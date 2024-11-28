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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
ПСЖ
 
Позже
Нант
Прогнозы 45
ПСЖ 91.1% (41)
X 0% (0)
Нант 8.9% (4)
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История личных встреч

ПСЖ
Нант

25 матчей

100%
25 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72%
12%
16%
18 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

200%
0 побед 6 ничьих 1 победа

28 матчей

89.3%
10.7%
25 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

67.9%
21.4%
10.7%
19 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

64.3%
32.1%
3.6%
18 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
4:2
Л1
0:3
С
4:0
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
К
3:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
4:0
Л1
1:4
Л1
0:2
К
2:0
Л1
2:1
КЛ
1:2
Л1
5:0
Л1
1:2
Л1
1:4
Л1
1:0

Голы

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

2.67
2.31

Среднее время на гол

33
39

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

0.85
0.53

Среднее время на гол

106
168

Всего голов

51
38

Голов в среднем за матч

1.82
1.36

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

49
66

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 10 0.83
Кан-Ин Ли 6 0.5
Дембеле Усман 5 0.42
Невеш Жоау 2 0.17
Асенсио Марко 2 0.17
Коло-Муани Рандаль 2 (1) 0.17
Витинья II 2 (1) 0.17
Хакими Ашраф 1 0.08
Мендеш Нуну 1 0.08
Заир-Эмери Уоррен 1 0.08
Руис Фабиан 1 0.08
Бералдо Лукас 1 0.08
Маюлу Сенни 1 0.08
Рамуш Гонсалу 0 0
Пачо Вильян 0 0
Дуэ Дезире 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 3 (2) 0.25
Лепенан Йоанн 2 0.17
Аблин Маттис 2 0.17
Bahereba Guirassy 2 0.17
Кадевере Тино 1 0.08
Дуглас Гомес 1 0.08
Томас Сорба 1 0.08
Мохамед Мостафа 1 0.08
Коцца Николя 1 0.08
Коко Маркус 0 0
Чиривелья Педро 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бералдо Лукас 4 0
Маркиньос Маркос 3 0
Хакими Ашраф 2 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дембеле Усман 1 0
Пачо Вильян 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коко Маркус 2 1
Дуглас Гомес 3 0
Зезе Натан 3 0
Паллуа Николя 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Дюверн Жан-Кевин 2 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Саймон Мозес 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Коцца Николя 1 0
Лепенан Йоанн 1 0
Ганаго Игнатиус 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Нант
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
5
ПСЖ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Нант
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

15
5
ПСЖ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Нант
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

15
10

Голы по времени матча

Забито

20
8
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
2
10%
2
25%
31-45
5
25%
1
13%
46-60
4
20%
1
13%
61-75
4
20%
2
25%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
5
56%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

15
7
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
5
33%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
27%
1
14%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Забито

35
15
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
4
11%
2
13%
1-15
5
14%
3
20%
16-30
7
20%
3
20%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
5
14%
2
13%
61-75
8
23%
3
20%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
6
33%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
5
28%
61-75
4
36%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бавария - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Тулуза 3:0 Анже - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Атлетико М 1:2
ПСЖ - Ланс 1:0 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - ПСВ 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2
Нант
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нант - Гавр 0:2 Ланс - Нант 3:2 Нант - Марсель 1:2 Страсбург - Нант 3:1
Нант - Ницца 1:1 Лион - Нант 2:0 Нант - Сент-Этьен 2:2 Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2

Результаты матчей

ПСЖ
Нант

Точный счет

3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
4
5
1
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
4
2
2.5
1
5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
4
8
9
3
2.5
1
11
4
8
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 10 2 0 36 - 10 32
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
4.
Лилль
 Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Ницца
 Заявка 12 5 5 2 23 - 12 20
6.
Осер
 Заявка 12 6 1 5 21 - 19 19
7.
Лион
 Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
8.
Реймс
 Заявка 12 5 3 4 20 - 16 18
9.
Ланс
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
11.
Страсбург
 Заявка 12 3 4 5 21 - 24 13
12.
Брест
 Заявка 12 4 1 7 16 - 22 13
13.
Сент-Этьен
 Заявка 12 4 1 7 11 - 25 13
14.
Гавр
 Заявка 12 4 0 8 10 - 23 12
15.
Ренн
 Заявка 12 3 2 7 13 - 19 11
16.
Нант
 Заявка 12 2 4 6 14 - 19 10
17.
Анже
 Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
18.
Монпелье
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Осер
 Заявка 6 5 0 1 12 - 5 15
3.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
5.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
6.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
7.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
9.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
10.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
11.
Реймс
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
13.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
17.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Лион
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
7.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
11.
Анже
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 6 0 2 4 10 - 16 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 0 1 5 4 - 20 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Осер Траоре Хамед 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Ницца Данте Бонфим 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Монпелье Нзингула Рабби 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Нант от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2024, осталось 2 дня 14 часов 13 минут.

    Главный судья: Стина Жереми

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 82% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 45
    ПСЖ 91.1% (41)
    X 0% (0)
    Нант 8.9% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Нант
    7.25
    7.20
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    12.50
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Нант

    Исход игры
    ПСЖ
    91.1% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Нант
    8.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (16)
    Меньше
    56.76% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    27.03% (10)
    Нет
    72.97% (27)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    44.4% (20)
    3:1 ПСЖ
    11.1% (5)
    3:0 ПСЖ
    11.1% (5)
    2:1 ПСЖ
    11.1% (5)
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