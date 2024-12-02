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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Хатайспор
1:1
Перерыв
Бешикташ
0'
1:0
29' Гол
Саглам Геркем
1:1
41' Гол
Иммобиле Чиро
43' Желтая карточка
Кардешлер Эрдже
44' Желтая карточка
Педру Руй

Ход матча

29'
Саглам Геркем
1:0
41'
1:1
Иммобиле Чиро
(Масуаку Артур)
43'
Кардешлер Эрдже
 
44'
Педру Руй
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Бешикташ
3.95
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Все Коэффициенты
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
4
Кальво
Франсиско
88
Сертель
Джемали
5
Саглам
Геркем
17
Дьяк
Ламин
99
Ривас
Ригоберто
14
Педру
Руй
III
77
Фернандеш
Желсон
II
9
Абубакар
Венсан
34
Гюнок
Мерт
26
Масуаку
Артур
53
Топчу
Эмир
Хан
5
Сануч
Тайиб
2
Свенссон
Юнас
8
Учан
Салих
83
Фернандеш
Жедсон
9
Киличсой
Семих
27
Силва
Рафа
7
Рашица
Милот
17
Иммобиле
Чиро
Хатайспор
4-2-3-1
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Хатайспор
Бешикташ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:2
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
7:0
С
2:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

3.25
1.25

Среднее время на гол

27
72

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

2.38
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

37
90

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 3 (1) 0.23
Фернандеш Желсон II 2 0.15
Саглам Геркем 2 0.15
Педру Руй III 1 0.08
Абубакар Венсан 1 0.08
Кальво Франсиско 1 0.08
Бамгбойе Фуншо 1 0.08
Ривас Ригоберто 1 0.08
Чорекчи Камил 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 8 (5) 0.62
Мучи Эрнест 3 0.23
Силва Рафа 3 0.23
Фернандеш Жедсон 3 0.23
Рашица Милот 1 0.08
Киличсой Семих 1 0.08
Габриэль Паулиста 1 0.08
Свенссон Юнас 0 0
Масуаку Артур 0 0
Н'Дур Шер 0 0
Мариу Жоау 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорекчи Камил 3 0
Йылмаз Реджеп 3 0
Кальво Франсиско 2 0
Саглам Геркем 2 0
Ходжич Армин II 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Дьяк Ламин 2 0
Фернандеш Желсон II 2 0
Килама Ги-Марселен 0 1
Абубакар Венсан 1 0
Аличи Керим 1 0
Кардешлер Эрдже 1 0
Педру Руй III 1 0
Пармак Абдулкадир 1 0
Сертель Джемали 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Массанга Шандрель 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 4 0
Топчу Эмир Хан 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Свенссон Юнас 3 0
Гюнок Мерт 3 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Дестаноглу Эрсин 2 0
Киличсой Семих 2 0
Колли Омар 1 0
Силва Рафа 1 0
Рашица Милот 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Бешикташ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Хатайспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Бешикташ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

1
10
Хатайспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Бешикташ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

3
13

Голы по времени матча

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
4
33%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
3
27%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
4
36%
3
27%
76-90

Забито

11
20
7 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
18%
2
10%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
3
27%
6
30%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
6
30%
76-90

Пропущено

19
15
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
4
27%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
6
32%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Коньяспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 3:1 Эюпспор - Хатайспор 2:0 Инегёль Кафкас - Хатайспор 0:4
Хатайспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3
Бешикташ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бешикташ - Маккаби Тель-Авив 1:3 Бешикташ - Гёзтепе 2:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Мальмё 2:1
Бешикташ - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Лион - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5

Результаты матчей

Хатайспор
Бешикташ

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
5
1
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
7
5
1
11
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 11 2 0 35 - 13 35
2.
Фенербахче
 1:1 Заявка 13 9 3 1 34 - 12 30
3.
Самсунспор
 Заявка 14 9 2 3 29 - 14 29
4.
Эюпспор
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
5.
Бешикташ
 1:1 Заявка 13 6 4 3 22 - 15 22
6.
Гёзтепе
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
7.
Ризеспор
 Заявка 13 6 1 6 15 - 20 19
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
9.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 22 18
10.
Коньяспор
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
11.
Антальяспор
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
12.
Газиантеп
 1:1 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
13.
Трабзонспор
 Заявка 13 3 6 4 18 - 16 15
14.
Касымпаша
 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
15.
Аланьяспор
 Заявка 13 3 5 5 12 - 16 14
16.
Кайсериспор
 Заявка 13 2 6 5 13 - 25 12
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 1:1 Заявка 13 1 5 7 12 - 20 8
19.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 2 11 9 - 31 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 2 0 21 - 10 20
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
4.
Фенербахче
 1:1 Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
7.
Бешикташ
 1:1 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
9.
Трабзонспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
10.
Газиантеп
 1:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
11.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12.
Ризеспор
 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
15.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
16.
Хатайспор
 1:1 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 0 7 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1:1 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Бешикташ
 1:1 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
6.
Эюпспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
7.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
8.
Кайсериспор
 Заявка 7 2 3 2 6 - 10 9
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
10.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
13.
Гёзтепе
 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
14.
Газиантеп
 1:1 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18.
Хатайспор
 1:1 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 8 (1)
Трабзонспор Банза Симон 8
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 6
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 5
Галатасарай Санчес Давинсон 5
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Хатайспор
Ничья
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