Тур: 13. Стадион: Бутарке. Главный судья: Пулидо Хуан Луис
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Круз
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Круз ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чикко ХулианПолузащитник
-
27 Гарсия НаимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хименес Борха
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Соу ДжибрилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Навас ХесусНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Леганес
Севилья
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.2
1.67
Среднее время на гол
75
54
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.09
1.36
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
66
Бомбардиры внутри турнира
Леганес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Круз Хуан
|4
|0.31
|Брашанац Дарко
|1
|0.08
|Неу Иван
|1
|0.08
|Гарсиа Диего
|1
|0.08
|Тапия Ренато
|1
|0.08
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.08
|Саэнс Хорхе
|1
|0.08
|Франкеза Энрик
|1
|0.08
|Гонсалес Серхио VI
|1
|0.08
|Оскар Родригес
|0
|0
|Раба Даниэль
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
|Лопес Роберто III
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|5 (1)
|0.38
|Хуанлу Санчес
|1
|0.08
|Навас Хесус
|1
|0.08
|Эджуке Чидера
|1
|0.08
|Идумбо Музамбо Станис
|1
|0.08
|Окампос Лукас
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|0
|0
Карточки
Леганес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неу Иван
|5
|0
|Розье Валентен
|4
|0
|Оскар Родригес
|3
|0
|Тапия Ренато
|3
|0
|Настасич Матия
|2
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|2
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Сориано Хуан
|1
|0
|Саэнс Хорхе
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Гонсалес Серхио VI
|1
|0
|Сиссе Сейдуба
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркан Маркос
|3
|1
|Педроса Адриа
|4
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|4
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|1
|Ньянзу Танги
|2
|1
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0
|Ньигес Сауль
|1
|1
|Гудель Неманья
|2
|0
|Соу Джибрил
|2
|0
|Баде Луак
|2
|0
|Нюланд Эрьян
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Фернандес Жерар
|1
|0
|Салас Кике
|1
|0
Результаты матчей
Леганес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Севилья
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Леганес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Севилья
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
4
3
Леганес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Севилья
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
3
60%
2
33%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
50%
1
9%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Забито
14
10
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
5
36%
3
30%
76-90
Пропущено
14
19
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
2
14%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
5
36%
3
16%
61-75
5
36%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Леганес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Жирона - Леганес 4:3 Сьюдад-де-Лусена - Леганес 1:2 Леганес - Сельта 3:0 Атлетико М - Леганес 3:1
Леганес - Вальядолид 3:1 Леганес - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Хетафе - Леганес 1:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2
Севилья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Розас - Севилья 0:3 Эспаньол - Севилья 0:2 Барселона - Севилья 5:1
Севилья - Бетис 1:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Севилья - Вальядолид 2:1 Алавес - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2
Результаты матчей
Леганес
Севилья
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Леганес
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
16
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
39
39
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|40 - 11
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 19
|24
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 7
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|11.
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 17
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 10
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|16.
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 16
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|8 - 10
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|12.
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|14.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|16.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 3
|8
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|7 (6)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|6
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Леганес 0:0 Севилья
Исход игры
Леганес
9.5% (10)
Ничья
37.1% (39)
Севилья
53.3% (56)
Тотал 2.5
Больше
41% (41)
Меньше
59% (59)
Обе команды забьют
Да
78% (78)
Нет
22% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (37)
1:2 Севилья
30.5% (32)
0:1 Севилья
14.3% (15)
2:1 Леганес
7.6% (8)
0:2 Севилья
3.8% (4)
1:0 Леганес
1.9% (2)
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