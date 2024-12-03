1:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаХаджсафи Эсхан
31' Желтая карточкаГачинович Мият
1:0
45' ГолМорон Лоренцо
45' Желтая карточкаОдубаджо Мозес
57' Желтая карточкаПерейра Роберто
60' Желтая карточкаМонтойя Мартин
67' Желтая карточкаБриньоли Альберто
74' Желтая карточкаБрабец Якуб
1:1
80' ГолМарсьяль Антони
84' Желтая карточкаЭлиассон Никлас
89' Желтая карточкаШиманьски Дамиан
90'+8
Ход матча
23'
31'
45'
1:0
45'
57'
60'
74'
80'
1:1
84'
89'
23
Хулиан
Диас
22
Мальо
Уго
14
Брабец
Якуб
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
-
22 Мальо УгоЗащитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
11 Саверио КикеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Арис Салоники
АЕК
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
52.9%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 17 побед
44 матча
25%
27.3%
47.7%
11 побед 12 ничьих 21 победа
Первый тайм
20.5%
45.5%
34%
9 побед 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
25%
36.4%
38.6%
11 побед 16 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Среднее время на гол
70
127
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.65
1.6
Среднее время на гол
54
56
Всего голов
65
49
Голов в среднем за матч
1.48
1.11
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
21
Больше 48%
Меньше 52%
23
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дарида Владимир
|1
|0.33
|Морон Лоренцо
|1
|0.33
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марсьяль Антони
|2
|1
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брабец Якуб
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Мончу Рамон
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мият
|2
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Ламела Эрик
|1
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Перейра Роберто
|1
|0
|Одубаджо Мозес
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Шиманьски Дамиан
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Арис Салоники
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Арис Салоники
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АЕК - Арис Салоники 4:0 Арис Салоники - Волос 0:1 Панетоликос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:1
АЕК - Арис Салоники 1:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Каллитея 2:0 Арис Салоники - Ламия 2:0 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Этникос Пирей - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Астерас 1:1 Пансерраикос - Арис Салоники 0:1 Атромитос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:4 Арис Салоники - Ламия 0:1 Арис Салоники - Эльбасани 1:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Удинезе - Арис Салоники 1:0
АЕК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЕК - Арис Салоники 4:0 Олимпиакос - АЕК 4:1 АЕК - Астерас 3:0 Атромитос - АЕК 0:1
АЕК - Арис Салоники 1:0 Пансерраикос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:1 Панетоликос - АЕК 1:0 АЕК - Панатинаикос 2:0 Каллитея - АЕК 0:0 АЕК - Волос 2:0 Левадиакос - АЕК 0:3 АЕК - Ламия 1:1 АЕК - ОФИ 3:0 АЕК - Ноа Ереван 1:0 Ноа Ереван - АЕК 3:1 Интер Эскальдес - АЕК 0:4 АЕК - Интер Эскальдес 4:3 Омония Никосия - АЕК 1:1 АЕК - Гент 0:1
Результаты матчей
Арис Салоники
АЕК
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Волос
|Коста Марк
|3
|ОФИ
|Thiago Nuss
|3
|АЕК
|Марсьяль Антони
|2
|Астерас
|Адам Мартин
|2
|Атромитос
|Баку Макана
|2
|Панахаики
|Кастельяно Хави
|1 2
|Кифисиас
|Emmanouil Smpokos
|3
|Пансерраикос
|Stavros Petravrakis
|1 1
|Панахаики
|Lucas Poletto2
|1 1
|ОФИ
|Бакич Марко
|2