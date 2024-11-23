  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Расинг Авельянеда
2:0
Перерыв
Крузейро
0'
1:0
15' Гол
Gaston Martirena
2:0
21' Гол
Мартинес Адриан
42' Желтая карточка
Ромеро Лукас Даниэль
45' Желтая карточка
Lucas Silva IV
21
Ариас
Габриэль
3
Ди
Чезаре
Марко
13
Соса
Сантьяго
2
Бассо
Агустин
15
Gaston
Martirena
27
Рохас
Габриэль
5
Juan
Ignacio
Nardoni
32
Альмендра
Агустин
8
Кинтеро
Хуан
7
Maximiliano
Salas
9
Мартинес
Адриан
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
43
Марсело
Жоао
25
Lucas
Villalba
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
20
Уолас
Соуза
30
Верон
Габриэл
10
Перейра
Матеус
97
Энрике
Матеус
19
Жорже
Кайо
Расинг Авельянеда
Крузейро

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Крузейро

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
2:1
КЛ
4:2

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
60

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 10 (2) 0.77
Мартинес Рохер 4 (1) 0.31
Maximiliano Salas 3 0.23
Gaston Martirena 3 0.23
Кинтеро Хуан 3 (2) 0.23
Солари Сантьяго 2 0.15
Альмендра Агустин 2 0.15
Карбонеро Йохан 2 0.15
Juan Ignacio Nardoni 1 0.08
Ди Чезаре Марко 1 0.08
Baltasar Rodriguez 1 0.08
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жорже Кайо 4 0.31
Перейра Матеус 2 0.15
Энрике Матеус 1 0.08
Уолас Соуза 1 0.08
Ромеро Лукас Даниэль 1 0.08
Rafael VII 1 0.08
Lucas Silva IV 1 0.08
Артур Гомес VIII 1 0.08
Ivaldo 1 0.08
Papagaio 1 0.08
Диас Лаутаро 1 0.08

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 3 0
Альмендра Агустин 3 0
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Ди Чезаре Марко 3 0
Соса Сантьяго 2 0
Рохас Габриэль 2 0
Gaston Martirena 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Конти Херман 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Бассо Агустин 1 0
Урси Агустин 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Лукас Даниэль 5 1
Перейра Матеус 3 0
Ivaldo 3 0
Виллиам Фуртадо 2 0
Верон Габриэл 2 0
Энрике Матеус 1 0
Уолас Соуза 1 0
Lucas Villalba 1 0
Рамиро 1 0
Кассио Рамос 1 0
Rafael VII 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Papagaio 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Марсело Жоао 1 0
Диниз Фернандо 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Крузейро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Крузейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
9
Расинг Авельянеда
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Крузейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

21
6
13 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
1
17%
16-30
6
29%
3
50%
31-45
3
14%
1
17%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
1
17%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
20%
5
56%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Пропущено

5
6
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

31
15
21 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
6
19%
5
33%
1-15
4
13%
3
20%
16-30
11
35%
3
20%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
4
13%
2
13%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0
Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1
Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Коринтианс - Крузейро 2:1 Крузейро - Крисьюма 2:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Ланус - Крузейро 0:1
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Крузейро

Точный счет

3:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
2.5
Больше Меньше
1
5
2
4
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
10
2
1.5
4
8
5
7
2.5
2
10
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 10
Коринтианс Алберто Юри 9
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 7
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7
Ланус Боу Вальтер 7
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 1 4
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 4
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
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