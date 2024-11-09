Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

87' Гудель Неманья получил желтую карточку от судьи

86' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

84' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Команда Леганес забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

82' Г О О О О О Л - Де ла Фуэнте Мигель из команды Леганес забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Альваро Фернандес прыгнул не в ту сторону.

80' УДАЛЕНИЕ! - Агум Люсьен тянет соперника за майку и получает красную карточку

77' Удар от ворот произведет Севилья

76' Матч возобновлен

76' Тапия Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Удар от ворот произведет Леганес

73' Лукебакио Доди не смог попасть в створ ударом издали

73' Ихеаначо Келечи из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Леганес

70' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Сиссе Сейдуба получил желтую карточку от судьи

69' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновится спорным мячом

66' Франкеза Энрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Севилья

58' Матч возобновится спорным мячом

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Лукебакио Доди пробует нанести удар издали, но Марко Дмитрович держит все под контролем

58' Сегодняшная посещаемость составляет 11167 болельщиков

57' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Леганес

56' Лукебакио Доди не смог попасть в створ ударом издали

56' Матч возобновится спорным мячом

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Удар от ворот произведет Леганес

53' Де ла Фуэнте Мигель пробует нанести удар издали, но Альваро Фернандес держит все под контролем

52' Удар от ворот произведет Севилья

52' Брашанац Дарко из команды Леганес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

52' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Леганес

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Ох, нехорошо это выглядит. Франкеза Энрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Франкеза Энрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Кармона Хосе Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника