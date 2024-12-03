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Болонья
2:0
Первый тайм: 40'
Монца

Ход матча

32'
Побега Томмазо
(Кастро Сантьяго)
1:0
36'
Орсолини Риккардо
(Кастро Сантьяго)
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 118
Болонья 94.1% (111)
X 5.9% (7)
Монца 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Монца
1.76
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3.70
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5.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Равалья
Федерико
2
Хольм
Эмиль
26
Лукуми
Джон
15
Казале
Николо
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Фройлер
Ремо
18
Побега
Томмазо
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
14
Айлинг
Самуэль
9
Кастро
Сантьяго
21
Пицциньякко
Семуэль
4
Иццо
Армандо
5
Кальдирола
Лука
33
Д'Амброзио
Данило
19
Биринделли
Самуэле
27
Валоти
Матиа
80
Виньято
Самуэле
57
Коломбо
Леонардо
24
Марич
Мирко
37
Петанья
Андреа
84
Чиурриа
Патрик
Болонья
4-2-3-1
Монца
3-4-1-2

История личных встреч

Болонья
Монца

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.4
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

225
90

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Побега Томмазо 1 1
Кастро Сантьяго 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кирьякопулос Георгиос 1 0.33
Пессина Маттео 1 0.33
Капрари Джанлука 1 (1) 0.33
Мартинс Кевин 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Монца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Болонья - Венеция 3:0 Болонья - Лилль 1:2 Лацио - Болонья 3:0 Рома - Болонья 2:3
Болонья - Монако 0:1 Болонья - Лечче 1:0 Кальяри - Болонья 0:2 Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0
Монца
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Комо - Монца 1:1 Торино - Монца 1:1 Монца - Лацио 0:1 Монца - Милан 0:1
Аталанта - Монца 2:0 Монца - Венеция 2:2 Верона - Монца 0:3 Монца - Рома 1:1 Наполи - Монца 2:0 Монца - Брешия 3:1 Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0

Результаты матчей

Болонья
Монца

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Болонья
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
Болонья
Монца
Милан
Сассуоло
Фиорентина
Эмполи
Лацио
Наполи
Ювентус
Кальяри
Аталанта
Чезена
Рома
Сампдория
Интер Милан
Удинезе
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Специя Солери Эдоардо 2
Наполи Нгонж Сириль 2
Чезена Каргбо Аугустус 2
Авеллино Трибуцци Алессио 2
Брешия Олзер Джакомо 2
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Романьоли Симоне 1
Комо Иовин Алессио 1
Салернитана Маджоре Джулио 1
Палермо Aljosa Vasic 1
Кальяри Виола Николас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Кастро Сантьяго сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Орсолини Риккардо бьет в цель!
  • 32'
    Кастро Сантьяго сделал результативную передачу.
  • 32'
    Г О О О О Л - Побега Томмазо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 38.1% пользователей.
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Прогнозы 118
Болонья 94.1% (111)
X 5.9% (7)
Монца 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Монца
1.76
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3.70
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Болонья 2:0 Монца

Исход игры
Болонья
94.1% (111)
Ничья
5.9% (7)
Монца
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (42)
Меньше
62.5% (70)
Обе команды забьют
Да
41.07% (46)
Нет
58.93% (66)
Популярный счёт
1:0 Болонья
38.1% (45)
2:1 Болонья
33.1% (39)
2:0 Болонья
16.9% (20)
1:1 Ничья
4.2% (5)
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