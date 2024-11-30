Тур: 13. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Стина Жереми
Ход матча
2'
1:0
38'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
538 Количество передач 100
-
83 Владение мячом, % 17
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
51
Пачо
Вильян
25
Мендеш
Нуну
87
Невеш
Жоау
17
Витинья
II
19
Кан-Ин
Ли
44
Зезе
Натан
39
Аблин
Маттис
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильянЗащитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Заге ЙорамЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Дуэ ДезиреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Аблин МаттисНападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Коко МаркусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Томас СорбаПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Нант
25 матчей
100%
25 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72%
12%
16%
18 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
200%
0 побед 6 ничьих 1 победа
28 матчей
89.3%
10.7%
25 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
67.9%
21.4%
10.7%
19 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
64.3%
32.1%
3.6%
18 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
40
30
Голов в среднем за матч
2.67
2.31
Среднее время на гол
33
39
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
0.85
0.53
Среднее время на гол
106
168
Всего голов
51
38
Голов в среднем за матч
1.82
1.36
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
49
66
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баркола Бредли
|10
|0.77
|Кан-Ин Ли
|6
|0.46
|Дембеле Усман
|5
|0.38
|Невеш Жоау
|2
|0.15
|Асенсио Марко
|2
|0.15
|Хакими Ашраф
|2
|0.15
|Коло-Муани Рандаль
|2 (1)
|0.15
|Витинья II
|2 (1)
|0.15
|Мендеш Нуну
|1
|0.08
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.08
|Руис Фабиан
|1
|0.08
|Бералдо Лукас
|1
|0.08
|Маюлу Сенни
|1
|0.08
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
|Пачо Вильян
|0
|0
|Дуэ Дезире
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|3 (2)
|0.23
|Аблин Маттис
|3
|0.23
|Лепенан Йоанн
|2
|0.15
|Bahereba Guirassy
|2
|0.15
|Кадевере Тино
|1
|0.08
|Дуглас Гомес
|1
|0.08
|Томас Сорба
|1
|0.08
|Мохамед Мостафа
|1
|0.08
|Коцца Николя
|1
|0.08
|Коко Маркус
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бералдо Лукас
|4
|0
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Хакими Ашраф
|2
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Пачо Вильян
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коко Маркус
|2
|1
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Зезе Натан
|3
|0
|Паллуа Николя
|2
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|2
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0
|Саймон Мозес
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Лепенан Йоанн
|1
|0
|Ганаго Игнатиус
|1
|0
|Аблин Маттис
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Нант
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
5
ПСЖ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Нант
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
15
5
ПСЖ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Нант
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
15
10
Голы по времени матча
Забито
20
8
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
2
10%
2
25%
31-45
5
25%
1
13%
46-60
4
20%
1
13%
61-75
4
20%
2
25%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
5
56%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
15
7
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
5
33%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
27%
1
14%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Забито
35
15
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
4
11%
2
13%
1-15
5
14%
3
20%
16-30
7
20%
3
20%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
5
14%
2
13%
61-75
8
23%
3
20%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
6
33%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
5
28%
61-75
4
36%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бавария - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Тулуза 3:0 Анже - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Атлетико М 1:2
ПСЖ - Ланс 1:0 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - ПСВ 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2
Нант
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нант - Гавр 0:2 Ланс - Нант 3:2 Нант - Марсель 1:2 Страсбург - Нант 3:1
Нант - Ницца 1:1 Лион - Нант 2:0 Нант - Сент-Этьен 2:2 Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2
Результаты матчей
ПСЖ
Нант
Точный счет
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
51
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
48
93
111
48
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|13
|10
|3
|0
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 12
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 19
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 23
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 19
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|22 - 27
|13
|14.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|11 - 30
|13
|15.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|10 - 23
|12
|16.
|1:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 20
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|17.
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|1:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|11.
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|17.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 25
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Ренн
|Мюинга Арно
|6 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Ницца
|Данте Бонфим
|5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|5
|Ланс
|Ласкари Реми Лебо
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ 1:1 Нант
Исход игры
ПСЖ
95% (114)
Ничья
0% (0)
Нант
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
51.89% (55)
Меньше
48.11% (51)
Обе команды забьют
Да
33.96% (36)
Нет
66.04% (70)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
39.2% (47)
3:1 ПСЖ
16.7% (20)
3:0 ПСЖ
14.2% (17)
2:1 ПСЖ
11.7% (14)
1:0 ПСЖ
3.3% (4)
4:0 ПСЖ
1.7% (2)
4:1 ПСЖ
1.7% (2)
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