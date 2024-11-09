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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Леганес
0:0
Первый тайм: 24'
Севилья
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 105
Леганес 9.5% (10)
X 37.1% (39)
Севилья 53.3% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Севилья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Дмитрович
Марко
2
Альтимира
Адриа
6
Гонсалес
Серхио
VI
22
Настасич
Матия
15
Франкеза
Энрик
5
Тапия
Ренато
8
Сиссе
Сейдуба
11
Круз
Хуан
14
Брашанац
Дарко
23
Мунир
Эль-Хаддади
9
Де
ла
Фуэнте
Мигель
1
Фернандес
Альваро
III
32
Кармона
Хосе
Анхель
6
Гудель
Неманья
4
Салас
Кике
3
Педроса
Адриа
18
Агум
Люсьен
12
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
20
Соу
Джибрил
11
Лукебакио
Доди
7
Берналь
Исаак
Ромеро
9
Ихеаначо
Келечи
Леганес
4-2-3-1
Севилья
4-3-3

История личных встреч

Леганес
Севилья

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

КК
0:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
П
0:3
П
1:1
П
2:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:1
П
1:1
П
2:3

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
1.67

Среднее время на гол

75
54

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.09
1.36

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
66

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 4 0.31
Брашанац Дарко 1 0.08
Неу Иван 1 0.08
Гарсиа Диего 1 0.08
Тапия Ренато 1 0.08
Мунир Эль-Хаддади 1 0.08
Саэнс Хорхе 1 0.08
Франкеза Энрик 1 0.08
Гонсалес Серхио VI 1 0.08
Оскар Родригес 0 0
Раба Даниэль 0 0
Розье Валентен 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0
Лопес Роберто III 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 5 (1) 0.38
Хуанлу Санчес 1 0.08
Навас Хесус 1 0.08
Эджуке Чидера 1 0.08
Идумбо Музамбо Станис 1 0.08
Окампос Лукас 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Педроса Адриа 0 0
Баде Луак 0 0
Берналь Исаак Ромеро 0 0

Карточки

Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неу Иван 5 0
Розье Валентен 4 0
Оскар Родригес 3 0
Тапия Ренато 3 0
Настасич Матия 2 0
Де ла Фуэнте Мигель 2 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Сориано Хуан 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Гонсалес Серхио VI 1 0
Сиссе Сейдуба 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркан Маркос 3 1
Педроса Адриа 4 0
Берналь Исаак Ромеро 4 0
Хуанлу Санчес 2 1
Ньянзу Танги 2 1
Кармона Хосе Анхель 3 0
Ньигес Сауль 1 1
Гудель Неманья 2 0
Соу Джибрил 2 0
Баде Луак 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Агум Люсьен 1 0
Фернандес Жерар 1 0
Салас Кике 1 0

Результаты матчей

Леганес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Севилья
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Леганес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Севилья
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

4
3
Леганес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Севилья
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
3
60%
2
33%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
50%
1
9%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
5
36%
3
30%
76-90

Пропущено

14
19
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
2
14%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
5
36%
3
16%
61-75
5
36%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Леганес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Жирона - Леганес 4:3 Сьюдад-де-Лусена - Леганес 1:2 Леганес - Сельта 3:0 Атлетико М - Леганес 3:1
Леганес - Вальядолид 3:1 Леганес - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Хетафе - Леганес 1:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2
Севилья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Розас - Севилья 0:3 Эспаньол - Севилья 0:2 Барселона - Севилья 5:1
Севилья - Бетис 1:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Севилья - Вальядолид 2:1 Алавес - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2

Результаты матчей

Леганес
Севилья

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Леганес
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
3
9
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 11 0 1 40 - 11 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
4.
Атлетико М
 Заявка 12 6 5 1 18 - 7 23
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
7.
Бетис
 Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
8.
Мальорка
 Заявка 12 5 3 4 10 - 9 18
9.
Сельта
 Заявка 12 5 1 6 18 - 20 16
10.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
11.
Севилья
 0:0 Заявка 13 4 4 5 12 - 17 16
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 3 5 10 - 10 15
13.
Жирона
 Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
14.
Алавес
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 3 3 7 16 - 22 12
16.
Леганес
 0:0 Заявка 13 2 6 5 12 - 16 12
17.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
18.
Хетафе
 Заявка 12 1 7 4 8 - 10 10
19.
Вальядолид
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
9.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
11.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
12.
Севилья
 0:0 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
13.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
14.
Леганес
 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
15.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
6.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Севилья
 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 10 7
10.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Леганес
 0:0 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
15.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
17.
Алавес
 Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 24'
    Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 23'
    Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 23'
    Соу Джибрил ослабляет давление, выбив мяч.
  • 23'
    Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 23'
    Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 23'
    Брашанац Дарко из команды Леганес в офсайде
  • 22'
    Гудель Неманья ослабляет давление, выбив мяч.
  • 22'
    Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 21'
    Берналь Исаак Ромеро пробует нанести удар издали, но Марко Дмитрович держит все под контролем
  • 21'
    Брашанац Дарко из команды Леганес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 21'
    Гудель Неманья навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 21'
    Матч возобновлен
  • 21'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 20'
    Контроль мяча: Леганес: 49%, Севилья: 51%.
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    • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 105
    Леганес 9.5% (10)
    X 37.1% (39)
    Севилья 53.3% (56)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Леганес
    Ничья
    Севилья
    3.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Леганес 0:0 Севилья

    Исход игры
    Леганес
    9.5% (10)
    Ничья
    37.1% (39)
    Севилья
    53.3% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    41% (41)
    Меньше
    59% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    78% (78)
    Нет
    22% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (37)
    1:2 Севилья
    30.5% (32)
    0:1 Севилья
    14.3% (15)
    2:1 Леганес
    7.6% (8)
    0:2 Севилья
    3.8% (4)
    1:0 Леганес
    1.9% (2)
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