Тур: 14. Стадион: Новый стадион Хатая.
0'
1:0
29' ГолСаглам Геркем
1:1
41' ГолИммобиле Чиро
43' Желтая карточкаКардешлер Эрдже
44' Желтая карточкаПедру Руй
53' Желтая карточкаРивас Ригоберто
56' Желтая карточкаУчан Салих
57' Желтая карточкаСаглам Геркем
58' Желтая карточкаАбубакар Венсан
61' Желтая карточкаЧорекчи Камил
62' Желтая карточкаДьяк Ламин
65' Желтая карточкаСилва Рафа
74' Желтая карточкаСертель Джемали
86' Желтая карточкаПармак Абдулкадир
88' Желтая карточкаДестаноглу Эрсин
90'+3
Ход матча
29'
1:0
41'
1:1
43'
44'
53'
56'
57'
58'
61'
62'
65'
74'
84'
88'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 9
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 11
-
9 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
17
Дьяк
Ламин
34
Гюнок
Мерт
27
Силва
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Мариу ЖоауПолузащитник
-
73 Н'Дур ШерПолузащитник
-
77 Келес ДжанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сердар Топрактепе
История личных встреч
Хатайспор
Бешикташ
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
3.25
1.25
Среднее время на гол
27
72
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
2.38
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
37
90
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|3 (1)
|0.23
|Фернандеш Желсон II
|2
|0.15
|Саглам Геркем
|2
|0.15
|Педру Руй III
|1
|0.08
|Абубакар Венсан
|1
|0.08
|Кальво Франсиско
|1
|0.08
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0.08
|Ривас Ригоберто
|1
|0.08
|Чорекчи Камил
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|9 (5)
|0.69
|Мучи Эрнест
|3
|0.23
|Силва Рафа
|3
|0.23
|Фернандеш Жедсон
|3
|0.23
|Рашица Милот
|1
|0.08
|Киличсой Семих
|1
|0.08
|Габриэль Паулиста
|1
|0.08
|Масуаку Артур
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Н'Дур Шер
|0
|0
|Мариу Жоау
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чорекчи Камил
|4
|0
|Саглам Геркем
|3
|0
|Йылмаз Реджеп
|3
|0
|Дьяк Ламин
|3
|0
|Абубакар Венсан
|2
|0
|Кальво Франсиско
|2
|0
|Кардешлер Эрдже
|2
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Педру Руй III
|2
|0
|Бамгбойе Фуншо
|2
|0
|Пармак Абдулкадир
|2
|0
|Сертель Джемали
|2
|0
|Фернандеш Желсон II
|2
|0
|Килама Ги-Марселен
|0
|1
|Аличи Керим
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Массанга Шандрель
|1
|0
|Джонатан Окоронкво
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|4
|0
|Топчу Эмир Хан
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Свенссон Юнас
|3
|0
|Гюнок Мерт
|3
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|Дестаноглу Эрсин
|3
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Киличсой Семих
|2
|0
|Учан Салих
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Рашица Милот
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Бешикташ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Хатайспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Бешикташ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
1
10
Хатайспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Бешикташ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
4
14
Голы по времени матча
Забито
6
9
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
5
56%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
4
33%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
3
27%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
4
36%
3
27%
76-90
Забито
12
21
8 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
17%
2
10%
1-15
3
25%
4
19%
16-30
3
25%
7
33%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
6
29%
76-90
Пропущено
20
16
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
5%
4
25%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
3
15%
3
19%
61-75
6
30%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Коньяспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 3:1 Эюпспор - Хатайспор 2:0 Инегёль Кафкас - Хатайспор 0:4
Хатайспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3
Бешикташ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бешикташ - Маккаби Тель-Авив 1:3 Бешикташ - Гёзтепе 2:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Мальмё 2:1
Бешикташ - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Лион - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5
Результаты матчей
Хатайспор
Бешикташ
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
51
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
310
76
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|35 - 13
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|36 - 12
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 14
|29
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 20
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 21
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 16
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 16
|14
|16.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 21
|11
|18.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 20
|8
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|9 - 31
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|21 - 10
|20
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 7
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 10
|9
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|9
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|8 (1)
|Трабзонспор
|Банза Симон
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (5)
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|5
|Галатасарай
|Санчес Давинсон
|5