Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Анасс Зарури выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

47' Манетси Маршал не смог попасть в створ ударом издали

47' Бута создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Команда Ланс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Теума Тедди из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

45' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Хорошую попытку сделал Анасс Зарури. Удар в створ, но вратарь начеку

44' Фюльжени Анжело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Атангана-Эдоа Валентин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

42' Удар от ворот произведет Ланс

42' Атангана-Эдоа Валентин не смог попасть в створ ударом издали

42' Агбаду Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Хорошую попытку сделал Накамура Кейто . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Ланс

38' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Ланс

37' Акиеме Серхио из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Команда Ланс довольна результатом к этому моменту.

34' Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Теума Тедди пробил со штрафного прямо в стенку

32' Диуф Энди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

31' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' Г О О О О Л - Томассон Адриен левой ногой классно пробил с лета.

22' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Дансо Кевин нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

16' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

16' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Анасс Зарури нанес удар, но тот был заблокирован.

14' Медина Факундо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

13' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

11' Удар от ворот произведет Реймс

11' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

9' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Томассон Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

8' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Реймс

6' Дансо Кевин не смог попасть в створ ударом издали

6' Томассон Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Удар от ворот произведет Реймс

4' Атангана-Эдоа Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Реймс

3' Нзола М'Бала оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Анасс Зарури создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Ито Дзюня выиграл воздушное противоборство у Анасс Зарури.

1' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Реймс начинает с центра поля