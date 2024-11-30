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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
ПСЖ
1:1
Перерыв
Нант
0'
1:0
2' Гол
Хакими Ашраф
1:1
38' Гол
Аблин Маттис

Ход матча

2'
Хакими Ашраф
(Рамуш Гонсалу)
1:0
38'
1:1
Аблин Маттис
(Дуглас Гомес)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 538 Количество передач 100
  • 83 Владение мячом, % 17

Владение мячом

Прогнозы 119
ПСЖ 95% (113)
X 0% (0)
Нант 5% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ПСЖ
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
51
Пачо
Вильян
25
Мендеш
Нуну
87
Невеш
Жоау
17
Витинья
II
8
Руис
Фабиан
19
Кан-Ин
Ли
9
Рамуш
Гонсалу
29
Баркола
Бредли
30
Карлгрен
Патрик
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
44
Зезе
Натан
4
Паллуа
Николя
18
Сентонз
Фабьен
3
Коцца
Николя
8
Лепенан
Йоанн
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
39
Аблин
Маттис
27
Саймон
Мозес
ПСЖ
4-3-3
Нант
5-3-2

История личных встреч

ПСЖ
Нант

25 матчей

100%
25 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72%
12%
16%
18 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

200%
0 побед 6 ничьих 1 победа

28 матчей

89.3%
10.7%
25 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

67.9%
21.4%
10.7%
19 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

64.3%
32.1%
3.6%
18 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
4:2
Л1
0:3
С
4:0
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
К
3:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
4:0
Л1
1:4
Л1
0:2
К
2:0
Л1
2:1
КЛ
1:2
Л1
5:0
Л1
1:2
Л1
1:4
Л1
1:0

Голы

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

2.67
2.31

Среднее время на гол

33
39

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

0.85
0.53

Среднее время на гол

106
168

Всего голов

51
38

Голов в среднем за матч

1.82
1.36

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

49
66

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 10 0.77
Кан-Ин Ли 6 0.46
Дембеле Усман 5 0.38
Невеш Жоау 2 0.15
Асенсио Марко 2 0.15
Хакими Ашраф 2 0.15
Коло-Муани Рандаль 2 (1) 0.15
Витинья II 2 (1) 0.15
Мендеш Нуну 1 0.08
Заир-Эмери Уоррен 1 0.08
Руис Фабиан 1 0.08
Бералдо Лукас 1 0.08
Маюлу Сенни 1 0.08
Рамуш Гонсалу 0 0
Пачо Вильян 0 0
Дуэ Дезире 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 3 (2) 0.23
Аблин Маттис 3 0.23
Лепенан Йоанн 2 0.15
Bahereba Guirassy 2 0.15
Кадевере Тино 1 0.08
Дуглас Гомес 1 0.08
Томас Сорба 1 0.08
Мохамед Мостафа 1 0.08
Коцца Николя 1 0.08
Коко Маркус 0 0
Чиривелья Педро 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бералдо Лукас 4 0
Маркиньос Маркос 3 0
Хакими Ашраф 2 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дембеле Усман 1 0
Пачо Вильян 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коко Маркус 2 1
Дуглас Гомес 3 0
Зезе Натан 3 0
Паллуа Николя 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Дюверн Жан-Кевин 2 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Саймон Мозес 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Коцца Николя 1 0
Лепенан Йоанн 1 0
Ганаго Игнатиус 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Нант
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
5
ПСЖ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Нант
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

15
5
ПСЖ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Нант
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

15
10

Голы по времени матча

Забито

20
8
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
2
10%
2
25%
31-45
5
25%
1
13%
46-60
4
20%
1
13%
61-75
4
20%
2
25%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
5
56%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

15
7
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
5
33%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
27%
1
14%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Забито

35
15
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
4
11%
2
13%
1-15
5
14%
3
20%
16-30
7
20%
3
20%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
5
14%
2
13%
61-75
8
23%
3
20%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
6
33%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
5
28%
61-75
4
36%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бавария - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Тулуза 3:0 Анже - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Атлетико М 1:2
ПСЖ - Ланс 1:0 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - ПСВ 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2
Нант
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нант - Гавр 0:2 Ланс - Нант 3:2 Нант - Марсель 1:2 Страсбург - Нант 3:1
Нант - Ницца 1:1 Лион - Нант 2:0 Нант - Сент-Этьен 2:2 Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2

Результаты матчей

ПСЖ
Нант

Точный счет

3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
4
5
1
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
4
2
2.5
1
5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
4
8
9
3
2.5
1
11
4
8
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:1 Заявка 13 10 3 0 37 - 11 33
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
4.
Лилль
 Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Ницца
 Заявка 12 5 5 2 23 - 12 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 5 3 15 - 12 20
7.
Осер
 Заявка 12 6 1 5 21 - 19 19
8.
Лион
 Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
9.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
10.
Брест
 Заявка 13 5 1 7 19 - 23 16
11.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
12.
Ренн
 Заявка 13 4 2 7 18 - 19 14
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 22 - 27 13
14.
Сент-Этьен
 Заявка 13 4 1 8 11 - 30 13
15.
Гавр
 Заявка 12 4 0 8 10 - 23 12
16.
Нант
 1:1 Заявка 13 2 5 6 15 - 20 11
17.
Анже
 Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
18.
Монпелье
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:1 Заявка 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Осер
 Заявка 6 5 0 1 12 - 5 15
3.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Ренн
 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
5.
Брест
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
7.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
8.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
9.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
10.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
11.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Реймс
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
13.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
17.
Нант
 1:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 1:1 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
6.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лион
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
11.
Нант
 1:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
12.
Анже
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
13.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 7 0 2 5 11 - 19 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 7 0 1 6 4 - 25 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Ренн Мюинга Арно 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Ницца Данте Бонфим 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Ланс Ласкари Реми Лебо 5
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Пока что ничья 1:1 на "Парк де Пренс". Отдыхаем...
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Баркола от левого угла штрафной площади сильно пробил по воротам, Карлгрен парировал мяч перед собой, а набежавший Невеш коряво пробил мимо створа ворот.
  • 45'
    В новой атаке парижане пытались с правого фланга через короткий пас протиснуться в чужую штрафную площадку, но дело в итоге закончилось потерей мяча.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • Угловой
    44'
    Угловой на левом фланге заработала команда Луиса Энрике. Последовала подача на ближнюю штангу, но там хороши на "втором этаже" были защитники "Нанта".
  • 43'
    Требует Антуан Камбуаре от своих подопечных не прижиматься к своим воротам в концовке первого тайма, а прессинговать соперников хотя бы на центральной линии.
  • Опасный момент
    42'
    Витинья протащил мяч на правый край штрафной площади соперника, где финтами накрутил защитника, после чего выполнил навес в центр на Баркола, но тот с линии вратарской площади послал мяч над перекладиной - немного не хватило росточка.
  • 41'
    1,37 : 0,39 - такова статистика в концовке первого тайма по ожидаемым голам (xG). Парижане на свой гол определённо наиграли, но сейчас надо искать второй гол.
  • 40'
    Первый же удар в створ ворот "ПСЖ" стал результативным. Доннарумма пока что не выручает, но не факт, что в такой ситуации Сафонов сумел бы парировать удар от Аблина.
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Маттис Аблин!!!
    Вот это да! Ничего не предвещало беды для "ПСЖ", но он пропускает. Аблин по левому флангу разогнал контратаку, сместился в центр, легко обыграл Пачо, после чего из пределов штрафной площади пробил точной в дальний угол.
  • 37'
    Провели атаку "канарейки", но передача на правый край штрафной площади на Лепенана получилась слишком резкой - мяч ушёл за лицевую линию поля.
  • 36'
    Кан-Ин Ли сместился на правый фланг атаки, откуда пытался выполнить мягкий наброс в центр штрафной площади, но получилось слишком слабо, так что ближайший соперник перехватил мяч.
  • Опасный момент
    35'
    Баркола по центральной оси протиснулся с мячом в штрафную площади и с 13 метров пробил низом по воротам из-под защитника, но Карлгрен успел сложиться, выручив свою команду.
  • 34'
    Отличное настроение у болельщиков на трибунах "Парк де Пренс", которые регулярно поют песни под аккомпанемент барабанов, либо просто слышатся какие-то кричалки.
  • 33'
    Много в последние минуты плотной борьбы стало в середине поля. "Канарейки" в каждом единоборстве бьются с усердием, но всё равно подборы остаются преимущественно за чемпионами.
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    • Опасный момент
      31'
      С дальней дистанции пробил по воротам гостей активный Кан-Ин Ли. Несмотря на то, что мяч стукнулся о газон перед Карлгреном, вратарь всё равно смог намертво зафиксировать мяч в руках,
    • 30'
      За первую треть матча гостям не удалось нанести ни одного удара в сторону ворот "ПСЖ". Сейчас был прострел с левого фланга в штрафную площадку, но без замыкания.
    • Офсайд
      29'
      Новая попытка контратаки "Нанта" завершилась свистком, который зафиксировал положение "вне игры" в паре метров за центральной линией поля.
    • 28'
      Хакими в быстрой атаке "ПСЖ" правым флангом пытался красиво на скорости обыграть соперника, пробросив мяч мимо него, но трюк не прошёл - перехват.
    • 27'
      Немного разбегались сейчас футболисты "Нанта". Правым флангом они сейчас пытались пролезть в атаку, но мяч был отбит одним из соперников за боковую линию.
    • Фол, нарушение
      26'
      На своей половине поля попасовались хозяева. Попытались "канарейки" в прессинге перехватить мяч, но лишь нарушили правила против одного из защитников.
    • Угловой
      25'
      Угловой с правого фланга подали парижане, который не принёс им никаких дивидендов. Подбор остался за "жёлто-зелёными", которые могут хоть ненадолго расслабиться.
    • Опасный момент
      24'
      Длинный заброс к правому углу штрафной площади прошёл на Хакими, который на вираже сместился немного в центр и пробил в ближний угол, но в этом моменте сработал уже Карлгрен.
    • Опасный момент
      23'
      ОПАСНО! С правого фланга прошёл короткий пас в штрафную площадку на Хакими, тот выполнил скидку на Кан-Ин Ли, который пробил в ближний угол, но штанга спасла ворота "Нанта".
    • 22'
      В целом достаточно скучноватой получается первая четверть матча. Парижане пока что продолжают действовать в тренировочном темпе, очень много пасуясь поперёк поля.
    • 21'
      Саймон перехватил мяч в центральной зоне, после чего попытался бросить в прорыв Аблина, но заброс получился слишком сильным, так что Доннарумма первым оказался на мяче.
    • 20'
      86 на 14 - такова сейчас статистика матча по владению мячом в процентном соотношении. Тотальное преимущество команды Луиса Энрике.
    • 19'
      Витинья обрезался у чужой штрафной площади, потеряв равновесие. "Канарейки" ринулись в контратаку левым краем, но она снова ни к чему интересному не привела - мяч был перехвачен.
    • 18'
      Антуан Камбуаре грустно наблюдает за игрой у кромки поля. Пока что его подопечные совершенно не могут ничего противопоставить чемпиону страны.
    • 17'
      Кан-Ин Ли выполнил наброс из глубины поля на правый край штрафной площади на рывок Хакими. Последний попытался в падении выполнил скидку в центр на Рамуша, но получилось в руки Карлгрену.
    • 16'
      Сентонз на правом фланге на чужой половине поля попытался сработать на опережении против Мендеша, но очень плохо обработал мяч при этом, выпустив игровой снаряд за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      15'
      На месте правого инсайда заработали штрафной удар парижане, когда мяч в этой зоне попал в руку Коццу. Стандарт в итоге был разыгран накоротке, после чего пошла навесная подача в штрафную площадку, которая оказалась слишком низкой.
    • 14'
      "ПСЖ" свои позиционные атаки развивает практически в пешем темпе. Особого прессинга со стороны игроков "Нанта" уже практически не ощущается.
    • 13'
      Доннарумма впервые получил возможность попробовать мяч, когда на него пас назад выполнил Маркиньос. Матвей Сафонов сегодня наблюдает за игрой со скамейки запасных.
    • 12'
      Первую попытку атаки провели "канарейки", но она развалилась ещё до подхода к штрафной площади парижан.
    • Опасный момент
      11'
      ОПАСНО! Прострел с левого фланга прошёл в район 11-метровой отметки на свободного Кан-Ин Ли, но кореец загубил свой голевой шанс, пробив прямо во вратаря.
    • Офсайд
      10'
      Карлгрен с рук выбил мяч подальше в поле, но Чиривелья так торопился с забеганием, что у него было зафиксировано положение "вне игры".
    • 9'
      Пока что ни о какой контригре речи не идёт - чемпион Франции тотально доминирует на поле, закрыв соперника на одной стороне поля.
    • 8'
      Руис с левого фланга выполнил навес в штрафную площадку, и Рамуш снова неопасно пробил головой в борьбе. Мяч по высокой дуге опустился в руки Карлгрену.
    • Угловой
      7'
      Первый угловой в матче заработал "ПСЖ" на левом фланге. От флажка последовала подача В район линии вратарской площади, но защитнику "Нанта" удалось отбить мяч в поле.
    • 6'
      Кан-Ин Ли с правого фланга выполнил диагональную подачу в центр штрафной площади, откуда Рамуш из неудобного положения головой пробил по воротам, но слишком слабо, так что никаких проблем для Карлгрена.
    • 5'
      Хакими пытался сейчас за счёт дриблинга обострить игру на правом фланге атаки своей команды, но два соперника заставили его развернуться и отдать передачу назад.
    • 4'
      Мало кто верил, что в этом матче получится какая-то упорная борьба за результат, а после столь раннего гола фаворита вера в "канареек" ещё больше снизилась. Но в футболе всякое бывало, так что не будет досрочно поздравлять болельщиков "ПСЖ".
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Ашраф Хакими!!!
      В первой же атаке парижане открыли счёт в матче. На левом фланге Мендеш накрутил соперника, прострелил в штрафную площадку, Рамуш аккуратно переправил мяч подошвой дальше к дальней штанге, куда набежал Хакими и буквально внёс мяч в ворота.
    • 2'
      Сумбурная игра идёт на стартовых секундах. "Нант" старается работать в достаточно высоком прессинге, но достаточно скоро гости наверняка обоснуются всем составом на своей трети поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    • Первый тайм
    • 48'
      Команда ПСЖ имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: ПСЖ: 83%, Нант: 17%.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 48'
      Невеш Жоау оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Карлгрен Патрик делает важнейший сейв!
    • 47'
      Хорошую попытку сделал Мендеш Нуну. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 47'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 46'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Дуглас Гомес из команды Нант поставил подножку. Пострадал Маркиньос Маркос
    • 46'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: ПСЖ: 83%, Нант: 17%.
    • 44'
      Маркиньос Маркос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Кан-Ин Ли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Кастеллетто Жан-Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 43'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 42'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 41'
      Шанс! Баркола Бредли из команды ПСЖ пробил головой, но мимо
    • 41'
      Витинья II создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Зезе Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: ПСЖ: 82%, Нант: 18%.
    • 39'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 39'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 38'
      Фантастический гол, где все сам сделал Аблин Маттис!
    • 38'
      Пачо Вильян плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 38'
      Саймон Мозес сделал ключевой пас для гола!
    • 38'
      Команда Нант сравняла счет! Игра продолжается!
    • 38'
      Дуглас Гомес сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Аблин Маттис забивает с левой ноги!
    • 38'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Нант начинает контратаку
    • 38'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 37'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 37'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Зезе Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Кастеллетто Жан-Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: ПСЖ: 82%, Нант: 18%.
    • 35'
      Хорошую попытку сделал Баркола Бредли. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 34'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 34'
      Мендеш Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 33'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Игра в одни ворота сейчас. ПСЖ доминирует и владеет мячом
    • 33'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 31'
      Кан-Ин Ли пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем
    • 31'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 31'
      Сентонз Фабьен из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Мендеш Нуну.
    • 31'
      Пачо Вильян успешно блокирует удар.
    • 30'
      Аблин Маттис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Коцца Николя из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Нант пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: ПСЖ: 85%, Нант: 15%.
    • 30'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Аблин Маттис из команды Нант в офсайде
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Маркиньос Маркос из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Саймон Мозес
    • 29'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 27'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Пачо Вильян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Судья свистит. Дуглас Гомес атаковал сзади соперника. Это Невеш Жоау заработал своей команде штрафной
    • 25'
      Контроль мяча: ПСЖ: 85%, Нант: 15%.
    • 24'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Маркиньос Маркос из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Чиривелья Педро
    • 24'
      Невеш Жоау нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.
    • 24'
      Кан-Ин Ли из команды ПСЖ подал угловой справа.
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Хакими Ашраф. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 23'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Кан-Ин Ли нанес удар в каркас ворот!
    • 23'
      Руис Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 21'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 21'
      Доннарумма Джанлуиджи взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Нант начинает контратаку
    • 20'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: ПСЖ: 85%, Нант: 15%.
    • 20'
      Невеш Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Нант начинает контратаку
    • 19'
      Руис Фабиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Сентонз Фабьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Зезе Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 18'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Витинья II из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Невеш Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Нант пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 16'
      Нант пытается что-то создать.
    • 16'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: ПСЖ: 84%, Нант: 16%.
    • 15'
      Коцца Николя задерживает мяч рукой
    • 14'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 13'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 13'
      Маркиньос Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Коцца Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 12'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 11'
      Невеш Жоау не смог попасть в створ ударом издали
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Витинья II. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      О, нет. Из многообещающей позиции Кан-Ин Ли из команды ПСЖ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 10'
      Баркола Бредли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: ПСЖ: 97%, Нант: 3%.
    • 10'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 10'
      Саймон Мозес из команды Нант в офсайде
    • 9'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 8'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Нант контролирует мяч.
    • 8'
      Рамуш Гонсалу нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.
    • 8'
      Руис Фабиан из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Чиривелья Педро из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Руис Фабиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Зезе Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 6'
      Рамуш Гонсалу нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.
    • 6'
      Кан-Ин Ли из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСЖ: 78%, Нант: 22%.
    • 5'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 3'
      Мендеш Нуну сделал ключевой пас для гола!
    • 3'
      Команда ПСЖ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 2'
      Рамуш Гонсалу сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О О Л - Хакими Ашраф из команды ПСЖ легко посылает мяч в пустые ворота правой! Хакими Ашраф легко с этим справился!
    • 2'
      Рамуш Гонсалу создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Рамуш Гонсалу нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 2'
      Мендеш Нуну из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Сентонз Фабьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 1'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ПСЖ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 55 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ 1:1 Нант

    Исход игры
    ПСЖ
    95% (114)
    Ничья
    0% (0)
    Нант
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.89% (55)
    Меньше
    48.11% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    33.96% (36)
    Нет
    66.04% (70)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    39.2% (47)
    3:1 ПСЖ
    16.7% (20)
    3:0 ПСЖ
    14.2% (17)
    2:1 ПСЖ
    11.7% (14)
    1:0 ПСЖ
    3.3% (4)
    4:0 ПСЖ
    1.7% (2)
    4:1 ПСЖ
    1.7% (2)
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