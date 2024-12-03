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Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 38'
АЕК
0'
23' Желтая карточка
Хаджсафи Эсхан
31' Желтая карточка
Гачинович Мият

Ход матча

23'
 
Хаджсафи Эсхан
31'
 
Гачинович Мият
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
АЕК
3.90
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3.55
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3.20
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Все Коэффициенты
23
Хулиан
Диас
22
Мальо
Уго
3
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
33
Монтойя
Мартин
5
Сифуэнтес
Хосе
8
Мончу
Рамон
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
7
Систо
Пионе
6
Гарсия
Мануэль
II
99
Clayton
Diandy
91
Бриньоли
Альберто
29
Одубаджо
Мозес
24
Митоглу
Герасимос
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
6
Йонссон
Йенс
9
Ламела
Эрик
8
Гачинович
Мият
37
Перейра
Роберто
11
Койта
Абубакари
14
Пьерро
Францди
Арис Салоники
АЕК

История личных встреч

Арис Салоники
АЕК

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
52.9%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 17 побед

44 матча

25%
27.3%
47.7%
11 побед 12 ничьих 21 победа

Первый тайм

20.5%
45.5%
34%
9 побед 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
36.4%
38.6%
11 побед 16 ничьих 17 побед

История матчей

С
4:0
К
1:0
С
1:2
С
2:0
С
3:3
К
1:1
К
0:0
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
0:2
ТМК
1:0
С
3:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:2
С
0:1
С
1:4
К
2:2
С
2:2
К
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
1:2
С
0:4
С
1:1
С
4:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Среднее время на гол

70
127

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.65
1.6

Среднее время на гол

54
56

Всего голов

65
49

Голов в среднем за матч

1.48
1.11

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
21
Больше 48%
Меньше 52%
23
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дарида Владимир 1 0.33
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марсьяль Антони 1 0.5

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мончу Рамон 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Гачинович Мият 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Любичич Роберт 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Арис Салоники
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АЕК - Арис Салоники 4:0 Арис Салоники - Волос 0:1 Панетоликос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:1
АЕК - Арис Салоники 1:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Каллитея 2:0 Арис Салоники - Ламия 2:0 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Этникос Пирей - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Астерас 1:1 Пансерраикос - Арис Салоники 0:1 Атромитос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:4 Арис Салоники - Ламия 0:1 Арис Салоники - Эльбасани 1:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Удинезе - Арис Салоники 1:0
АЕК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЕК - Арис Салоники 4:0 Олимпиакос - АЕК 4:1 АЕК - Астерас 3:0 Атромитос - АЕК 0:1
АЕК - Арис Салоники 1:0 Пансерраикос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:1 Панетоликос - АЕК 1:0 АЕК - Панатинаикос 2:0 Каллитея - АЕК 0:0 АЕК - Волос 2:0 Левадиакос - АЕК 0:3 АЕК - Ламия 1:1 АЕК - ОФИ 3:0 АЕК - Ноа Ереван 1:0 Ноа Ереван - АЕК 3:1 Интер Эскальдес - АЕК 0:4 АЕК - Интер Эскальдес 4:3 Омония Никосия - АЕК 1:1 АЕК - Гент 0:1

Результаты матчей

Арис Салоники
АЕК

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1/8 финала
1 Кифисиас
2 Панахаики
2 Пансерраикос
0 Паниониос
0 Эгалео
3 ПАОК
3 ОФИ
1 Волос
Атромитос
Панатинаикос
1 АЕК
0 Арис Салоники
0 Каллитея
1 Олимпиакос
1 Закинтос
2 Астерас
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Волос Коста Марк 3
ОФИ Thiago Nuss 3
Астерас Адам Мартин 2
Атромитос Баку Макана 2
Пансерраикос Бетанкор Хефте 2
Весь список

Топ нарушителей
Панахаики Кастельяно Хави 1 2
Кифисиас Emmanouil Smpokos 3
Пансерраикос Stavros Petravrakis 1 1
Панахаики Lucas Poletto2 1 1
ОФИ Бакич Марко 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
АЕК
3.90
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3.55
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3.20
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Где смотреть матч Арис Салоники 0:0 АЕК онлайн

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