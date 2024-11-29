  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Херраджи Абделатиф
Реймс
0:2
Второй тайм: 90+'
Ланс
0'
0:1
23' Гол
Томассон Адриен
32' Желтая карточка
Диуф Энди
42' Желтая карточка
Атангана-Эдоа Валентин
0:2
61' Гол
Нзола М'Бала
66' Желтая карточка
Ласкари Реми Лебо

Ход матча

23'
0:1
Томассон Адриен
32'
 
Диуф Энди
42'
Атангана-Эдоа Валентин
 
46'
 
Эль-Айнауи Нейл
Диуф Энди
61'
0:2
Нзола М'Бала
(Фюльжени Анжело)
66'
 
Ласкари Реми Лебо
66'
Диакон Мамаду
Атангана-Эдоа Валентин
 
67'
Коне Амаду
Теума Тедди
 
67'
Фофана Яя
Накамура Кейто
 
71'
 
Сотока Флориан
Ласкари Реми Лебо
78'
 
Мачадо Дейвер
Зарури Анасс
78'
 
Оджедиран Хамзат
Фюльжени Анжело
80'
Москардо Габриэль
Манетси Маршал
 
81'
Салама Амин
Дьяките Умар
 
88'
 
Чавес Джоаннер
Нзола М'Бала

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 204 Количество передач 214
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 116
Реймс 24.1% (28)
X 54.3% (63)
Ланс 21.6% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
21
Кипре
Седрик
5
Агбаду
Эммануэль
18
Акиеме
Серхио
15
Манетси
Маршал
6
Атангана-Эдоа
Валентин
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
17
Накамура
Кейто
30
Самба
Брис
4
Дансо
Кевин
25
Хусанов
Абдукодир
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
36
Ласкари
Реми
Лебо
28
Томассон
Адриен
18
Диуф
Энди
21
Зарури
Анасс
8
Нзола
М'Бала
11
Фюльжени
Анжело
Реймс
4-3-3
Ланс
3-5-2

История личных встреч

Реймс
Ланс

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

23 матча

17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.1%
56.5%
17.4%
6 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

4.3%
47.8%
47.9%
1 победа 11 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:1
ТМК
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:0
ТМК
2:1
Л1
1:1
Л1
4:4
ТМК
1:1
К
2:0
Л2
3:1
К
3:2
Л2
0:1
Л2
0:2
Л2
1:1
Л1
0:0
Л1
4:2
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
1:0
Л2
1:2

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.09
1.25

Среднее время на гол

82
72

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.83
1.18

Среднее время на гол

49
76

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.48
1.22

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

60
73

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 6 0.46
Дьяките Умар 4 0.31
Ито Дзюня 3 0.23
Манетси Маршал 3 0.23
Акиеме Серхио 1 0.08
Фофана Яя 1 0.08
Окуму Джозеф 1 0.08
Теума Тедди 1 (1) 0.08
Бута 0 0
Кипре Седрик 0 0
Сангюи Ноа 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 3 0.23
Франковски Пшемыслав 3 (2) 0.23
Томассон Адриен 2 0.15
Фюльжени Анжело 1 0.08
Диуф Энди 1 0.08
Саид Уэсли 1 0.08
Чавес Джоаннер 1 0.08
Ласкари Реми Лебо 1 0.08
Оджедиран Хамзат 1 0.08
Агилар Рубен 0 0
Зарури Анасс 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяките Умар 4 0
Фофана Яя 4 0
Бута 3 0
Манетси Маршал 3 0
Агбаду Эммануэль 3 0
Атангана-Эдоа Валентин 3 0
Коне Амаду 1 1
Окуму Джозеф 2 0
Накамура Кейто 2 0
Акиеме Серхио 1 0
Теума Тедди 1 0
Кипре Седрик 1 0
Диакон Мамаду 1 0
Сангюи Ноа 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласкари Реми Лебо 5 0
Медина Факундо 4 0
Хусанов Абдукодир 2 1
Гради Жонатан 3 0
Нзола М'Бала 3 0
Уильям Стилл 3 0
Мачадо Дейвер 1 1
Зарури Анасс 1 1
Саид Уэсли 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Дансо Кевин 2 0
Диуф Энди 2 0
Томассон Адриен 1 0
Агилар Рубен 1 0
Сотока Флориан 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Оджедиран Хамзат 1 0
Пуйи Том 1 0

Результаты матчей

Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ланс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
4
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ланс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

10
4
Реймс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Ланс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

13
8

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
3
43%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
3
60%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Забито

20
12
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
4
20%
1
8%
1-15
4
20%
4
33%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
20%
6
50%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реймс - Лион 1:1 Гавр - Реймс 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Брест 1:2
Осер - Реймс 2:1 Реймс - Монпелье 4:2 Анже - Реймс 1:3 Реймс - ПСЖ 1:1 Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3
Ланс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ланс - Марсель 1:3 Ланс - Нант 3:2 ПСЖ - Ланс 1:0 Ланс - Лилль 0:2
Сент-Этьен - Ланс 0:2 Страсбург - Ланс 2:2 Ланс - Ницца 0:0 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0

Результаты матчей

Реймс
Ланс

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Реймс
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
2
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
4
8
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 10 2 0 36 - 10 32
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
4.
Лилль
 Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Ницца
 Заявка 12 5 5 2 23 - 12 20
6.
Ланс
 2:0 Заявка 13 5 5 3 15 - 12 20
7.
Осер
 Заявка 12 6 1 5 21 - 19 19
8.
Лион
 Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
9.
Реймс
 0:2 Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
10.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
11.
Страсбург
 Заявка 12 3 4 5 21 - 24 13
12.
Брест
 Заявка 12 4 1 7 16 - 22 13
13.
Сент-Этьен
 Заявка 12 4 1 7 11 - 25 13
14.
Гавр
 Заявка 12 4 0 8 10 - 23 12
15.
Ренн
 Заявка 12 3 2 7 13 - 19 11
16.
Нант
 Заявка 12 2 4 6 14 - 19 10
17.
Анже
 Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
18.
Монпелье
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Осер
 Заявка 6 5 0 1 12 - 5 15
3.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
5.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
6.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
7.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
9.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
10.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
11.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Реймс
 0:2 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
13.
Ланс
 2:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
17.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Ланс
 2:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
6.
Реймс
 0:2 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лион
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
11.
Анже
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 6 0 2 4 10 - 16 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 0 1 5 4 - 20 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Осер Траоре Хамед 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Ницца Данте Бонфим 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Ланс Ласкари Реми Лебо 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
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    Прогнозы 116
    Реймс 24.1% (28)
    X 54.3% (63)
    Ланс 21.6% (25)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Ланс
    7.80
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    4.50
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    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 0:2 Ланс

    Исход игры
    Реймс
    24.1% (28)
    Ничья
    54.3% (63)
    Ланс
    21.6% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.04% (40)
    Меньше
    62.96% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    89.81% (97)
    Нет
    10.19% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    49.1% (57)
    1:2 Ланс
    16.4% (19)
    2:1 Реймс
    15.5% (18)
    1:0 Реймс
    5.2% (6)
    0:1 Ланс
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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