Первый тайм

4' Лофтус-Чик теперь уже в центре поля нарушил правила против Пьераньоло. "Сассуоло" конечно же не стал торопиться при розыгрыше мяча.

3' Абрахам и Леау разогнали атаку по левой половине поля, Рафаэл забрался в штрафную площадь, но ответный пас на Тэмми не прошёл, однако, отскок мяча у линии штрафной площади удачно подкараулил как раз Лофтус-Чик, Рубен пробил плотно под правый угол ворот, Саталино в прыжке отбил мяч на правый угол штрафной площади, где был Чуквуэзе, но Саму не подстроился под отскок, чтобы сыграть на добивании.

2' Лофтус-Чик совершил рывок по правому флангу, но под давлением соперника выполнить подачу в штрафную площадь Рубен не смог.