Тур: 14. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Гуида Марко
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Рома
Аталанта
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
33 матча
42.4%
24.2%
33.4%
14 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
48.5%
24.2%
27.3%
16 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.53
1.69
Среднее время на гол
58
53
Всего голов
33
18
Голов в среднем за матч
2.06
1.06
Среднее время на гол
43
85
Всего голов
59
45
Голов в среднем за матч
1.79
1.36
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
50
66
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|4
|0.31
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.15
|Дибала Пауло
|2 (1)
|0.15
|Шомуродов Элдор
|1
|0.08
|Бальданци Томмазо
|1
|0.08
|Кристанте Бриан
|1
|0.08
|Коне Куадио
|1
|0.08
|Соуле Матиас
|1
|0.08
|Писилли Никколо
|1
|0.08
|Паредес Леандро
|0
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Челик Зеки
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|12 (2)
|0.92
|Лукман Адемола
|7 (1)
|0.54
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.15
|Эдерсон Хонорато
|2
|0.15
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.15
|Пашалич Марио
|2
|0.15
|Самарджич Лазар
|2
|0.15
|Де Рон Мартен
|2
|0.15
|Брешианини Марко
|2
|0.15
|Белланова Рауль
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Дзаньоло Николо
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Писилли Никколо
|5
|0
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Манчини Джанлука
|3
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|1
|Эрмосо Марио
|1
|1
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Коне Куадио
|2
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
|Соуле Матиас
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|4
|0
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|1
|Колашинац Сеад
|2
|0
|Ретеги Матео
|2
|0
|Хин Исак
|2
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Лукман Адемола
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Белланова Рауль
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
Результаты матчей
Рома
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Аталанта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
3
Рома
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Аталанта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
2
17
Рома
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Аталанта
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
5
20
Голы по времени матча
Забито
9
15
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
4
27%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
3
33%
2
13%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
5
71%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
6
20
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
3
15%
1-15
1
17%
4
20%
16-30
2
33%
3
15%
31-45
1
17%
5
25%
46-60
2
33%
2
10%
61-75
0
0%
3
15%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Забито
15
35
5 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
4 Не забивали 0
0
0%
7
20%
1-15
3
20%
5
14%
16-30
2
13%
7
20%
31-45
2
13%
7
20%
46-60
5
33%
4
11%
61-75
3
20%
5
14%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
4
27%
31-45
3
18%
8
53%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тоттенхэм - Рома 2:2 Наполи - Рома 1:0 Рома - Болонья 2:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1
Верона - Рома 3:2 Рома - Торино 1:0 Фиорентина - Рома 5:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Рома - Интер Милан 0:1 Монца - Рома 1:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4
Аталанта
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Аталанта 1:6 Парма - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 2:1 Штутгарт - Аталанта 0:2
Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Монца 2:0 Аталанта - Верона 6:1 Аталанта - Селтик 0:0 Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0
Результаты матчей
Рома
Аталанта
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Рома
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
49
103
112
67
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|20 - 9
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|34 - 16
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|6.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|21 - 7
|25
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|15 - 16
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|10.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|10 - 11
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|6 - 21
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|17 - 21
|12
|16.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|17 - 33
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 24
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|19.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 16
|9
|20.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|16.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 12
|5
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 8
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|9 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Монца
|Иццо Армандо
|5
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома - Аталанта
Исход игры
Рома
35.1% (20)
Ничья
22.8% (13)
Аталанта
42.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (35)
Меньше
37.5% (21)
Обе команды забьют
Да
82.14% (46)
Нет
17.86% (10)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
26.3% (15)
2:1 Рома
21.1% (12)
1:1 Ничья
19.3% (11)
0:1 Аталанта
5.3% (3)
1:3 Аталанта
5.3% (3)
1:0 Рома
5.3% (3)
2:0 Рома
5.3% (3)
2:3 Аталанта
3.5% (2)
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