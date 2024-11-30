Тур: 13. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Лиссорг Ромен
0'
1:0
12' ПенальтиЛала Кенни
27' Желтая карточкаБальде Мама
32' Желтая карточкаШардонне Брендан
36' Undefined phrase: football_event_Перейра-Лаже Матиаш
41' Желтая карточкаМара Секу
43' Желтая карточкаАжорк Людовик
2:0
45' ГолПерейра-Лаже Матиаш
2:0
52' Не забитый пенальтиАжорк Людовик
Ход матча
12'
1:0
27'
32'
41'
43'
45'
52'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
158 Количество передач 307
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
45
Камара
Махди
14
Бальде
Мама
21
Февр
Ромен
22
Дуэ
Гела
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
14
Мара
Секу
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бальде МамаПолузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Сима АбдаллаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Julien Lachuer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Мара СекуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
-
17 Дионг ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Себас ЖеремиПолузащитник
-
33 Amadou Cisse
-
20 Oscar Perea
-
Главный тренер: Росеньор Лиам
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Брест
Страсбург
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.43
Среднее время на гол
65
63
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.25
Среднее время на гол
52
72
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.53
1.33
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
58
67
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|3 (3)
|0.23
|Ажорк Людовик
|3
|0.23
|Бальде Мама
|2
|0.15
|Февр Ромен
|2 (1)
|0.15
|Лала Кенни
|2 (2)
|0.15
|Камара Махди
|2
|0.15
|Салах Ибрагим
|1
|0.08
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.08
|Сима Абдалла
|1
|0.08
|Мартен Жонас
|1
|0.08
|Ле Кардинал Жюльен
|0
|0
|Думбия Камори
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Андрей
|5
|0.38
|Нанаси Себастьян
|3
|0.23
|Эмега Эмануэль
|3
|0.23
|Баква Дилан
|2
|0.15
|Диарра Хабиб
|2 (1)
|0.15
|Морейра Диегу
|1
|0.08
|Мара Секу
|1
|0.08
|Дуэ Гела
|1
|0.08
|Абакар Силла
|1
|0.08
|Дионг Дауда
|1
|0.08
|Дукуре Исмаэль
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
|Уайли Калеб
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрик Рой
|0
|2
|Ажорк Людовик
|3
|0
|Айдара Массадио
|1
|1
|Мартен Жонас
|2
|0
|Лала Кенни
|2
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Амави Жордан
|2
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Н'Диайе Ньякат
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуэ Гела
|4
|0
|Дукуре Исмаэль
|3
|0
|Сеная Марвин
|3
|0
|Диарра Хабиб
|3
|0
|Мара Секу
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Морейра Диегу
|2
|0
|Сантос Андрей
|2
|0
|Росиньор Лайам
|1
|0
|Сарр Мамаду-Наби
|1
|0
|Фила Карол
|1
|0
|Петрович Джордже
|1
|0
|Эмега Эмануэль
|1
|0
|Уайли Калеб
|1
|0
Результаты матчей
Брест
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Страсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
11
Брест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Страсбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
2
9
Брест
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Страсбург
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
4
20
Голы по времени матча
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
40%
1
9%
76-90
Пропущено
7
15
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
1
14%
5
33%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
4
40%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
14
9
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
21%
1
11%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
5
56%
76-90
Забито
17
21
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
3
18%
1
5%
1-15
3
18%
6
29%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
3
18%
7
33%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
29%
29%
1
5%
76-90
Пропущено
21
24
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
4
19%
2
8%
1-15
5
24%
2
8%
16-30
4
19%
2
8%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
3
14%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Барселона - Брест 3:0 Монако - Брест 3:2 Монпелье - Брест 3:1 Спарта Прага - Брест 1:2
Брест - Ницца 0:1 Реймс - Брест 1:2 Брест - Байер Л 1:1 Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2
Страсбург
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ницца - Страсбург 2:1 Страсбург - Монако 1:3 Сент-Этьен - Страсбург 2:0 Страсбург - Нант 3:1
ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Марсель 1:0 Лилль - Страсбург 3:3 Страсбург - Анже 1:1 Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1
Результаты матчей
Брест
Страсбург
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Брест
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
57
66
111
48
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|36 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 12
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 19
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|10.
|2:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 22
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 19
|14
|13.
|0:2 Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 26
|13
|14.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|11 - 30
|13
|15.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|10 - 23
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 19
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|5.
|2:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|8.
|0:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|2:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|0:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|17.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 25
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Ренн
|Мюинга Арно
|6 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Ницца
|Данте Бонфим
|5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|5
|Ланс
|Ласкари Реми Лебо
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 2:0 Страсбург
Исход игры
Брест
76.4% (84)
Ничья
14.5% (16)
Страсбург
9.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
57.55% (61)
Меньше
42.45% (45)
Обе команды забьют
Да
71.7% (76)
Нет
28.3% (30)
Популярный счёт
2:1 Брест
46.4% (51)
1:0 Брест
19.1% (21)
1:1 Ничья
13.6% (15)
1:2 Страсбург
7.3% (8)
2:0 Брест
7.3% (8)
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