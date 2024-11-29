Тур: 13. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Херраджи Абделатиф
0'
0:1
23' ГолТомассон Адриен
32' Желтая карточкаДиуф Энди
42' Желтая карточкаАтангана-Эдоа Валентин
0:2
61' ГолНзола М'Бала
66' Желтая карточкаЛаскари Реми Лебо
90'+5
Ход матча
23'
0:1
32'
61'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
8 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
455 Количество передач 435
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
21
Кипре
Седрик
10
Теума
Тедди
22
Дьяките
Умар
30
Самба
Брис
18
Диуф
Энди
21
Зарури
Анасс
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
23 БутаЗащитник
-
21 Кипре СедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
-
55 Сангюи НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
-
11 Салама АминНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
-
21 Зарури АнассПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сарр МалангЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Коста ДавидНападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Ланс
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
23 матча
17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.1%
56.5%
17.4%
6 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
4.3%
47.8%
47.9%
1 победа 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.09
1.25
Среднее время на гол
82
72
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.83
1.18
Среднее время на гол
49
76
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.48
1.22
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
60
73
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|6
|0.46
|Дьяките Умар
|4
|0.31
|Ито Дзюня
|3
|0.23
|Манетси Маршал
|3
|0.23
|Акиеме Серхио
|1
|0.08
|Фофана Яя
|1
|0.08
|Окуму Джозеф
|1
|0.08
|Теума Тедди
|1 (1)
|0.08
|Бута
|0
|0
|Кипре Седрик
|0
|0
|Сангюи Ноа
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|3
|0.23
|Франковски Пшемыслав
|3 (2)
|0.23
|Томассон Адриен
|2
|0.15
|Фюльжени Анжело
|1
|0.08
|Диуф Энди
|1
|0.08
|Саид Уэсли
|1
|0.08
|Чавес Джоаннер
|1
|0.08
|Ласкари Реми Лебо
|1
|0.08
|Оджедиран Хамзат
|1
|0.08
|Агилар Рубен
|0
|0
|Зарури Анасс
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяките Умар
|4
|0
|Фофана Яя
|4
|0
|Бута
|3
|0
|Манетси Маршал
|3
|0
|Агбаду Эммануэль
|3
|0
|Атангана-Эдоа Валентин
|3
|0
|Коне Амаду
|1
|1
|Окуму Джозеф
|2
|0
|Накамура Кейто
|2
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Кипре Седрик
|1
|0
|Диакон Мамаду
|1
|0
|Сангюи Ноа
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ласкари Реми Лебо
|5
|0
|Медина Факундо
|4
|0
|Хусанов Абдукодир
|2
|1
|Гради Жонатан
|3
|0
|Нзола М'Бала
|3
|0
|Уильям Стилл
|3
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|1
|Зарури Анасс
|1
|1
|Саид Уэсли
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Дансо Кевин
|2
|0
|Диуф Энди
|2
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Сотока Флориан
|1
|0
|Чавес Джоаннер
|1
|0
|Оджедиран Хамзат
|1
|0
|Пуйи Том
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ланс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
4
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ланс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
10
4
Реймс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Ланс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
13
8
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
3
60%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Забито
20
14
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
4
20%
1
7%
1-15
4
20%
5
36%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
20%
6
43%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
11%
1
8%
1-15
5
28%
2
15%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
4
22%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реймс - Лион 1:1 Гавр - Реймс 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Брест 1:2
Осер - Реймс 2:1 Реймс - Монпелье 4:2 Анже - Реймс 1:3 Реймс - ПСЖ 1:1 Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3
Ланс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ланс - Марсель 1:3 Ланс - Нант 3:2 ПСЖ - Ланс 1:0 Ланс - Лилль 0:2
Сент-Этьен - Ланс 0:2 Страсбург - Ланс 2:2 Ланс - Ницца 0:0 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0
Результаты матчей
Реймс
Ланс
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Реймс
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
25
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
42
34
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
67
58
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|36 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 12
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 19
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|21 - 24
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 22
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 25
|13
|14.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|10 - 23
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 19
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 19
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|10 - 16
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 20
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Осер
|Траоре Хамед
|6 (1)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Ницца
|Данте Бонфим
|5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|5
|Ланс
|Ласкари Реми Лебо
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 0:2 Ланс
Исход игры
Реймс
24.1% (28)
Ничья
54.3% (63)
Ланс
21.6% (25)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (40)
Меньше
62.96% (68)
Обе команды забьют
Да
89.81% (97)
Нет
10.19% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.1% (57)
1:2 Ланс
16.4% (19)
2:1 Реймс
15.5% (18)
1:0 Реймс
5.2% (6)
0:1 Ланс
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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