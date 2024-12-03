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Болонья
4:0
Конец матча
Монца
0'
1:0
32' Гол
Побега Томмазо
2:0
35' Гол
Орсолини Риккардо
3:0
63' Гол
Домингес Бенжамин
65' Желтая карточка
Иццо Армандо
4:0
76' Гол
Кастро Сантьяго
90'+4

Ход матча

32'
Побега Томмазо
(Кастро Сантьяго)
1:0
35'
Орсолини Риккардо
(Кастро Сантьяго)
2:0
39'
Домингес Бенжамин
Орсолини Риккардо
 
46'
 
Мота Дани
Виньято Самуэле
61'
Моро Никола
Фройлер Ремо
 
61'
Урбаньски Кацпер
Фергюсон Льюис
 
63'
Домингес Бенжамин
(Кастро Сантьяго)
3:0
64'
 
Форсон Омари
Петанья Андреа
64'
 
Карбони Андреа
Д'Амброзио Данило
65'
 
Иццо Армандо
71'
 
Сенси Стефано
Чиурриа Патрик
71'
 
Мартинс Кевин
Коломбо Леонардо
76'
Кастро Сантьяго
(Домингес Бенжамин)
4:0
78'
Эрлич Мартин
Лукуми Джон
 
78'
Корацца Томмазо
Хольм Эмиль
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 558 Количество передач 490
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 118
Болонья 94.1% (111)
X 5.9% (7)
Монца 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Равалья
Федерико
2
Хольм
Эмиль
26
Лукуми
Джон
15
Казале
Николо
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Фройлер
Ремо
18
Побега
Томмазо
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
14
Айлинг
Самуэль
9
Кастро
Сантьяго
21
Пицциньякко
Семуэль
4
Иццо
Армандо
5
Кальдирола
Лука
33
Д'Амброзио
Данило
19
Биринделли
Самуэле
27
Валоти
Матиа
80
Виньято
Самуэле
57
Коломбо
Леонардо
24
Марич
Мирко
37
Петанья
Андреа
84
Чиурриа
Патрик
Болонья
4-2-3-1
Монца
3-4-1-2

История личных встреч

Болонья
Монца

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.4
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

225
90

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро Сантьяго 1 1
Домингес Бенжамин 1 1
Орсолини Риккардо 1 1
Побега Томмазо 1 1
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кирьякопулос Георгиос 1 0.33
Пессина Маттео 1 0.33
Капрари Джанлука 1 (1) 0.33
Мартинс Кевин 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 1 0

Результаты матчей

Болонья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Монца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Болонья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монца
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Болонья - Венеция 3:0 Болонья - Лилль 1:2 Лацио - Болонья 3:0 Рома - Болонья 2:3
Болонья - Монако 0:1 Болонья - Лечче 1:0 Кальяри - Болонья 0:2 Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0
Монца
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Комо - Монца 1:1 Торино - Монца 1:1 Монца - Лацио 0:1 Монца - Милан 0:1
Аталанта - Монца 2:0 Монца - Венеция 2:2 Верона - Монца 0:3 Монца - Рома 1:1 Наполи - Монца 2:0 Монца - Брешия 3:1 Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0

Результаты матчей

Болонья
Монца

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Болонья
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
4 Болонья
0 Монца
Милан
Сассуоло
Фиорентина
Эмполи
Лацио
Наполи
Ювентус
Кальяри
Аталанта
Чезена
Рома
Сампдория
Интер Милан
Удинезе
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Специя Солери Эдоардо 2
Наполи Нгонж Сириль 2
Чезена Каргбо Аугустус 2
Авеллино Трибуцци Алессио 2
Брешия Олзер Джакомо 2
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Романьоли Симоне 1
Комо Иовин Алессио 1
Салернитана Маджоре Джулио 1
Палермо Aljosa Vasic 1
Кальяри Виола Николас 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 118
    Болонья 94.1% (111)
    X 5.9% (7)
    Монца 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 4:0 Монца

    Исход игры
    Болонья
    94.1% (111)
    Ничья
    5.9% (7)
    Монца
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (42)
    Меньше
    62.5% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    41.07% (46)
    Нет
    58.93% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Болонья
    38.1% (45)
    2:1 Болонья
    33.1% (39)
    2:0 Болонья
    16.9% (20)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
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