Тур: 12.
0:1
Конец матча
0'
65' Желтая карточкаЖайро
71' Желтая карточкаДрагомир Влад
72' Желтая карточкаСемедо Вилли
82' Желтая карточкаКоррея Жоау
90' Желтая карточкаЛюккассен Деррик
90' Желтая карточкаТанкович Муамер
90' Желтая карточкаГольдар Давид
0:1
90' ГолЙоветич Стеван
90'+8
Ход матча
65'
71'
72'
76'
82'
90'
90'
90'
90'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
7 БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроНападающий
-
11 Жажа КоэльоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
Главный тренер: Карседо Хуан Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
-
75 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Симич ВелькоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
-
99 Саиду АлиуПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Пафос
Омония Никосия
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.27
1
Среднее время на гол
71
90
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.81
1.47
Среднее время на гол
49
61
Всего голов
48
38
Голов в среднем за матч
1.55
1.23
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
58
73
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|6
|0.55
|Силва Андерсон
|4
|0.36
|Гольдар Давид
|3
|0.27
|Жажа Коэльо
|2
|0.18
|Танкович Муамер
|2
|0.18
|Коррея Жоау
|2
|0.18
|Шуньич Иван
|2
|0.18
|Драгомир Влад
|2
|0.18
|Родригеш Педру
|1
|0.09
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|6
|0.5
|Саиду Алиу
|5
|0.42
|Какулис Андроникос
|3
|0.25
|Эвандро Коста
|2
|0.17
|Семедо Вилли
|2
|0.17
|Кулибали Сену
|2
|0.17
|Йоветич Стеван
|2 (1)
|0.17
|Кусулос Янис
|1
|0.08
|Харалампус Харалампос
|1
|0.08
|Мусяловски Матеуш
|1
|0.08
|Эракович Новица
|1 (1)
|0.08
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Люккассен Деррик
|4
|0
|Танкович Муамер
|3
|0
|Жажа Коэльо
|2
|0
|Сильва Хонатан
|2
|0
|Гольдар Давид
|2
|0
|Жайро
|2
|0
|Коррея Жоау
|2
|0
|Шуньич Иван
|2
|0
|Нател Лео
|2
|0
|Драгомир Влад
|2
|0
|Кина Домингуш
|2
|0
|Наме Мустафа
|2
|0
|Силва Андерсон
|2
|0
|Бруно V
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кусулос Янис
|4
|0
|Лойзу Лойзос
|2
|1
|Дионку Альфа
|3
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Марич Матео
|2
|0
|Кулибали Сену
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|0
|1
|Симич Велько
|1
|0
|Эвандро Коста
|1
|0
|Ацили Омер
|1
|0
|Хаммас Амин
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Мусяловски Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Омония Никосия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
1
0
Пафос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Омония Никосия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
10
11
Пафос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Омония Никосия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
2
14%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
1
7%
6
40%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
25%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
24
26
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
2
8%
1
4%
1-15
2
8%
6
23%
16-30
4
17%
3
12%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
7
29%
29%
4
15%
61-75
5
21%
9
35%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
29%
1
7%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
2
29%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Фиорентина - Пафос 3:2 Пафос - АПОЭЛ 2:1 Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - Астана 1:0
Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Пафос - Хайденхайм 0:1 Пафос - Кармиотисса 4:0 Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1
Омония Никосия
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Омония Никосия - Легия 0:3 Омония Никосия - Аполлон 3:1 Омония Арадиппу - Омония Никосия 3:5 Гент - Омония Никосия 1:0
Омония Никосия - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - Омония Никосия 2:6 Хартс - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2
Результаты матчей
Пафос
Омония Никосия
Точный счет
4:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Пафос
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
33
33
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
93
83
66
47
66
29
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|22 - 7
|29
|2.
|11
|9
|1
|1
|24 - 7
|28
|3.
|12
|8
|1
|3
|26 - 14
|25
|4.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|5.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|24 - 9
|20
|6.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|15 - 19
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|20 - 24
|14
|10.
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|11.
|12
|2
|4
|6
|13 - 26
|10
|12.
|12
|2
|3
|7
|7 - 17
|9
|13.
|12
|2
|1
|9
|12 - 26
|7
|14.
|12
|1
|3
|8
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|0:0
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|12.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|7
|0
|3
|4
|2 - 10
|3
|14.
|7
|0
|1
|6
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|5.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|13 - 2
|11
|6.
|7
|2
|3
|2
|12 - 15
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|14.
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|6
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|6