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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 11167 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Леганес
1:0
Конец матча
Севилья
0'
41' Желтая карточка
Гонсалес Серхио
69' Желтая карточка
Сиссе Сейдуба
80' Красная карточка
Агум Люсьен
1:0
82' Пенальти
Де ла Фуэнте Мигель
87' Желтая карточка
Гудель Неманья
90'+7

Ход матча

41'
Гонсалес Серхио
 
67'
Эрнандес Хави
Франкеза Энрик
 
69'
Сиссе Сейдуба
 
73'
 
Навас Хесус
Ихеаначо Келечи
76'
Чикко Хулиан
Тапия Ренато
 
76'
Оскар Родригес
Круз Хуан
 
80'
 
Агум Люсьен
82'
Де ла Фуэнте Мигель
1:0
87'
 
Гудель Неманья
88'
 
Фернандес Жерар
Соу Джибрил
88'
 
Хуанлу Санчес
Кармона Хосе Анхель
89'
Роберто Лопес
Сиссе Сейдуба
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 6
  • 3 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 375 Количество передач 493
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 105
Леганес 9.5% (10)
X 37.1% (39)
Севилья 53.3% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Дмитрович
Марко
2
Альтимира
Адриа
6
Гонсалес
Серхио
VI
22
Настасич
Матия
15
Франкеза
Энрик
5
Тапия
Ренато
8
Сиссе
Сейдуба
11
Круз
Хуан
14
Брашанац
Дарко
23
Мунир
Эль-Хаддади
9
Де
ла
Фуэнте
Мигель
1
Фернандес
Альваро
III
32
Кармона
Хосе
Анхель
6
Гудель
Неманья
4
Салас
Кике
3
Педроса
Адриа
20
Соу
Джибрил
18
Агум
Люсьен
12
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
11
Лукебакио
Доди
7
Берналь
Исаак
Ромеро
9
Ихеаначо
Келечи
Леганес
4-2-3-1
Севилья
4-3-3

История личных встреч

Леганес
Севилья

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

КК
0:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
П
0:3
П
1:1
П
2:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:1
П
1:1
П
2:3

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
1.67

Среднее время на гол

75
54

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.09
1.36

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
66

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 4 0.31
Брашанац Дарко 1 0.08
Неу Иван 1 0.08
Де ла Фуэнте Мигель 1 (1) 0.08
Гарсиа Диего 1 0.08
Тапия Ренато 1 0.08
Мунир Эль-Хаддади 1 0.08
Саэнс Хорхе 1 0.08
Франкеза Энрик 1 0.08
Гонсалес Серхио VI 1 0.08
Оскар Родригес 0 0
Раба Даниэль 0 0
Розье Валентен 0 0
Лопес Роберто III 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 5 (1) 0.38
Хуанлу Санчес 1 0.08
Навас Хесус 1 0.08
Эджуке Чидера 1 0.08
Идумбо Музамбо Станис 1 0.08
Окампос Лукас 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Педроса Адриа 0 0
Баде Луак 0 0
Берналь Исаак Ромеро 0 0

Карточки

Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неу Иван 5 0
Розье Валентен 4 0
Оскар Родригес 3 0
Тапия Ренато 3 0
Настасич Матия 2 0
Де ла Фуэнте Мигель 2 0
Гонсалес Серхио VI 2 0
Сиссе Сейдуба 2 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Сориано Хуан 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркан Маркос 3 1
Педроса Адриа 4 0
Берналь Исаак Ромеро 4 0
Хуанлу Санчес 2 1
Ньянзу Танги 2 1
Гудель Неманья 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Ньигес Сауль 1 1
Агум Люсьен 1 1
Соу Джибрил 2 0
Баде Луак 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Фернандес Жерар 1 0
Салас Кике 1 0

Результаты матчей

Леганес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Севилья
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Леганес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Севилья
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

4
3
Леганес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Севилья
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

6
6
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
4
67%
2
33%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Забито

15
10
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
6
40%
3
30%
76-90

Пропущено

14
20
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
2
14%
5
25%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
5
36%
3
15%
61-75
5
36%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Леганес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Жирона - Леганес 4:3 Сьюдад-де-Лусена - Леганес 1:2 Леганес - Сельта 3:0 Атлетико М - Леганес 3:1
Леганес - Вальядолид 3:1 Леганес - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Хетафе - Леганес 1:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2
Севилья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Розас - Севилья 0:3 Эспаньол - Севилья 0:2 Барселона - Севилья 5:1
Севилья - Бетис 1:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Севилья - Вальядолид 2:1 Алавес - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2

Результаты матчей

Леганес
Севилья

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Леганес
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
3
10
2
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 11 0 1 40 - 11 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
4.
Атлетико М
 Заявка 12 6 5 1 18 - 7 23
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
7.
Бетис
 Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
8.
Мальорка
 Заявка 12 5 3 4 10 - 9 18
9.
Сельта
 Заявка 12 5 1 6 18 - 20 16
10.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 3 5 10 - 10 15
12.
Жирона
 Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
13.
Севилья
 Заявка 13 4 3 6 12 - 18 15
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 3 3 7 16 - 22 12
17.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
18.
Хетафе
 Заявка 12 1 7 4 8 - 10 10
19.
Вальядолид
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
9.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
10.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
12.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
13.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
14.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
15.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
6.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
15.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
17.
Алавес
 Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Весь список
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    Прогнозы 105
    Леганес 9.5% (10)
    X 37.1% (39)
    Севилья 53.3% (56)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Леганес 1:0 Севилья

    Исход игры
    Леганес
    9.5% (10)
    Ничья
    37.1% (39)
    Севилья
    53.3% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    41% (41)
    Меньше
    59% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    78% (78)
    Нет
    22% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (37)
    1:2 Севилья
    30.5% (32)
    0:1 Севилья
    14.3% (15)
    2:1 Леганес
    7.6% (8)
    0:2 Севилья
    3.8% (4)
    1:0 Леганес
    1.9% (2)
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