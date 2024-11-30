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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Ренн
0:0
Первый тайм: 22'
Сент-Этьен
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 80 Владение мячом, % 20

Владение мячом

Прогнозы 110
Ренн 82.7% (91)
X 11.8% (13)
Сент-Этьен 5.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Сент-Этьен
4.70
4.40
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6.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
33
Хатебур
Ханс
55
Эстигор
Лео
15
Файе
Микаил
22
Ассиньон
Лоренс
18
Нагида
Махамаду
17
Джеймс
Джордан
6
Матусива
Азор
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
30
Ларсонне
Готье
21
Батубинсика
Дилан
4
Эква
Пьер
5
Абдельамид
Юнис
8
Аппиа
Деннис
19
Петро
Лео
18
Кафаро
Матьё
6
Бушуари
Беньямин
14
Мутон
Луи
22
Давиташвили
Зурико
9
Сиссоко
Ибраим
II
Ренн
3-4-2-1
Сент-Этьен
5-4-1

История личных встреч

Ренн
Сент-Этьен

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

32 матча

40.6%
37.5%
21.9%
13 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.4%
46.9%
18.7%
11 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
0:5
Л1
0:2
Л1
0:3
ТМС
3:0
К
2:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
3:1
КЛ
1:0
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
К
2:0
Л1
0:3
Л1
2:0

Голы

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.44
1.19

Среднее время на гол

62
75

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.06
0.56

Среднее время на гол

84
160

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 3 0.23
Мюинга Арно 3 (2) 0.23
Гуйри Амин 1 0.08
Грёнбек Альберт 1 0.08
Гомес Карлос III 1 0.08
Жота Серран 1 0.08
Буриго Бенжамен 1 0.08
Эстигор Лео 1 0.08
Мейстер Хенрик 1 0.08
Сантамария Батист 0 0
Камара Глен 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давиташвили Зурико 5 (1) 0.38
Сиссоко Ибраим II 3 (1) 0.23
Кафаро Матьё 1 0.08
Наде Микаэль 1 0.08
Бушуари Беньямин 1 0.08
Стассин Лукас 0 0
Петро Лео 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассиньон Лоренс 4 0
Сейду Алиду 4 0
Эстигор Лео 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Блас Людовик 2 0
Ву Кристофер 2 0
Хатебур Ханс 1 0
Сантамария Батист 1 0
Матусива Азор 1 0
Гуйри Амин 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Джеймс Джордан 1 0
Файе Микаил 1 0
Нагида Махамаду 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кафаро Матьё 3 0
Боакье Агустен 3 0
Ларсонне Готье 2 0
Петро Лео 2 0
Корню Пьер 2 0
Эква Пьер 2 0
Амугу Матис 2 0
Н'Зузи Марвонн 2 0
Абдельамид Юнис 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Фомба Ламин 1 0
Наде Микаэль 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Масон Иван 1 0
Бушуари Беньямин 1 0
Мутон Луи 1 0
Стассин Лукас 1 0

Результаты матчей

Ренн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сент-Этьен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Ренн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сент-Этьен
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

1
7
Ренн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Сент-Этьен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
11%
1
20%
1-15
4
44%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

5
19
4 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
40%
4
21%
1-15
2
40%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
20%
4
21%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
1
20%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
14%
3
25%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
5
42%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Пропущено

18
24
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
4
17%
1-15
5
28%
5
21%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
4
22%
2
8%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
2
11%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лилль - Ренн 1:0 Ренн - Тулуза 0:2 Осер - Ренн 4:0 Ренн - Гавр 1:0
Брест - Ренн 1:1 Ренн - Монако 1:2 ПСЖ - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сент-Этьен - Монпелье 1:0 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:0 Анже - Сент-Этьен 4:2
Сент-Этьен - Ланс 0:2 Сент-Этьен - Осер 3:1 Нант - Сент-Этьен 2:2 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1

Результаты матчей

Ренн
Сент-Этьен

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ренн
Сент-Этьен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
2
10
1.5
4
8
2
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 10 2 0 36 - 10 32
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
4.
Лилль
 Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Ницца
 Заявка 12 5 5 2 23 - 12 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 5 3 15 - 12 20
7.
Осер
 Заявка 12 6 1 5 21 - 19 19
8.
Лион
 Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
9.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
10.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
11.
Сент-Этьен
 0:0 Заявка 13 4 2 7 11 - 25 14
12.
Страсбург
 Заявка 12 3 4 5 21 - 24 13
13.
Брест
 Заявка 12 4 1 7 16 - 22 13
14.
Гавр
 Заявка 12 4 0 8 10 - 23 12
15.
Ренн
 0:0 Заявка 13 3 3 7 13 - 19 12
16.
Нант
 Заявка 12 2 4 6 14 - 19 10
17.
Анже
 Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
18.
Монпелье
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Осер
 Заявка 6 5 0 1 12 - 5 15
3.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
5.
Сент-Этьен
 0:0 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
6.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
7.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Ренн
 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
9.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
10.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
11.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Реймс
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
13.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
17.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
6.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лион
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
11.
Анже
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 6 0 2 4 10 - 16 2
16.
Сент-Этьен
 0:0 Заявка 7 0 2 5 4 - 20 2
17.
Ренн
 0:0 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Осер Траоре Хамед 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Ницца Данте Бонфим 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Ланс Ласкари Реми Лебо 5
Весь список
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    Прогнозы 110
    Ренн 82.7% (91)
    X 11.8% (13)
    Сент-Этьен 5.5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Сент-Этьен
    4.70
    4.40
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    6.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 0:0 Сент-Этьен

    Исход игры
    Ренн
    82.7% (91)
    Ничья
    11.8% (13)
    Сент-Этьен
    5.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.15% (52)
    Меньше
    51.85% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    59.26% (64)
    Нет
    40.74% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    40.9% (45)
    1:0 Ренн
    27.3% (30)
    2:0 Ренн
    10.9% (12)
    1:1 Ничья
    10.9% (12)
    1:2 Сент-Этьен
    3.6% (4)
    3:1 Ренн
    1.8% (2)
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