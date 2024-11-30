Витинья протащил мяч на правый край штрафной площади соперника, где финтами накрутил защитника, после чего выполнил навес в центр на Баркола, но тот с линии вратарской площади послал мяч над перекладиной - немного не хватило росточка.

Требует Антуан Камбуаре от своих подопечных не прижиматься к своим воротам в концовке первого тайма, а прессинговать соперников хотя бы на центральной линии.

Угловой на левом фланге заработала команда Луиса Энрике. Последовала подача на ближнюю штангу, но там хороши на "втором этаже" были защитники "Нанта".

В новой атаке парижане пытались с правого фланга через короткий пас протиснуться в чужую штрафную площадку, но дело в итоге закончилось потерей мяча.

ОПАСНО! Баркола от левого угла штрафной площади сильно пробил по воротам, Карлгрен парировал мяч перед собой, а набежавший Невеш коряво пробил мимо створа ворот.

Первый тайм окончен! Пока что ничья 1:1 на "Парк де Пренс". Отдыхаем...

Много в последние минуты плотной борьбы стало в середине поля. "Канарейки" в каждом единоборстве бьются с усердием, но всё равно подборы остаются преимущественно за чемпионами.

Отличное настроение у болельщиков на трибунах "Парк де Пренс", которые регулярно поют песни под аккомпанемент барабанов, либо просто слышатся какие-то кричалки.

Баркола по центральной оси протиснулся с мячом в штрафную площади и с 13 метров пробил низом по воротам из-под защитника, но Карлгрен успел сложиться, выручив свою команду.

Кан-Ин Ли сместился на правый фланг атаки, откуда пытался выполнить мягкий наброс в центр штрафной площади, но получилось слишком слабо, так что ближайший соперник перехватил мяч.

Провели атаку "канарейки", но передача на правый край штрафной площади на Лепенана получилась слишком резкой - мяч ушёл за лицевую линию поля.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Маттис Аблин!!! Вот это да! Ничего не предвещало беды для "ПСЖ", но он пропускает. Аблин по левому флангу разогнал контратаку, сместился в центр, легко обыграл Пачо, после чего из пределов штрафной площади пробил точной в дальний угол.

Первый же удар в створ ворот "ПСЖ" стал результативным. Доннарумма пока что не выручает, но не факт, что в такой ситуации Сафонов сумел бы парировать удар от Аблина.

1,37 : 0,39 - такова статистика в концовке первого тайма по ожидаемым голам (xG). Парижане на свой гол определённо наиграли, но сейчас надо искать второй гол.

31' С дальней дистанции пробил по воротам гостей активный Кан-Ин Ли. Несмотря на то, что мяч стукнулся о газон перед Карлгреном, вратарь всё равно смог намертво зафиксировать мяч в руках,

30' За первую треть матча гостям не удалось нанести ни одного удара в сторону ворот "ПСЖ". Сейчас был прострел с левого фланга в штрафную площадку, но без замыкания.

29' Новая попытка контратаки "Нанта" завершилась свистком, который зафиксировал положение "вне игры" в паре метров за центральной линией поля.

28' Хакими в быстрой атаке "ПСЖ" правым флангом пытался красиво на скорости обыграть соперника, пробросив мяч мимо него, но трюк не прошёл - перехват.

27' Немного разбегались сейчас футболисты "Нанта". Правым флангом они сейчас пытались пролезть в атаку, но мяч был отбит одним из соперников за боковую линию.

26' На своей половине поля попасовались хозяева. Попытались "канарейки" в прессинге перехватить мяч, но лишь нарушили правила против одного из защитников.

25' Угловой с правого фланга подали парижане, который не принёс им никаких дивидендов. Подбор остался за "жёлто-зелёными", которые могут хоть ненадолго расслабиться.

24' Длинный заброс к правому углу штрафной площади прошёл на Хакими, который на вираже сместился немного в центр и пробил в ближний угол, но в этом моменте сработал уже Карлгрен.

23' ОПАСНО! С правого фланга прошёл короткий пас в штрафную площадку на Хакими, тот выполнил скидку на Кан-Ин Ли, который пробил в ближний угол, но штанга спасла ворота "Нанта".