  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 12.
Пафос
0:1
Конец матча
Омония Никосия
0'
65' Желтая карточка
Жайро
71' Желтая карточка
Драгомир Влад
72' Желтая карточка
Семедо Вилли
82' Желтая карточка
Коррея Жоау
90' Желтая карточка
Люккассен Деррик
90' Желтая карточка
Танкович Муамер
90' Желтая карточка
Гольдар Давид
0:1
90' Гол
Йоветич Стеван
90'+8
Пафос
Омония Никосия

История личных встреч

Пафос
Омония Никосия

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

К
0:3
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
0:1
К
3:1
К
1:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:4
ПД
3:0
ПД
2:1
К
0:4
К
4:0
ПД
2:1
ПД
6:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
2:3

Голы

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.27
1

Среднее время на гол

71
90

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.81
1.47

Среднее время на гол

49
61

Всего голов

48
38

Голов в среднем за матч

1.55
1.23

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

58
73

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 6 0.55
Силва Андерсон 4 0.36
Гольдар Давид 3 0.27
Жажа Коэльо 2 0.18
Танкович Муамер 2 0.18
Коррея Жоау 2 0.18
Шуньич Иван 2 0.18
Драгомир Влад 2 0.18
Родригеш Педру 1 0.09
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 6 0.5
Саиду Алиу 5 0.42
Какулис Андроникос 3 0.25
Эвандро Коста 2 0.17
Семедо Вилли 2 0.17
Кулибали Сену 2 0.17
Йоветич Стеван 2 (1) 0.17
Кусулос Янис 1 0.08
Харалампус Харалампос 1 0.08
Мусяловски Матеуш 1 0.08
Эракович Новица 1 (1) 0.08

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люккассен Деррик 4 0
Танкович Муамер 3 0
Жажа Коэльо 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Гольдар Давид 2 0
Жайро 2 0
Коррея Жоау 2 0
Шуньич Иван 2 0
Нател Лео 2 0
Драгомир Влад 2 0
Кина Домингуш 2 0
Наме Мустафа 2 0
Силва Андерсон 2 0
Бруно V 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кусулос Янис 4 0
Лойзу Лойзос 2 1
Дионку Альфа 3 0
Масурас Яннис 2 0
Марич Матео 2 0
Кулибали Сену 2 0
Стемпиньски Мариуш 0 1
Симич Велько 1 0
Эвандро Коста 1 0
Ацили Омер 1 0
Хаммас Амин 1 0
Семедо Вилли 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Панайоту Николас 1 0
Эракович Новица 1 0
Харалампус Харалампос 1 0
Кицос Фотис 1 0
Мусяловски Матеуш 1 0

Результаты матчей

Пафос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Омония Никосия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

1
0
Пафос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Омония Никосия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

10
11
Пафос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Омония Никосия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
2
14%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
1
7%
6
40%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
25%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

24
26
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
2
8%
1
4%
1-15
2
8%
6
23%
16-30
4
17%
3
12%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
7
29%
29%
4
15%
61-75
5
21%
9
35%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
29%
1
7%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
2
29%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Фиорентина - Пафос 3:2 Пафос - АПОЭЛ 2:1 Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - Астана 1:0
Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Пафос - Хайденхайм 0:1 Пафос - Кармиотисса 4:0 Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1
Омония Никосия
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Омония Никосия - Легия 0:3 Омония Никосия - Аполлон 3:1 Омония Арадиппу - Омония Никосия 3:5 Гент - Омония Никосия 1:0
Омония Никосия - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - Омония Никосия 2:6 Хартс - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2

Результаты матчей

Пафос
Омония Никосия

Точный счет

4:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Пафос
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
3
3
3
3
2.5
3
3
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
3
1
4
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
8
3
1.5
6
6
4
7
2.5
6
6
2
9
3.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 12 9 2 1 22 - 7 29
2.
Пафос
 11 9 1 1 24 - 7 28
3.
Омония Никосия
 12 8 1 3 26 - 14 25
4.
АЕК Ларнака
 12 7 3 2 19 - 9 24
5.
АПОЭЛ
 0:0 12 6 2 4 24 - 9 20
6.
Аполлон
 0:0 11 4 3 4 12 - 12 15
7.
Анортосис
 12 4 3 5 13 - 17 15
8.
АЕЛ Лимасол
 11 4 2 5 15 - 19 14
9.
Этникос Ахна
 12 3 5 4 20 - 24 14
10.
Омония Арадиппу
 11 3 3 5 9 - 17 12
11.
Кармиотисса
 12 2 4 6 13 - 26 10
12.
Эносис
 12 2 3 7 7 - 17 9
13.
Неа Саламина
 12 2 1 9 12 - 26 7
14.
Омония 29-го Мая
 12 1 3 8 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Пафос
 6 4 1 1 14 - 4 13
3.
Омония Никосия
 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Анортосис
 5 4 0 1 9 - 5 12
5.
АЕК Ларнака
 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 0 3 11 - 7 9
7.
Аполлон
 0:0 6 2 2 2 8 - 6 8
8.
АЕЛ Лимасол
 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Кармиотисса
 7 1 3 3 9 - 16 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 9 5
11.
Омония Арадиппу
 7 1 2 4 5 - 15 5
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 4 - 9 3
13.
Эносис
 7 0 3 4 2 - 10 3
14.
Омония 29-го Мая
 7 0 1 6 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 14 - 6 16
2.
Пафос
 5 5 0 0 10 - 3 15
3.
АЕК Ларнака
 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Омония Никосия
 6 4 0 2 15 - 10 12
5.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 2 1 13 - 2 11
6.
Этникос Ахна
 7 2 3 2 12 - 15 9
7.
Омония Арадиппу
 4 2 1 1 4 - 2 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
АЕЛ Лимасол
 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Эносис
 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Омония 29-го Мая
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Кармиотисса
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Неа Саламина
 7 1 1 5 8 - 17 4
14.
Анортосис
 7 0 3 4 4 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 6
Пафос Жайро 6
Анортосис Лопеш Рафаэл 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Весь список

Топ нарушителей
Этникос Ахна Офори Ричард 1 5
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 6
Кармиотисса Думбия Абубакар 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 65'
      Жайро получил желтую карточку от судьи
    • 60'
      Жажа Коэльо уходит с поля. Кина Домингуш выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Пафос 0:1 Омония Никосия онлайн

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