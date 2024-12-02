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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Хатайспор
1:1
Конец матча
Бешикташ
0'
1:0
29' Гол
Саглам Геркем
1:1
41' Гол
Иммобиле Чиро
43' Желтая карточка
Кардешлер Эрдже
44' Желтая карточка
Педру Руй
53' Желтая карточка
Ривас Ригоберто
56' Желтая карточка
Учан Салих
57' Желтая карточка
Саглам Геркем
58' Желтая карточка
Абубакар Венсан
61' Желтая карточка
Чорекчи Камил
62' Желтая карточка
Дьяк Ламин
65' Желтая карточка
Силва Рафа
74' Желтая карточка
Сертель Джемали
86' Желтая карточка
Пармак Абдулкадир
88' Желтая карточка
Дестаноглу Эрсин
90'+3
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
4
Кальво
Франсиско
88
Сертель
Джемали
5
Саглам
Геркем
17
Дьяк
Ламин
99
Ривас
Ригоберто
14
Педру
Руй
III
77
Фернандеш
Желсон
II
9
Абубакар
Венсан
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
5
Сануч
Тайиб
53
Топчу
Эмир
Хан
26
Масуаку
Артур
8
Учан
Салих
83
Фернандеш
Жедсон
7
Рашица
Милот
27
Силва
Рафа
9
Киличсой
Семих
17
Иммобиле
Чиро
Хатайспор
4-2-3-1
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Хатайспор
Бешикташ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:2
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
7:0
С
2:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

3.25
1.25

Среднее время на гол

27
72

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

2.38
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

37
90

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 3 (1) 0.23
Фернандеш Желсон II 2 0.15
Саглам Геркем 2 0.15
Педру Руй III 1 0.08
Абубакар Венсан 1 0.08
Кальво Франсиско 1 0.08
Бамгбойе Фуншо 1 0.08
Ривас Ригоберто 1 0.08
Чорекчи Камил 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 9 (5) 0.69
Мучи Эрнест 3 0.23
Силва Рафа 3 0.23
Фернандеш Жедсон 3 0.23
Рашица Милот 1 0.08
Киличсой Семих 1 0.08
Габриэль Паулиста 1 0.08
Масуаку Артур 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Н'Дур Шер 0 0
Мариу Жоау 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорекчи Камил 4 0
Саглам Геркем 3 0
Йылмаз Реджеп 3 0
Дьяк Ламин 3 0
Абубакар Венсан 2 0
Кальво Франсиско 2 0
Кардешлер Эрдже 2 0
Ходжич Армин II 2 0
Педру Руй III 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Пармак Абдулкадир 2 0
Сертель Джемали 2 0
Фернандеш Желсон II 2 0
Килама Ги-Марселен 0 1
Аличи Керим 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Массанга Шандрель 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 4 0
Топчу Эмир Хан 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Свенссон Юнас 3 0
Гюнок Мерт 3 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Дестаноглу Эрсин 3 0
Силва Рафа 2 0
Киличсой Семих 2 0
Учан Салих 1 0
Колли Омар 1 0
Рашица Милот 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Бешикташ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Хатайспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Бешикташ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

1
10
Хатайспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Бешикташ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

6
9
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
5
56%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
4
33%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
3
27%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
4
36%
3
27%
76-90

Забито

12
21
8 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
17%
2
10%
1-15
3
25%
4
19%
16-30
3
25%
7
33%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
6
29%
76-90

Пропущено

20
16
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
5%
4
25%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
3
15%
3
19%
61-75
6
30%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Коньяспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 3:1 Эюпспор - Хатайспор 2:0 Инегёль Кафкас - Хатайспор 0:4
Хатайспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3
Бешикташ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бешикташ - Маккаби Тель-Авив 1:3 Бешикташ - Гёзтепе 2:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Мальмё 2:1
Бешикташ - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Лион - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5

Результаты матчей

Хатайспор
Бешикташ

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
5
1
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
7
6
1
12
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 11 2 0 35 - 13 35
2.
Фенербахче
 Заявка 13 10 2 1 36 - 12 32
3.
Самсунспор
 Заявка 14 9 2 3 29 - 14 29
4.
Эюпспор
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
5.
Бешикташ
 Заявка 13 6 4 3 22 - 15 22
6.
Гёзтепе
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
7.
Ризеспор
 Заявка 13 6 1 6 15 - 20 19
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
9.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 22 18
10.
Коньяспор
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
11.
Антальяспор
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
12.
Газиантеп
 Заявка 13 4 3 6 19 - 21 15
13.
Трабзонспор
 Заявка 13 3 6 4 18 - 16 15
14.
Касымпаша
 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
15.
Аланьяспор
 Заявка 13 3 5 5 12 - 16 14
16.
Кайсериспор
 Заявка 13 2 6 5 13 - 25 12
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 Заявка 13 1 5 7 12 - 20 8
19.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 2 11 9 - 31 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 2 0 21 - 10 20
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
5.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
7.
Бешикташ
 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
9.
Трабзонспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
10.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
11.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12.
Ризеспор
 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
15.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
16.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 0 7 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Бешикташ
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
6.
Эюпспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
7.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
8.
Кайсериспор
 Заявка 7 2 3 2 6 - 10 9
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
10.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
13.
Гёзтепе
 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
15.
Газиантеп
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 9
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 8 (1)
Трабзонспор Банза Симон 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 6
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 5
Галатасарай Санчес Давинсон 5
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    • 58'
      Абубакар Венсан получил желтую карточку от судьи
    • 57'
      Саглам Геркем получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Учан Салих получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      Ривас Ригоберто получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Хатайспор 1:1 Бешикташ онлайн

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