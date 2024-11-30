Тур: 13. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Болланжье Марк
5:0
Конец матча
0'
37' Красная карточкаКафаро Матьё
1:0
39' ПенальтиМюинга Арно
2:0
45' ГолБлас Людовик
3:0
53' ГолГуйри Амин
4:0
61' ГолМюинга Арно
5:0
67' ПенальтиМюинга Арно
81' Желтая карточкаЛарсонне Готье
90'+5
Ход матча
37'
39'
1:0
45'
2:0
53'
3:0
61'
4:0
67'
5:0
81'
81'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Хатебур
Ханс
55
Эстигор
Лео
15
Файе
Микаил
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
19
Петро
Лео
18
Кафаро
Матьё
14
Мутон
Луи
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Хатебур ХансЗащитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
-
15 Файе МикаилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
10 Гуйри АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес КарлосПолузащитник
-
27 Жота СерранПолузащитник
-
28 Камара ГленПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
-
18 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мутон ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Корню ПьерЗащитник
- Полузащитник
-
26 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Амугу МатисПолузащитник
-
39 Айки АйманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ренн
Сент-Этьен
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
32 матча
40.6%
37.5%
21.9%
13 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.4%
46.9%
18.7%
11 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.44
1.19
Среднее время на гол
62
75
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.06
0.56
Среднее время на гол
84
160
Всего голов
40
28
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Тотал матчей
2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюинга Арно
|6 (4)
|0.46
|Блас Людовик
|4
|0.31
|Гуйри Амин
|2
|0.15
|Грёнбек Альберт
|1
|0.08
|Гомес Карлос III
|1
|0.08
|Жота Серран
|1
|0.08
|Буриго Бенжамен
|1
|0.08
|Эстигор Лео
|1
|0.08
|Мейстер Хенрик
|1
|0.08
|Сантамария Батист
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давиташвили Зурико
|5 (1)
|0.38
|Сиссоко Ибраим II
|3 (1)
|0.23
|Кафаро Матьё
|1
|0.08
|Наде Микаэль
|1
|0.08
|Бушуари Беньямин
|1
|0.08
|Стассин Лукас
|0
|0
|Петро Лео
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Сейду Алиду
|4
|0
|Эстигор Лео
|3
|0
|Трюффер Адриен
|3
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Ву Кристофер
|2
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Сантамария Батист
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
|Джеймс Джордан
|1
|0
|Файе Микаил
|1
|0
|Нагида Махамаду
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кафаро Матьё
|3
|1
|Ларсонне Готье
|3
|0
|Боакье Агустен
|3
|0
|Петро Лео
|2
|0
|Корню Пьер
|2
|0
|Эква Пьер
|2
|0
|Амугу Матис
|2
|0
|Н'Зузи Марвонн
|2
|0
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Фомба Ламин
|1
|0
|Наде Микаэль
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
|Масон Иван
|1
|0
|Бушуари Беньямин
|1
|0
|Мутон Луи
|1
|0
|Стассин Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сент-Этьен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Ренн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сент-Этьен
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
1
7
Ренн
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Сент-Этьен
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
3
12
Голы по времени матча
Забито
14
5
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
7%
1
20%
1-15
4
29%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
2
40%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
5
24
4 В 1-м тайме 14
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
2
40%
4
17%
1-15
2
40%
4
17%
16-30
0
0%
6
25%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
1
20%
4
17%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
1
20%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
2
11%
3
25%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
5
42%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
3
16%
2
17%
76-90
Пропущено
18
29
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
4
14%
1-15
5
28%
5
17%
16-30
3
17%
6
21%
31-45
4
22%
3
10%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
2
11%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лилль - Ренн 1:0 Ренн - Тулуза 0:2 Осер - Ренн 4:0 Ренн - Гавр 1:0
Брест - Ренн 1:1 Ренн - Монако 1:2 ПСЖ - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сент-Этьен - Монпелье 1:0 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:0 Анже - Сент-Этьен 4:2
Сент-Этьен - Ланс 0:2 Сент-Этьен - Осер 3:1 Нант - Сент-Этьен 2:2 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1
Результаты матчей
Ренн
Сент-Этьен
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
5 раз 71%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ренн
Сент-Этьен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
34
24
34
15
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
67
310
49
310
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|36 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 12
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 19
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|10.
|2:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 22
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 19
|14
|13.
|0:2 Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 26
|13
|14.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|11 - 30
|13
|15.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|10 - 23
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 19
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|5.
|2:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|8.
|0:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|2:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|0:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|17.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 25
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Ренн
|Мюинга Арно
|6 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Ницца
|Данте Бонфим
|5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|5
|Ланс
|Ласкари Реми Лебо
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 5:0 Сент-Этьен
Исход игры
Ренн
82.7% (91)
Ничья
11.8% (13)
Сент-Этьен
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (52)
Меньше
51.85% (56)
Обе команды забьют
Да
59.26% (64)
Нет
40.74% (44)
Популярный счёт
2:1 Ренн
40.9% (45)
1:0 Ренн
27.3% (30)
2:0 Ренн
10.9% (12)
1:1 Ничья
10.9% (12)
1:2 Сент-Этьен
3.6% (4)
3:1 Ренн
1.8% (2)
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