Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

50' Команда Брест играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Отличный командный гол!

46' Julien Le Cardinal создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Страсбург

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Julien Le Cardinal сделал результативную передачу.

46' Г О О О О Л - Перейра-Лаже Матиаш забивает с правой ноги!

45' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Julien Le Cardinal выиграл воздушное противоборство у Мара Секу

45' Матч возобновлен

45' Баква Дилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Ажорк Людовик получил желтую карточку от судьи

41' Мара Секу получил желтую карточку от судьи

40' Диарра Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

38' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

37' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Брест отменен из-за положения "вне игры".

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брест

36' Февр Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Перейра-Лаже Матиаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Шардонне Брендан получил желтую карточку от судьи

30' Удар от ворот произведет Страсбург

30' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Хорошую попытку сделал Февр Ромен . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Лала Кенни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Удар от ворот произведет Брест

28' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Бальде Мама получил желтую карточку от судьи

26' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Julien Le Cardinal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Петрович Джордже взял и забрал мяч на выходе

25' Хорошую попытку сделал Перейра-Лаже Матиаш . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

23' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Команда Брест довольна результатом к этому моменту.

21' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Бальде Мама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Перейра-Лаже Матиаш нанес удар головой, но Джордже Петрович спокойно отбил мяч.

17' Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Февр Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Хорошую попытку сделал Бальде Мама . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Перейра-Лаже Матиаш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Февр Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Команда Брест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Г О О О О О Л - Лала Кенни из команды Брест забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Джордже Петрович прыгнул не в ту сторону.

11' После проверки VAR судья изменил решение - Брест пробьет пенальти!

10' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Брест

9' Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

8' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Шардонне Брендан и попал в каркас ворот!

6' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

3' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брест начинает с центра поля