2:0
Перерыв
0'
1:0
15' ГолGaston Martirena
2:0
21' ГолМартинес Адриан
42' Желтая карточкаРомеро Лукас Даниэль
45' Желтая карточкаLucas Silva IV
Ход матча
15'
1:0
21'
2:0
45'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Марсело
Жоао
20
Уолас
Соуза
19
Жорже
Кайо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Мура ФакундоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Жорже КайоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Диас ЛаутароНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Крузейро
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
60
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|10 (2)
|0.77
|Мартинес Рохер
|4 (1)
|0.31
|Maximiliano Salas
|3
|0.23
|Gaston Martirena
|3
|0.23
|Кинтеро Хуан
|3 (2)
|0.23
|Солари Сантьяго
|2
|0.15
|Альмендра Агустин
|2
|0.15
|Карбонеро Йохан
|2
|0.15
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.08
|Ди Чезаре Марко
|1
|0.08
|Baltasar Rodriguez
|1
|0.08
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жорже Кайо
|4
|0.31
|Перейра Матеус
|2
|0.15
|Энрике Матеус
|1
|0.08
|Уолас Соуза
|1
|0.08
|Ромеро Лукас Даниэль
|1
|0.08
|Rafael VII
|1
|0.08
|Lucas Silva IV
|1
|0.08
|Артур Гомес VIII
|1
|0.08
|Ivaldo
|1
|0.08
|Papagaio
|1
|0.08
|Диас Лаутаро
|1
|0.08
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|0
|Ди Чезаре Марко
|3
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Рохас Габриэль
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Урси Агустин
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Лукас Даниэль
|5
|1
|Перейра Матеус
|3
|0
|Ivaldo
|3
|0
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Рамиро
|1
|0
|Кассио Рамос
|1
|0
|Rafael VII
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Марсело Жоао
|1
|0
|Диниз Фернандо
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Крузейро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Крузейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
9
Расинг Авельянеда
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Крузейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
21
6
13 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
1
17%
16-30
6
29%
3
50%
31-45
3
14%
1
17%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
1
17%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
9
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
20%
5
56%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
11%
76-90
Пропущено
5
6
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
31
15
21 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
6
19%
5
33%
1-15
4
13%
3
20%
16-30
11
35%
3
20%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
4
13%
2
13%
76-90
Пропущено
8
7
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0
Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1
Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Коринтианс - Крузейро 2:1 Крузейро - Крисьюма 2:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Ланус - Крузейро 0:1
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Крузейро
Точный счет
3:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
102
48
57
210
210
111
111
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|10
|Коринтианс
|Алберто Юри
|9
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|7
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|7
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|1 4
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 4
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3