламина
 7 1 1 5 8 - 17 4
14.
Анортосис
 7 0 3 4 4 - 12 3
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Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 6
Пафос Жайро 6
Анортосис Лопеш Рафаэл 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
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Топ нарушителей
Этникос Ахна Офори Ричард 1 5
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 6
Кармиотисса Думбия Абубакар 6
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      Алекс Опоку Сарфо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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