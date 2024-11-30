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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Рома
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 57
Рома 35.1% (20)
X 22.8% (13)
Аталанта 42.1% (24)
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Рома
Аталанта

История личных встреч

Рома
Аталанта

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

33 матча

42.4%
24.2%
33.4%
14 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

48.5%
24.2%
27.3%
16 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
3:3
СA
3:3
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:3
К
3:0
СA
2:0
СA
4:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.53
1.69

Среднее время на гол

58
53

Всего голов

33
18

Голов в среднем за матч

2.06
1.06

Среднее время на гол

43
85

Всего голов

59
45

Голов в среднем за матч

1.79
1.36

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

50
66

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 4 0.31
Эль-Шаарави Стефан 2 0.15
Дибала Пауло 2 (1) 0.15
Шомуродов Элдор 1 0.08
Бальданци Томмазо 1 0.08
Кристанте Бриан 1 0.08
Коне Куадио 1 0.08
Соуле Матиас 1 0.08
Писилли Никколо 1 0.08
Паредес Леандро 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Челик Зеки 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 12 (2) 0.92
Лукман Адемола 7 (1) 0.54
Де Кетеларе Шарль 2 0.15
Эдерсон Хонорато 2 0.15
Дзаппакоста Давиде 2 0.15
Пашалич Марио 2 0.15
Самарджич Лазар 2 0.15
Де Рон Мартен 2 0.15
Брешианини Марко 2 0.15
Белланова Рауль 0 0
Руджери Маттео 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Дзаньоло Николо 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Писилли Никколо 5 0
Кристанте Бриан 4 0
Манчини Джанлука 3 0
Де Росси Даниэле 1 1
Эрмосо Марио 1 1
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Коне Куадио 2 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Свилар Миле 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Соуле Матиас 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 4 0
Эдерсон Хонорато 3 0
Джимсити Берат 3 0
Джан Пьеро Гасперини 1 1
Колашинац Сеад 2 0
Ретеги Матео 2 0
Хин Исак 2 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Лукман Адемола 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Белланова Рауль 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Руджери Маттео 1 0

Результаты матчей

Рома
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Аталанта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3
Рома
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Аталанта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

2
17
Рома
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Аталанта
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

5
20

Голы по времени матча

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
4
27%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
5
71%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
20
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
3
15%
1-15
1
17%
4
20%
16-30
2
33%
3
15%
31-45
1
17%
5
25%
46-60
2
33%
2
10%
61-75
0
0%
3
15%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Забито

15
35
5 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
4 Не забивали 0
0
0%
7
20%
1-15
3
20%
5
14%
16-30
2
13%
7
20%
31-45
2
13%
7
20%
46-60
5
33%
4
11%
61-75
3
20%
5
14%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
4
27%
31-45
3
18%
8
53%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тоттенхэм - Рома 2:2 Наполи - Рома 1:0 Рома - Болонья 2:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1
Верона - Рома 3:2 Рома - Торино 1:0 Фиорентина - Рома 5:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Рома - Интер Милан 0:1 Монца - Рома 1:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4
Аталанта
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Аталанта 1:6 Парма - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 2:1 Штутгарт - Аталанта 0:2
Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Монца 2:0 Аталанта - Верона 6:1 Аталанта - Селтик 0:0 Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0

Результаты матчей

Рома
Аталанта

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Рома
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
5
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
10
3
1
12
2.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 9 2 2 20 - 9 29
2.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 Заявка 13 9 1 3 28 - 14 28
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 15 - 16 18
9.
Удинезе
 Заявка 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Эмполи
 Заявка 13 3 7 3 10 - 11 16
11.
Торино
 Заявка 13 4 3 6 16 - 19 15
12.
Кальяри
 Заявка 14 3 5 6 15 - 24 14
13.
Рома
 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
14.
Лечче
 Заявка 13 3 3 7 6 - 21 12
15.
Парма
 Заявка 13 2 6 5 17 - 21 12
16.
Верона
 Заявка 14 4 0 10 17 - 33 12
17.
Дженоа
 Заявка 13 2 5 6 11 - 24 11
18.
Комо
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
19.
Монца
 Заявка 13 1 6 6 11 - 16 9
20.
Венеция
 Заявка 13 2 2 9 11 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
11.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
12.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
13.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
14.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
15.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
16.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
17.
Парма
 Заявка 7 1 2 4 9 - 13 5
18.
Комо
 Заявка 5 1 2 2 7 - 12 5
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
4.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Монца Иццо Армандо 5
Верона Дуда Ондрей 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2024, осталось 2 дня 13 часов 1 минуту.

    Главный судья: Гуида Марко

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 57
    Рома 35.1% (20)
    X 22.8% (13)
    Аталанта 42.1% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Аталанта
    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома - Аталанта

    Исход игры
    Рома
    35.1% (20)
    Ничья
    22.8% (13)
    Аталанта
    42.1% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (35)
    Меньше
    37.5% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    82.14% (46)
    Нет
    17.86% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    26.3% (15)
    2:1 Рома
    21.1% (12)
    1:1 Ничья
    19.3% (11)
    0:1 Аталанта
    5.3% (3)
    1:3 Аталанта
    5.3% (3)
    1:0 Рома
    5.3% (3)
    2:0 Рома
    5.3% (3)
    2:3 Аталанта
    3.5% (2)
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