Тур: 14. Стадион: Новый стадион Хатая.
0'
1:0
29' ГолСаглам Геркем
1:1
41' ГолИммобиле Чиро
43' Желтая карточкаКардешлер Эрдже
44' Желтая карточкаПедру Руй
Ход матча
29'
1:0
41'
1:1
43'
44'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
17
Дьяк
Ламин
34
Гюнок
Мерт
27
Силва
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Мариу ЖоауПолузащитник
-
73 Н'Дур ШерПолузащитник
-
77 Келес ДжанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сердар Топрактепе
История личных встреч
Хатайспор
Бешикташ
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
3.25
1.25
Среднее время на гол
27
72
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
2.38
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
37
90
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|3 (1)
|0.23
|Фернандеш Желсон II
|2
|0.15
|Саглам Геркем
|2
|0.15
|Педру Руй III
|1
|0.08
|Абубакар Венсан
|1
|0.08
|Кальво Франсиско
|1
|0.08
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0.08
|Ривас Ригоберто
|1
|0.08
|Чорекчи Камил
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|8 (5)
|0.62
|Мучи Эрнест
|3
|0.23
|Силва Рафа
|3
|0.23
|Фернандеш Жедсон
|3
|0.23
|Рашица Милот
|1
|0.08
|Киличсой Семих
|1
|0.08
|Габриэль Паулиста
|1
|0.08
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Масуаку Артур
|0
|0
|Н'Дур Шер
|0
|0
|Мариу Жоау
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чорекчи Камил
|3
|0
|Йылмаз Реджеп
|3
|0
|Кальво Франсиско
|2
|0
|Саглам Геркем
|2
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Бамгбойе Фуншо
|2
|0
|Дьяк Ламин
|2
|0
|Фернандеш Желсон II
|2
|0
|Килама Ги-Марселен
|0
|1
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Аличи Керим
|1
|0
|Кардешлер Эрдже
|1
|0
|Педру Руй III
|1
|0
|Пармак Абдулкадир
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Массанга Шандрель
|1
|0
|Джонатан Окоронкво
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|4
|0
|Топчу Эмир Хан
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Свенссон Юнас
|3
|0
|Гюнок Мерт
|3
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|Дестаноглу Эрсин
|2
|0
|Киличсой Семих
|2
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Рашица Милот
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Бешикташ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Хатайспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Бешикташ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
1
10
Хатайспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Бешикташ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
3
13
Голы по времени матча
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
4
33%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
3
27%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
4
36%
3
27%
76-90
Забито
11
20
7 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
18%
2
10%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
3
27%
6
30%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
6
30%
76-90
Пропущено
19
15
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
4
27%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
6
32%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Коньяспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 3:1 Эюпспор - Хатайспор 2:0 Инегёль Кафкас - Хатайспор 0:4
Хатайспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3
Бешикташ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бешикташ - Маккаби Тель-Авив 1:3 Бешикташ - Гёзтепе 2:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Мальмё 2:1
Бешикташ - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Лион - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5
Результаты матчей
Хатайспор
Бешикташ
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
51
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
39
75
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|35 - 13
|35
|2.
|1:1 Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 12
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 14
|29
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|5.
|1:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 20
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|12.
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|13.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 16
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 16
|14
|16.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 21
|11
|18.
|1:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 20
|8
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|9 - 31
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|21 - 10
|20
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|4.
|1:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|13
|7.
|1:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 7
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|10.
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|16.
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|1:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 10
|9
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 14
|5
|14.
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|18.
|1:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|8 (1)
|Трабзонспор
|Банза Симон
|8
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|5
|Галатасарай
|Санчес Давинсон
|5