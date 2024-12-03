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  4. Кубок 2024-2025
Милан
0:0
Первый тайм: 5'
Сассуоло
0'
Прогнозы 123
Милан 96.7% (119)
X 0.8% (1)
Сассуоло 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Милан
Ничья
Сассуоло
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
57
Спортьелло
Марко
2
Калабрия
Давиде
23
Томори
Фикайо
31
Павлович
Страхинья
42
Терраччано
Филиппо
29
Фофана
Юссуф
14
Рейндерс
Тиджани
21
Чуквуэзе
Саму
8
Лофтус-Чик
Рубен
10
Леау
Рафаэл
90
Абрахам
Тэмми
12
Саталино
Джакомо
17
Пас
Йеферсон
26
Одентал
Кас
80
Мухаремович
Тарик
15
Пьераньоло
Эдоардо
40
Ианнони
Эдоардо
14
Обьянг
Педро
29
Калигара
Фабрицио
7
Вольпато
Кристиан
9
Мулаттьери
Самуэле
28
Антист
Жанис
Милан
4-2-3-1
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Милан
Сассуоло

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 7 побед

26 матчей

50%
15.4%
34.6%
13 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

СA
3:3
СA
1:0
СA
2:5
СA
0:0
СA
0:3
СA
1:3
СA
1:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
4:3
ТМК
3:2
СA
2:0
СA
2:1
ТМК
1:1
СA
3:2
К
2:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:3
2:1

Голы

Всего голов

18
26

Голов в среднем за матч

1.5
1.86

Среднее время на гол

60
48

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.58

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

39
45

Голов в среднем за матч

1.5
1.73

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

60
52

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 1 0.5
Лорьенте Арман 1 0.5
Мухаремович Тарик 1 0.5
Д'Андреа Лука 1 0.5
Пьерини Николас 0 0
Моро Лука 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроссо Фабио II 1 0
Дойг Джош 1 0
Вольпато Кристиан 1 0
Липани Лука 1 0
Д'Андреа Лука 1 0

Результаты матчей

Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сассуоло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сассуоло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Эмполи 3:0 Слован Братислава - Милан 2:3 Милан - Ювентус 0:0 Кальяри - Милан 3:3
Реал Мадрид - Милан 1:3 Монца - Милан 0:1 Милан - Наполи 0:2 Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2
Сассуоло
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Реджана - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Салернитана 4:0 Зюйдтироль - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Мантуя 1:0
Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Модена 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1

Результаты матчей

Милан
Сассуоло

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Милан
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
4 Болонья
0 Монца
Милан
Сассуоло
Фиорентина
Эмполи
Лацио
Наполи
Ювентус
Кальяри
Аталанта
Чезена
Рома
Сампдория
Интер Милан
Удинезе
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Специя Солери Эдоардо 2
Наполи Нгонж Сириль 2
Чезена Каргбо Аугустус 2
Авеллино Трибуцци Алессио 2
Брешия Олзер Джакомо 2
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Романьоли Симоне 1
Комо Иовин Алессио 1
Салернитана Маджоре Джулио 1
Палермо Aljosa Vasic 1
Кальяри Виола Николас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    4'
    Лофтус-Чик теперь уже в центре поля нарушил правила против Пьераньоло. "Сассуоло" конечно же не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Опасный момент
    3'
    Абрахам и Леау разогнали атаку по левой половине поля, Рафаэл забрался в штрафную площадь, но ответный пас на Тэмми не прошёл, однако, отскок мяча у линии штрафной площади удачно подкараулил как раз Лофтус-Чик, Рубен пробил плотно под правый угол ворот, Саталино в прыжке отбил мяч на правый угол штрафной площади, где был Чуквуэзе, но Саму не подстроился под отскок, чтобы сыграть на добивании. 
  • 2'
    Лофтус-Чик совершил рывок по правому флангу, но под давлением соперника выполнить подачу в штрафную площадь Рубен не смог. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня Паулу Фонсека выставил вполне оптимальный состав против соперника из Серии В, а поэтому в сенсацию в этом противостоянии практически не верится. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 1/8 финала Кубка Италии между "Миланом" и "Сассуоло". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 44.7% пользователей.
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Прогнозы 123
Милан 96.7% (119)
X 0.8% (1)
Сассуоло 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Сассуоло
1.39
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Милан 0:0 Сассуоло

Исход игры
Милан
96.7% (119)
Ничья
0.8% (1)
Сассуоло
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.71% (46)
Меньше
59.29% (67)
Обе команды забьют
Да
31.86% (36)
Нет
68.14% (77)
Популярный счёт
2:0 Милан
44.7% (55)
2:1 Милан
20.3% (25)
1:0 Милан
9.8% (12)
3:0 Милан
8.1% (10)
3:1 Милан
6.5% (8)
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