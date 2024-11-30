  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Брест
3:1
Конец матча
Страсбург
0'
1:0
12' Пенальти
Лала Кенни
27' Желтая карточка
Бальде Мама
32' Желтая карточка
Шардонне Брендан
36' Undefined phrase: football_event_
Перейра-Лаже Матиаш
41' Желтая карточка
Мара Секу
43' Желтая карточка
Ажорк Людовик
2:0
45' Гол
Перейра-Лаже Матиаш
2:0
52' Не забитый пенальти
Ажорк Людовик
74' Желтая карточка
Морейра Диегу
2:1
85' Гол
Уаттара Абдул
3:1
90' Гол
Дель Кастильо Ромен
90'+8

Ход матча

12'
Лала Кенни
1:0
27'
Бальде Мама
 
32'
Шардонне Брендан
 
36'
Перейра-Лаже Матиаш
 
41'
 
Мара Секу
43'
Ажорк Людовик
 
45'
Перейра-Лаже Матиаш
(Ле Кардинал Жюльен)
2:0
46'
 
Себас Жереми
Мара Секу
50'
Маньетти Уго
Фернандес Эдимилсон
 
52'
Ажорк Людовик
2:0
67'
Сима Абдалла
Февр Ромен
 
67'
Думбия Камори
Бальде Мама
 
69'
 
Уаттара Абдул
Лемарешаль Феликс
74'
 
Морейра Диегу
80'
Дель Кастильо Ромен
Перейра-Лаже Матиаш
 
84'
 
Oscar Perea
Диарра Хабиб
85'
2:1
Уаттара Абдул
(Нанаси Себастьян)
90'
Дель Кастильо Ромен
(Ажорк Людовик)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 345 Количество передач 599
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 110
Брест 76.4% (84)
X 14.5% (16)
Страсбург 9.1% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
7
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
25
Ле
Кардинал
Жюльен
22
Айдара
Массадио
45
Камара
Махди
6
Фернандес
Эдимилсон
14
Бальде
Мама
21
Февр
Ромен
26
Перейра-Лаже
Матиаш
19
Ажорк
Людовик
1
Петрович
Джордже
22
Дуэ
Гела
4
Соу
Саиду
23
Сарр
Мамаду-Наби
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
8
Сантос
Андрей
7
Морейра
Диегу
15
Нанаси
Себастьян
6
Лемарешаль
Феликс
14
Мара
Секу
Брест
4-2-3-1
Страсбург
3-4-3

История личных встреч

Брест
Страсбург

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
0:3
Л1
5:0
Л2
4:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
2:2
Л2
1:2

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.43

Среднее время на гол

65
63

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.25

Среднее время на гол

52
72

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.53
1.33

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

58
67

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 4 (3) 0.31
Ажорк Людовик 3 0.23
Бальде Мама 2 0.15
Февр Ромен 2 (1) 0.15
Лала Кенни 2 (2) 0.15
Камара Махди 2 0.15
Салах Ибрагим 1 0.08
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.08
Сима Абдалла 1 0.08
Мартен Жонас 1 0.08
Ле Кардинал Жюльен 0 0
Думбия Камори 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Андрей 5 0.38
Нанаси Себастьян 3 0.23
Эмега Эмануэль 3 0.23
Баква Дилан 2 0.15
Диарра Хабиб 2 (1) 0.15
Морейра Диегу 1 0.08
Мара Секу 1 0.08
Дуэ Гела 1 0.08
Уаттара Абдул 1 0.08
Абакар Силла 1 0.08
Дионг Дауда 1 0.08
Дукуре Исмаэль 0 0
Соу Саиду 0 0
Уайли Калеб 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрик Рой 0 2
Ажорк Людовик 3 0
Айдара Массадио 1 1
Мартен Жонас 2 0
Лала Кенни 2 0
Шардонне Брендан 2 0
Амави Жордан 2 0
Лис-Мелу Пьерр 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Н'Диайе Ньякат 2 0
Бизот Марко 1 0
Бальде Мама 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0
Камара Махди 1 0
Ле Кардинал Жюльен 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуэ Гела 4 0
Дукуре Исмаэль 3 0
Сеная Марвин 3 0
Диарра Хабиб 3 0
Морейра Диегу 3 0
Мара Секу 2 0
Соу Саиду 2 0
Абакар Силла 2 0
Сантос Андрей 2 0
Росиньор Лайам 1 0
Сарр Мамаду-Наби 1 0
Фила Карол 1 0
Петрович Джордже 1 0
Эмега Эмануэль 1 0
Уайли Калеб 1 0

Результаты матчей

Брест
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Страсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
12
Брест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Страсбург
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

2
9
Брест
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Страсбург
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

4
21

Голы по времени матча

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
38%
2
17%
76-90

Пропущено

8
18
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
1
13%
3
17%
46-60
1
13%
5
28%
61-75
2
25%
4
22%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
4
40%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

14
9
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
21%
1
11%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
5
56%
76-90

Забито

20
22
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
4
20%
1
5%
1-15
3
15%
6
27%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
3
15%
7
32%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
6
30%
2
9%
76-90

Пропущено

22
27
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
4
18%
3
11%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
4
18%
3
11%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
3
14%
6
22%
61-75
4
18%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Барселона - Брест 3:0 Монако - Брест 3:2 Монпелье - Брест 3:1 Спарта Прага - Брест 1:2
Брест - Ницца 0:1 Реймс - Брест 1:2 Брест - Байер Л 1:1 Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2
Страсбург
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ницца - Страсбург 2:1 Страсбург - Монако 1:3 Сент-Этьен - Страсбург 2:0 Страсбург - Нант 3:1
ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Марсель 1:0 Лилль - Страсбург 3:3 Страсбург - Анже 1:1 Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1

Результаты матчей

Брест
Страсбург

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Брест
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
3
3
2
5
2.5
2
4
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
6
7
2
11
2.5
4
9
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:1 Заявка 13 10 3 0 37 - 11 33
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
4.
Лилль
 Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Ницца
 Заявка 12 5 5 2 23 - 12 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 5 3 15 - 12 20
7.
Осер
 Заявка 12 6 1 5 21 - 19 19
8.
Лион
 Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
9.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
10.
Брест
 Заявка 13 5 1 7 19 - 23 16
11.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
12.
Ренн
 Заявка 13 4 2 7 18 - 19 14
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 22 - 27 13
14.
Сент-Этьен
 Заявка 13 4 1 8 11 - 30 13
15.
Гавр
 Заявка 12 4 0 8 10 - 23 12
16.
Нант
 1:1 Заявка 13 2 5 6 15 - 20 11
17.
Анже
 Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
18.
Монпелье
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:1 Заявка 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Осер
 Заявка 6 5 0 1 12 - 5 15
3.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Ренн
 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
5.
Брест
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
7.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
8.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
9.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
10.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
11.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Реймс
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
13.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
17.
Нант
 1:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 1:1 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
6.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лион
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
11.
Нант
 1:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
12.
Анже
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
13.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 7 0 2 5 11 - 19 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 7 0 1 6 4 - 25 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Ренн Мюинга Арно 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Ницца Данте Бонфим 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Ланс Ласкари Реми Лебо 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Брест пытается что-то создать.
    • 91'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 90'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 90'
      Контроль мяча: Брест: 35%, Страсбург: 65%.
    • 89'
      Сарр Мамаду-Наби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Сима Абдалла выиграл воздушное противоборство у Соу Саиду.
    • 88'
      Oscar Perea из команды Страсбург в офсайде
    • 88'
      Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Брест 76.4% (84)
    X 14.5% (16)
    Страсбург 9.1% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Брест 3:1 Страсбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 3:1 Страсбург

    Исход игры
    Брест
    76.4% (84)
    Ничья
    14.5% (16)
    Страсбург
    9.1% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.55% (61)
    Меньше
    42.45% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    71.7% (76)
    Нет
    28.3% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Брест
    46.4% (51)
    1:0 Брест
    19.1% (21)
    1:1 Ничья
    13.6% (15)
    1:2 Страсбург
    7.3% (8)
    2:0 Брест
    7.3% (8)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный